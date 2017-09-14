Додано: Чет 06 чер, 2024 14:51

_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав: Вы свою же статью читали? - прирост АЖ в 5% ценой значительного ЗАМЕДЛЕНИЯ времени реакции. Что-то мне подсказывает, что для дроновода это антидопинг



Ну хоть ещё человека 3 назвать сможете? Или количество стульев настолько ограничено, что их (стульев) аж один? 🙄 Вы свою же статью читали? - прирост АЖ в 5% ценой значительного ЗАМЕДЛЕНИЯ времени реакции. Что-то мне подсказывает, что для дроновода это антидопингНу хоть ещё человека 3 назвать сможете? Или количество стульев настолько ограничено, что их (стульев) аж один? 🙄

А в змаганнях рівних для перемоги може бути достатньо скільки?))

Навіть 0,00000000...1%.

Який і вирішить.

По дроноводам втретє нагадую -- допінг дозволить більше тренуватися... Може ще збільшити реакцію. І допінг - це лише приклад,як один з елементів інших умов для особи.

Я вам для шахів привів. Навіть прямий допінг для їх розумової діяльності. І їм швидкість не критична. Ви змішали.



А чому б не лише один? Для дроноводів.

Один для дроноводів.

Другий для пілотів (був) - привід Києва.

Третій - Залужний.

Четвертий - комбат Верес.

І т.д.



Хоча по дроноводам ще один є -- комбат Федоренко б-н Ахілес.



Кількість стільців Героїв обмежена.

Успіх Герой не набагато менший... Якщо не більший. А в змаганнях рівних для перемоги може бути достатньо скільки?))Навіть 0,00000000...1%.Який і вирішить.По дроноводам втретє нагадую -- допінг дозволить більше тренуватися... Може ще збільшити реакцію. І допінг - це лише приклад,як один з елементів інших умов для особи.Я вам для шахів привів. Навіть прямий допінг для їх розумової діяльності. І їм швидкість не критична. Ви змішали.А чому б не лише один? Для дроноводів.Один для дроноводів.Другий для пілотів (був) - привід Києва.Третій - Залужний.Четвертий - комбат Верес.І т.д.Хоча по дроноводам ще один є -- комбат Федоренко б-н Ахілес.Кількість стільців Героїв обмежена.Успіх Герой не набагато менший... Якщо не більший.

>>> Хоча по дроноводам ще один є

я троих просил



>>> Я вам для шахів привів. Навіть прямий допінг для їх розумової діяльності. І їм швидкість не критична. Ви змішали.

Это вы смешали: при чем тут шахматы, если мы про дроны говорим?



Вы про e-sport почитайте - наиболее близкий аналог. И на допинг там вообще проверок нет. Но хоть каких-то показателей добиваются вот те ваши единицы с кучей нулей >>> Хоча по дроноводам ще один єя троих просил>>> Я вам для шахів привів. Навіть прямий допінг для їх розумової діяльності. І їм швидкість не критична. Ви змішали.Это вы смешали: при чем тут шахматы, если мы про дроны говорим?Вы про e-sport почитайте - наиболее близкий аналог. И на допинг там вообще проверок нет. Но хоть каких-то показателей добиваются вот те ваши единицы с кучей нулей

Ваше прохання про 3-х до чого?Щоб підтвердити або спростувати що?Чим менш розпіарених (тобто чим менше стільців), тим більше це підтверджує мою думку -- штучні супердроноводи є наслідком не своєї суперздібності в порівнянні з іншими теж талановитими дроноводами, а сприятливих умов саме в них.Цими умовами може бути -- піар (Мадьяр, Федоренко), більше забезпечення (дронами та ін. засобами), кращого прикриття їх позицій силами бригади або орієнтація більшої кількості ресурсів бригади для створення більш сприятливих умов саме підрозділу дроноводів; тощо.В тому числі і банальний допінг.Який дає змогу краще переносити навантаження, які є навіть у дроноводів. Можливо користуються якимось препаратами для збільшення концентрації уваги, реакції і т.д.Я вам приклад з еуфіліном навів. Дрібниця, але дала супер результат.Але вона відноситься не до суперздібностей, надтренувань і т.д., а до наявності інших умов, ніж для всіх.Шахмати до того, що навіть у шахматах можна створити для себе ліпші умови. Завдяки чому отримати вищий результат.До чого тут перевірки на допінг?Про що мова була?Про штучний товар -- супергероїв (хоч Рональдо, хоч отой морпех). В порівнянні з іншими талановитими.Так я і кажу, що треба дивитись, оті суперрезультати досягаються.Приклади хоч Армстронга, хоч Стаханова свідчать, що стрибок з розряду талановитих в суперрезультативні - наслідок ліпших умов саме для особисто цього супергероя.І в таких же умовах (з допінгом або (і) з забезпеченням або-і з підтримкою і т.д.) оті талановиті, але менш імениті менш результативні, дали б теж отакий суперрезультат.Фух)) на цьому все.І в е-спорті теж допінг та різні приблуди --- грають дуже важливу роль.