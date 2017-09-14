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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8528852985308531>
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:05

  detroytred написав:
  _hunter написав:не совсем понял что пример Армстронга должен был доказать: дроноводство - это не физический спорт...
Если разница не такая уж и большая - почему только Мадьяр на слуху? - кличка хорошо звучит? ;)

Допінг -- це лише один з інструментів нерівних умов, які і *створюють* супер показники, штучний товар.
Тобто, що всл набиває 1 тис., коли інші на порядки менше -- треба подивитися чому.
..........
Мадьяр і був до армії далеко не пересічним...
Всі на слуху не можуть бути. Кількість стільців обмежена))

Подивіться, наприклад, як створювалася 47-ма.
І чому б Залужний кожній новоутворюваній бригаді таку увагу не приділив...

Класно отримати умови, які не для всіх. А потім розповідати, який штучний, який крутий.

Можно вспомнить пример Стаханова. Молодёжь, правда, такой фамилии уже и не слышала. :)
Но в данном случае кто-то явно загнул.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:14

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.

Цікавтесь:
поділ класів у школах, ПТУ і педучилищах, які нараховують понад 25 учнів, на дві групи; визначення чисельності професорсько-викладацького складу з розрахунку один викладач на вісім студентів-русистів; будівництво корпусів і гуртожитків для розміщення студентів факультетів російської мови і літератури педагогічних інститутів; прирівняння стипендій русистів до стипендій студентів юридичних інститутів; запровадження вступного і кандидатського екзаменів з російської мови і літератури для аспірантів https://www.radiosvoboda.org/a/29348988.html

Багато маю родичів освітян, то у них розуміння тоді чому такі привілеї за язик не було.
Відповідно і для кар'єри по навчанню це відігравало роль.

Напомню, с чего начался разговор.
Началось со слов Water: "Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык."
Потом быстро перешли к вопросу обязательности изучения в школах укр. языка и утверждений, что легко было освободиться и по полкласса укр. язык не учили. Подтверждение этого я пока, кроме как от fler, ни от кого не услышал.
И ещё раз - я не утверждал, что русификация не проводилась.
Единственное, что говорил, что она не проводилась насильственными методами. Всё было "по обоюдному согласию".
И у нас с Вами речь шла об украинских школах, а это не только и не столько учителя русского и украинского языков. В школе гораздо больше уроков по другим предметам. Так что дело совсем не в надбавке учителям русского языка. Это не причина сокращения украинских школ.

Дюрі-бачі
ЛАД писал(а):
Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.

В 1998-99 рр в мене було. Як і поділ для вивчення англійської. Але ми вчили тільки 1 рік, потім замінили на Словацьку

На каком языке велось преподавание в школе?
Часом, не на венгерском? :)
И это уже всё же незалежна Україна, а не Союз. Может, у вас русский считался как иностранный (как английский и словацкий)?

Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше.
Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб.
Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:28

  Banderlog написав:.....
Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше.
Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб.
Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.

Так я ж тільки за це!
І зробив би це ще до 2014, а, скоріше, до 2005.
І це дійсно справа рук недолугих політиків протягом багатьох років.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:45

  detroytred написав:............
В мене інше бачення.
Перш за все можновладцям треба мати цю мету --- потужна держава та суспільство, які розвиваються.
А вони їм такі треба?

Шляхи реалізації то вже другорядне.
Вони можуть бути різними. На будь-який смак.

Я, в общем-то, поддерживаю Вашу точку зрения о значительно большем влиянии можновладців на ход событий.
Но мета у всех людей одна - лучшая жизнь (правда, понимают это по-разному).
"мати цю мету - потужна держава та суспільство" это их области утопии, против чего Вы сами всегда выступаете. В реале можновладці выполняют запросы общества. Иногда с отставанием, иногда с опережением.
У нас, по-моему, само общество ещё не знает, чего оно хочет, да и вообще не сформировалось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:45

  Banderlog написав:Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше.
Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб.
Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.

Спочатку навчили мокшан мови, потім від неї відмовилися і забанили. Л - логіка.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:47

Близько 15% військовозобовʼязаних оновили дані в "Резерв+", - Міноборони
"Цифра, яка сьогодні в нас є актуальною по "Резерву+" - це 1 млн 412 тисяч.

це включаючи жінок, інвалідів, броньованих і з відстрочками, до 25 років і тп.
і це ще влк не проходили.
схоже з 17 липня 73% стануть ухилянтами.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:51

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Вы свою же статью читали? - прирост АЖ в 5% ценой значительного ЗАМЕДЛЕНИЯ времени реакции. Что-то мне подсказывает, что для дроновода это антидопинг :D

Ну хоть ещё человека 3 назвать сможете? Или количество стульев настолько ограничено, что их (стульев) аж один? 🙄

А в змаганнях рівних для перемоги може бути достатньо скільки?))
Навіть 0,00000000...1%.
Який і вирішить.
По дроноводам втретє нагадую -- допінг дозволить більше тренуватися... Може ще збільшити реакцію. І допінг - це лише приклад,як один з елементів інших умов для особи.
Я вам для шахів привів. Навіть прямий допінг для їх розумової діяльності. І їм швидкість не критична. Ви змішали.

А чому б не лише один? Для дроноводів.
Один для дроноводів.
Другий для пілотів (був) - привід Києва.
Третій - Залужний.
Четвертий - комбат Верес.
І т.д.

Хоча по дроноводам ще один є -- комбат Федоренко б-н Ахілес.

Кількість стільців Героїв обмежена.
Успіх Герой не набагато менший... Якщо не більший.

>>> Хоча по дроноводам ще один є
я троих просил ;)

>>> Я вам для шахів привів. Навіть прямий допінг для їх розумової діяльності. І їм швидкість не критична. Ви змішали.
Это вы смешали: при чем тут шахматы, если мы про дроны говорим?

Вы про e-sport почитайте - наиболее близкий аналог. И на допинг там вообще проверок нет. Но хоть каких-то показателей добиваются вот те ваши единицы с кучей нулей :)

Ваше прохання про 3-х до чого?
Щоб підтвердити або спростувати що?
Чим менш розпіарених (тобто чим менше стільців), тим більше це підтверджує мою думку -- штучні супердроноводи є наслідком не своєї суперздібності в порівнянні з іншими теж талановитими дроноводами, а сприятливих умов саме в них.
Цими умовами може бути -- піар (Мадьяр, Федоренко), більше забезпечення (дронами та ін. засобами), кращого прикриття їх позицій силами бригади або орієнтація більшої кількості ресурсів бригади для створення більш сприятливих умов саме підрозділу дроноводів; тощо.
В тому числі і банальний допінг.
Який дає змогу краще переносити навантаження, які є навіть у дроноводів. Можливо користуються якимось препаратами для збільшення концентрації уваги, реакції і т.д.

Я вам приклад з еуфіліном навів. Дрібниця, але дала супер результат.
Але вона відноситься не до суперздібностей, надтренувань і т.д., а до наявності інших умов, ніж для всіх.

Шахмати до того, що навіть у шахматах можна створити для себе ліпші умови. Завдяки чому отримати вищий результат.

До чого тут перевірки на допінг?
Про що мова була?
Про штучний товар -- супергероїв (хоч Рональдо, хоч отой морпех). В порівнянні з іншими талановитими.
Так я і кажу, що треба дивитись, оті суперрезультати досягаються.
Приклади хоч Армстронга, хоч Стаханова свідчать, що стрибок з розряду талановитих в суперрезультативні - наслідок ліпших умов саме для особисто цього супергероя.
І в таких же умовах (з допінгом або (і) з забезпеченням або-і з підтримкою і т.д.) оті талановиті, але менш імениті менш результативні, дали б теж отакий суперрезультат.

Фух)) на цьому все.
І в е-спорті теж допінг та різні приблуди --- грають дуже важливу роль.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 чер, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:52

  Hotab написав:hxbbgaf

Так написано же, 177800 - это только военных пенсионеров до 60, а есть еще погранцы,


Усыпите его кто нибудь, этого бронелобого.
Погранцы тоже «військові». І СБУ.
Это «військовослужбовці прикордонної служби», «військовослужбовці Служби безпеки України»
Потому закон пенсионный у них и один, общий. И считают их вместе.

Вместо пруфов из закона - «иди на фуре почитай чьи-то видения». Вместо читания законов - свои фантазии.
Полный ноль , о чем бы не говорил! Ни одного закона не читал, всасывал сплетни с разных ресурсов и носил их на другие. Где банили неадеквата.

те молодые пенсионеры-силовики, которые исключены с учета с выходом на пенсию


Ты реально невменяемый? Кто служит - того нет на учете. Его личное дело в части. Когда увольняется - он обязан встать на учет. Как он мог быть «исключен с выходном на пенсию». Если он там не был, на том учете , он только становится ???
При чем здесь вообще выезд за границу , если для выезда есть только определенные категории с перечнем документов. Люди по 5-10 куе платили , чтоб выехать, а оказывается можно просто не стоять на учебе и ты можешь выезжать ? Ты из какого мира сюда пришел?


Менты не относятся к военным.
На учете все, кроме исключенных.
Если исключен с учета, можно выезжать, 1000 раз это объясняли. Они исключены и стать заново на учет их обязали только сейчас. Читай закон, вчера приводил.
Этот напор с оскорблениями не добавляет убедительности. Я лично склонен верить людям, которые реально видели, как выезжают эти пенсионеры погранцы, и слышали их разговоры.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 06 чер, 2024 15:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:55

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf

Так написано же, 177800 - это только военных пенсионеров до 60, а есть еще погранцы,


Усыпите его кто нибудь, этого бронелобого.
Погранцы тоже «військові». І СБУ.
Это «військовослужбовці прикордонної служби», «військовослужбовці Служби безпеки України»
Потому закон пенсионный у них и один, общий. И считают их вместе.

Вместо пруфов из закона - «иди на фуре почитай чьи-то видения». Вместо читания законов - свои фантазии.
Полный ноль , о чем бы не говорил! Ни одного закона не читал, всасывал сплетни с разных ресурсов и носил их на другие. Где банили неадеквата.

те молодые пенсионеры-силовики, которые исключены с учета с выходом на пенсию


Ты реально невменяемый? Кто служит - того нет на учете. Его личное дело в части. Когда увольняется - он обязан встать на учет. Как он мог быть «исключен с выходном на пенсию». Если он там не был, на том учете , он только становится ???
При чем здесь вообще выезд за границу , если для выезда есть только определенные категории с перечнем документов. Люди по 5-10 куе платили , чтоб выехать, а оказывается можно просто не стоять на учебе и ты можешь выезжать ? Ты из какого мира сюда пришел?


Менты не относятся к военным.
На учете все, кроме исключенных.
Если исключен с учета, можно выезжать, 1000 раз это объясняли. Они исключены и стать заново на учет их обязали только сейчас. Читай закон, вчера приводил.

Болт вони клали на той Закон, так як він суперечить ст.58 Конституції. Це хіба щодо нових младосилопенсів. А ті уже всьо, взад фарш в м"ясо не крутиться
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:56

vitaliiangel
Вы слишком нервны и обидчивы. :)
Я не советовал Hotab"у не общаться с Вами.
Только не спорить об армии и порядках в ней. У Вас есть много вопросов, в которых Вы разбираетесь и когда Вы пишете о них, интересно читать. Независимо от того, согласен или нет. Но армия и война это не Ваше. Вы просто не представляете себе, что это такое.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 06 чер, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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