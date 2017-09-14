_hunter написав:не совсем понял что пример Армстронга должен был доказать: дроноводство - это не физический спорт... Если разница не такая уж и большая - почему только Мадьяр на слуху? - кличка хорошо звучит?
Допінг -- це лише один з інструментів нерівних умов, які і *створюють* супер показники, штучний товар. Тобто, що всл набиває 1 тис., коли інші на порядки менше -- треба подивитися чому. .......... Мадьяр і був до армії далеко не пересічним... Всі на слуху не можуть бути. Кількість стільців обмежена))
Подивіться, наприклад, як створювалася 47-ма. І чому б Залужний кожній новоутворюваній бригаді таку увагу не приділив...
Класно отримати умови, які не для всіх. А потім розповідати, який штучний, який крутий.
Можно вспомнить пример Стаханова. Молодёжь, правда, такой фамилии уже и не слышала. Но в данном случае кто-то явно загнул.
ЛАД написав:Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.
Цікавтесь:
поділ класів у школах, ПТУ і педучилищах, які нараховують понад 25 учнів, на дві групи; визначення чисельності професорсько-викладацького складу з розрахунку один викладач на вісім студентів-русистів; будівництво корпусів і гуртожитків для розміщення студентів факультетів російської мови і літератури педагогічних інститутів; прирівняння стипендій русистів до стипендій студентів юридичних інститутів; запровадження вступного і кандидатського екзаменів з російської мови і літератури для аспірантів https://www.radiosvoboda.org/a/29348988.html
Багато маю родичів освітян, то у них розуміння тоді чому такі привілеї за язик не було. Відповідно і для кар'єри по навчанню це відігравало роль.
Напомню, с чего начался разговор. Началось со слов Water: "Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык." Потом быстро перешли к вопросу обязательности изучения в школах укр. языка и утверждений, что легко было освободиться и по полкласса укр. язык не учили. Подтверждение этого я пока, кроме как от fler, ни от кого не услышал. И ещё раз - я не утверждал, что русификация не проводилась. Единственное, что говорил, что она не проводилась насильственными методами. Всё было "по обоюдному согласию". И у нас с Вами речь шла об украинских школах, а это не только и не столько учителя русского и украинского языков. В школе гораздо больше уроков по другим предметам. Так что дело совсем не в надбавке учителям русского языка. Это не причина сокращения украинских школ.
Дюрі-бачі
ЛАД писал(а): Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.
В 1998-99 рр в мене було. Як і поділ для вивчення англійської. Але ми вчили тільки 1 рік, потім замінили на Словацьку
На каком языке велось преподавание в школе? Часом, не на венгерском? И это уже всё же незалежна Україна, а не Союз. Может, у вас русский считался как иностранный (как английский и словацкий)?
Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше. Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб. Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.
Banderlog написав:..... Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше. Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб. Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.
Так я ж тільки за це! І зробив би це ще до 2014, а, скоріше, до 2005. І це дійсно справа рук недолугих політиків протягом багатьох років.
detroytred написав:............ В мене інше бачення. Перш за все можновладцям треба мати цю мету --- потужна держава та суспільство, які розвиваються. А вони їм такі треба?
Шляхи реалізації то вже другорядне. Вони можуть бути різними. На будь-який смак.
Я, в общем-то, поддерживаю Вашу точку зрения о значительно большем влиянии можновладців на ход событий. Но мета у всех людей одна - лучшая жизнь (правда, понимают это по-разному). "мати цю мету - потужна держава та суспільство" это их области утопии, против чего Вы сами всегда выступаете. В реале можновладці выполняют запросы общества. Иногда с отставанием, иногда с опережением. У нас, по-моему, само общество ещё не знает, чего оно хочет, да и вообще не сформировалось.
Banderlog написав:Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше. Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб. Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.
Спочатку навчили мокшан мови, потім від неї відмовилися і забанили. Л - логіка.
_hunter написав:Вы свою же статью читали? - прирост АЖ в 5% ценой значительного ЗАМЕДЛЕНИЯ времени реакции. Что-то мне подсказывает, что для дроновода это антидопинг
Ну хоть ещё человека 3 назвать сможете? Или количество стульев настолько ограничено, что их (стульев) аж один? 🙄
А в змаганнях рівних для перемоги може бути достатньо скільки?)) Навіть 0,00000000...1%. Який і вирішить. По дроноводам втретє нагадую -- допінг дозволить більше тренуватися... Може ще збільшити реакцію. І допінг - це лише приклад,як один з елементів інших умов для особи. Я вам для шахів привів. Навіть прямий допінг для їх розумової діяльності. І їм швидкість не критична. Ви змішали.
А чому б не лише один? Для дроноводів. Один для дроноводів. Другий для пілотів (був) - привід Києва. Третій - Залужний. Четвертий - комбат Верес. І т.д.
Хоча по дроноводам ще один є -- комбат Федоренко б-н Ахілес.
Кількість стільців Героїв обмежена. Успіх Герой не набагато менший... Якщо не більший.
>>> Хоча по дроноводам ще один є я троих просил
>>> Я вам для шахів привів. Навіть прямий допінг для їх розумової діяльності. І їм швидкість не критична. Ви змішали. Это вы смешали: при чем тут шахматы, если мы про дроны говорим?
Вы про e-sport почитайте - наиболее близкий аналог. И на допинг там вообще проверок нет. Но хоть каких-то показателей добиваются вот те ваши единицы с кучей нулей
Ваше прохання про 3-х до чого? Щоб підтвердити або спростувати що? Чим менш розпіарених (тобто чим менше стільців), тим більше це підтверджує мою думку -- штучні супердроноводи є наслідком не своєї суперздібності в порівнянні з іншими теж талановитими дроноводами, а сприятливих умов саме в них. Цими умовами може бути -- піар (Мадьяр, Федоренко), більше забезпечення (дронами та ін. засобами), кращого прикриття їх позицій силами бригади або орієнтація більшої кількості ресурсів бригади для створення більш сприятливих умов саме підрозділу дроноводів; тощо. В тому числі і банальний допінг. Який дає змогу краще переносити навантаження, які є навіть у дроноводів. Можливо користуються якимось препаратами для збільшення концентрації уваги, реакції і т.д.
Я вам приклад з еуфіліном навів. Дрібниця, але дала супер результат. Але вона відноситься не до суперздібностей, надтренувань і т.д., а до наявності інших умов, ніж для всіх.
Шахмати до того, що навіть у шахматах можна створити для себе ліпші умови. Завдяки чому отримати вищий результат.
До чого тут перевірки на допінг? Про що мова була? Про штучний товар -- супергероїв (хоч Рональдо, хоч отой морпех). В порівнянні з іншими талановитими. Так я і кажу, що треба дивитись, оті суперрезультати досягаються. Приклади хоч Армстронга, хоч Стаханова свідчать, що стрибок з розряду талановитих в суперрезультативні - наслідок ліпших умов саме для особисто цього супергероя. І в таких же умовах (з допінгом або (і) з забезпеченням або-і з підтримкою і т.д.) оті талановиті, але менш імениті менш результативні, дали б теж отакий суперрезультат.
Фух)) на цьому все. І в е-спорті теж допінг та різні приблуди --- грають дуже важливу роль.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 чер, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Так написано же, 177800 - это только военных пенсионеров до 60, а есть еще погранцы,
Усыпите его кто нибудь, этого бронелобого. Погранцы тоже «військові». І СБУ. Это «військовослужбовці прикордонної служби», «військовослужбовці Служби безпеки України» Потому закон пенсионный у них и один, общий. И считают их вместе.
Вместо пруфов из закона - «иди на фуре почитай чьи-то видения». Вместо читания законов - свои фантазии. Полный ноль , о чем бы не говорил! Ни одного закона не читал, всасывал сплетни с разных ресурсов и носил их на другие. Где банили неадеквата.
те молодые пенсионеры-силовики, которые исключены с учета с выходом на пенсию
Ты реально невменяемый? Кто служит - того нет на учете. Его личное дело в части. Когда увольняется - он обязан встать на учет. Как он мог быть «исключен с выходном на пенсию». Если он там не был, на том учете , он только становится ??? При чем здесь вообще выезд за границу , если для выезда есть только определенные категории с перечнем документов. Люди по 5-10 куе платили , чтоб выехать, а оказывается можно просто не стоять на учебе и ты можешь выезжать ? Ты из какого мира сюда пришел?
Менты не относятся к военным. На учете все, кроме исключенных. Если исключен с учета, можно выезжать, 1000 раз это объясняли. Они исключены и стать заново на учет их обязали только сейчас. Читай закон, вчера приводил. Этот напор с оскорблениями не добавляет убедительности. Я лично склонен верить людям, которые реально видели, как выезжают эти пенсионеры погранцы, и слышали их разговоры.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 06 чер, 2024 15:00, всього редагувалось 2 разів.
Так написано же, 177800 - это только военных пенсионеров до 60, а есть еще погранцы,
Усыпите его кто нибудь, этого бронелобого. Погранцы тоже «військові». І СБУ. Это «військовослужбовці прикордонної служби», «військовослужбовці Служби безпеки України» Потому закон пенсионный у них и один, общий. И считают их вместе.
Вместо пруфов из закона - «иди на фуре почитай чьи-то видения». Вместо читания законов - свои фантазии. Полный ноль , о чем бы не говорил! Ни одного закона не читал, всасывал сплетни с разных ресурсов и носил их на другие. Где банили неадеквата.
те молодые пенсионеры-силовики, которые исключены с учета с выходом на пенсию
Ты реально невменяемый? Кто служит - того нет на учете. Его личное дело в части. Когда увольняется - он обязан встать на учет. Как он мог быть «исключен с выходном на пенсию». Если он там не был, на том учете , он только становится ??? При чем здесь вообще выезд за границу , если для выезда есть только определенные категории с перечнем документов. Люди по 5-10 куе платили , чтоб выехать, а оказывается можно просто не стоять на учебе и ты можешь выезжать ? Ты из какого мира сюда пришел?
Менты не относятся к военным. На учете все, кроме исключенных. Если исключен с учета, можно выезжать, 1000 раз это объясняли. Они исключены и стать заново на учет их обязали только сейчас. Читай закон, вчера приводил.
Болт вони клали на той Закон, так як він суперечить ст.58 Конституції. Це хіба щодо нових младосилопенсів. А ті уже всьо, взад фарш в м"ясо не крутиться
vitaliiangel Вы слишком нервны и обидчивы. Я не советовал Hotab"у не общаться с Вами. Только не спорить об армии и порядках в ней. У Вас есть много вопросов, в которых Вы разбираетесь и когда Вы пишете о них, интересно читать. Независимо от того, согласен или нет. Но армия и война это не Ваше. Вы просто не представляете себе, что это такое.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 06 чер, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.