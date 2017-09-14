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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 чер, 2024 14:57
ЛАД написав: Banderlog написав:
.....
Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше.
Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб.
Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.
Так я ж тільки за це!
І зробив би це ще до 2014, а, скоріше, до 2005.
І це дійсно справа рук недолугих політиків протягом багатьох років.
Категорично не згідний.
В 2004 році Україна була чітко поділена приблизно 50 на 50. Ким? Недолугими політиками? Звичайно ні. На виборах голосують люди. Захід голосував за Ющенка, Схід за Янека. Це не політики її поділи, її поділила об'єктивна реальність (можна розказати чому так, але багато писати).
В 2004 переміг Захід, в 2010 Схід взяв реванш, в 2013 Захід взяв реванш, а далі путін взяв реванш. В усіх цих перемогах/реваншах ключовим було голосування(уподобання) людей(народу) а не "недолугі політики".
В 2019 Маріуполь голосував за Бойка. В цьому хто винуватий? "Недолугі політики" чи маріупольці? Думаєте путін не знав за кого голосували маріупольці? Прекрасно знав і висновки робив.
Населенню Східному України легше звинуватити "недолугих політиків" ніж самих себе.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 14:59
flyman написав:
Болт вони клали на той Закон, так як він суперечить ст.58 Конституції. Це хіба щодо нових младосилопенсів. А ті уже всьо, взад фарш в м"ясо не крутиться
Та, да, опять басни для народа, а ставить на учет их все равно никто не собирается и теперь? И хоть статья ни о чем (никто их не заствляет ни за что отвечать, просто стать на учет), не сомневаюсь, что и "суды" будут на их стороне. Это над нами можно издеваться и 4 года тянуть очевидное дело. А та статья, которая обязывает каждого гражданина защищать Украину, их не интересует?
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Додано: Чет 06 чер, 2024 15:05
ЛАД написав: detroytred написав:
............
В мене інше бачення.
Перш за все можновладцям треба мати цю мету --- потужна держава та суспільство, які розвиваються.
А вони їм такі треба?
Шляхи реалізації то вже другорядне.
Вони можуть бути різними. На будь-який смак.
Я, в общем-то, поддерживаю Вашу точку зрения о значительно большем влиянии можновладців на ход событий.
Но мета у всех людей одна - лучшая жизнь (правда, понимают это по-разному).
"мати цю мету - потужна держава та суспільство" это их области утопии, против чего Вы сами всегда выступаете. В реале можновладці выполняют запросы общества. Иногда с отставанием, иногда с опережением.
У нас, по-моему, само общество ещё не знает, чего оно хочет, да и вообще не сформировалось.
Є два способи:
1. Отой, як Ви кажете, утопічний --- можновладці свідомі і тому створюють розвинену державу, суспільство. Це оті скандинави.... Цілком реальні!
2. Звичайні бариги, егоїсти)))
Які створюють потужну розвинену державу, суспільство, щоб за допомогою них САМИМ ще більше збагачуватися, більше мати влади.
Це США і т.д.
Де держава і суспільство дають змогу просувати інтереси можновладців...
Хоч так, хоч так.
Але можновладці мають мету, бажання мати потужну розвинену країну.
А Рінату, Кучмі і Ко вистачає непотужної і нерозвиненої))
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Додано: Чет 06 чер, 2024 15:06
ЛАД написав:vitaliiangel
Вы слишком нервны и обидчивы.
с чего вы взяли? меня рассмешил ваш пост и я в ответ тоже захотел написать смешной
ЛАД написав:
Я не советовал Hotab
"у не общаться с Вами.
мне тоже странно что он со мной общается
ЛАД написав:
Но армия и война это не Ваше. Вы просто не представляете себе, что это такое.
то что армия не моё я здесь писал с 1го дня. И школа тоже не моё. Любая система принуждения - не моё, я сразу начинаю работать на её разрушение.
Но это не мешает высказывать мое мнение. Хотя бы чтобы услышать критику. Здесь обмен мнениями, а не генштаб. Как то странно с вашей стороны звучало "зачем вы с ним общаетесь". В генштабе наверное я бы мешал своим мнением работе, а здесь оно кому мешает?
на будущее, относитесь с юмором к тому, что я пишу. По известным причинам ноль желания что либо всерьёз здесь обсуждать. Тем более последние люди куда то делись. Да и обсудили всё давно по 30 раз.
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