RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 85298530853185328533>
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 14:59

  flyman написав:Болт вони клали на той Закон, так як він суперечить ст.58 Конституції. Це хіба щодо нових младосилопенсів. А ті уже всьо, взад фарш в м"ясо не крутиться

Та, да, опять басни для народа, а ставить на учет их все равно никто не собирается и теперь? И хоть статья ни о чем (никто их не заствляет ни за что отвечать, просто стать на учет), не сомневаюсь, что и "суды" будут на их стороне. Это над нами можно издеваться и 4 года тянуть очевидное дело. А та статья, которая обязывает каждого гражданина защищать Украину, их не интересует?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22547
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 15:05

  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
В мене інше бачення.
Перш за все можновладцям треба мати цю мету --- потужна держава та суспільство, які розвиваються.
А вони їм такі треба?

Шляхи реалізації то вже другорядне.
Вони можуть бути різними. На будь-який смак.

Я, в общем-то, поддерживаю Вашу точку зрения о значительно большем влиянии можновладців на ход событий.
Но мета у всех людей одна - лучшая жизнь (правда, понимают это по-разному).
"мати цю мету - потужна держава та суспільство" это их области утопии, против чего Вы сами всегда выступаете. В реале можновладці выполняют запросы общества. Иногда с отставанием, иногда с опережением.
У нас, по-моему, само общество ещё не знает, чего оно хочет, да и вообще не сформировалось.

Є два способи:
1. Отой, як Ви кажете, утопічний --- можновладці свідомі і тому створюють розвинену державу, суспільство. Це оті скандинави.... Цілком реальні!
2. Звичайні бариги, егоїсти)))
Які створюють потужну розвинену державу, суспільство, щоб за допомогою них САМИМ ще більше збагачуватися, більше мати влади.
Це США і т.д.
Де держава і суспільство дають змогу просувати інтереси можновладців...

Хоч так, хоч так.
Але можновладці мають мету, бажання мати потужну розвинену країну.
А Рінату, Кучмі і Ко вистачає непотужної і нерозвиненої))
detroytred
 
Повідомлень: 28825
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 15:06

  ЛАД написав:vitaliiangel
Вы слишком нервны и обидчивы. :)

с чего вы взяли? меня рассмешил ваш пост и я в ответ тоже захотел написать смешной
  ЛАД написав:Я не советовал Hotab"у не общаться с Вами.
мне тоже странно что он со мной общается
  ЛАД написав: Но армия и война это не Ваше. Вы просто не представляете себе, что это такое.
то что армия не моё я здесь писал с 1го дня. И школа тоже не моё. Любая система принуждения - не моё, я сразу начинаю работать на её разрушение.

Но это не мешает высказывать мое мнение. Хотя бы чтобы услышать критику. Здесь обмен мнениями, а не генштаб. Как то странно с вашей стороны звучало "зачем вы с ним общаетесь". В генштабе наверное я бы мешал своим мнением работе, а здесь оно кому мешает?

на будущее, относитесь с юмором к тому, что я пишу. По известным причинам ноль желания что либо всерьёз здесь обсуждать. Тем более последние люди куда то делись. Да и обсудили всё давно по 30 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23608
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 15:25

  andrijk777 написав:Категорично не згідний.
В 2004 році Україна була чітко поділена приблизно 50 на 50. Ким? Недолугими політиками? Звичайно ні. На виборах голосують люди.

звичайно так. Політики формують суспільну думку це раз.
По друге схід застряв в совєтському союзі. В донецьку не був. А тут по селах запоріжжя Україна збудувала за час незалежності цілий ноль. Хіба спорт майданчики на шкільних стадіонах. Леніни стояли донедавна. Совок кругом.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 15:27

  fler написав:
  pesikot написав:Немного оффтопа ...

1) Наступление РФ на Харьковщине окончательно провалилось по всем пунктам, - The Telegraph
Громкое наступление России на Харьков через месяц после его начала уже можно считать полным провалом. И не в последнюю очередь из-за глупости российского руководства, пишет The Telegraph.

По мнению автора статьи, сейчас можно только догадываться, зачем вообще россияне устроили наступление на Харьковщине 10 мая - попытка захватить Харьков, создать буферную зону, или просто отвлечь ВСУ от Донбасса.

Відповідь на виділене - щоб перетворити Бєлгород на Бахмут. За обсягами руйнувань, Бєлгород почав випереджати Харків, але очевидно що це кацапів не зупинить.

Вы серьезно ? Про Белгород и разрушения. Нет такого и близко
serg1974
 
Повідомлень: 836
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:це включаючи жінок, інвалідів, броньованих і з відстрочками, до 25 років і тп.
і це ще влк не проходили.
схоже з 17 липня 73% стануть ухилянтами.

деякі радісно потирали руки що всі дружно побіжать скачувати резерв+ боячись штрафу 17тис
Letusrock
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hxbbgaf

Менты не относятся к военным.



Но по одному с ними закону получают пенсию.

Стаття 1-2. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону

Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені зі служби (крім випадків призначення пенсії в разі втрати годувальника дружині (чоловіку) з урахуванням вимог частини п’ятої статті 30 цього Закону, яка призначається незалежно від звільнення зі служби):

{Абзац перший статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1678-VIII від 18.10.2016}

а) особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;

б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;

{Пункт "б" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 2509-VIII від 12.07.2018, № 1150-IX від 28.01.2021}

в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;

г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

{Пункт "г" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VI від 15.01.2009}

д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;

е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;

є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;

ж) державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах;

{Статтю 1-2 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}

з) особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України.

{Статтю 1-2 доповнено пунктом "з" згідно із Законом № 1810-IX від 19.10.2021}

{Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом № 3591-IV від 04.04.2006}


И потому тоже входят в названную цифру пенсионеров -силовиков.


На учете все, кроме исключенных.


На учете нет тех, кто не встал. Меня на учете не было никогда до начала 2021 года, когда я встал на учете именно уволившись.

Наличие или отсутствие на учете никак не влияет на выезд.


Если исключен с учета, можно выезжать, 1000 раз это объясняли.


Аранье и фантазии от дуболома
Истина выглядит так:


Факт зняття з військового обліку не дає можливості виїхати за кордон під час воєнного стану та мобілізації

Оскільки на пункті паспортного контролю позивач не надав додаткових документів, які б підтверджували його право на перетин державного кордону, Верховний Суд погоджується з висновком судів попередніх інстанцій: у спірних правовідносинах позивач не мав правових підстав для виїзду за кордон у період введення та під час дії воєнного стану на території України.

Отже, таке втручання у приватне життя особи у цьому разі прямо передбачене законом і є абсолютно легітимним, тому баланс між публічним інтересом суспільства та приватним інтересом заявника дотримано.



https://jurliga.ligazakon.net/news/2188 ... a-moblzats


Далі



Проте, необхідно звернути увагу, що саме виключення з військового обліку дає підстави для виїзду за кордон, а от факт зняття з військового обліку не дає права на перетин кордону.

Таким чином, для того аби перетнути кордон, необхідно зібрати відповідні документи, а саме військово-обліковий документ з відміткою про виключення з військового обліку та висновок ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.


https://prikhodko.com.ua/my-i-zmi/my-i- ... n-kordonu/

Те що я казав «пакет документів». А не просто «я не стою на обліку».

Тобто!
Всі хто ніколи не стояв на обліку :
військовослужбовці з 17 років в ВВНЗ (офіцери)
зняті з обліку в 40 років,
звільнені зі служби, але не ставші на облік як мали по закону
вирісші в лісі і тому не були ніколи в воєнкоматі
ті хто знявся при переїзду, але не встав по новому місцю проживання
ті кого виключили по рішенню ВЛК
можуть бути не на обліку, але лише факт не перебування на ньому ніяк не впливає на виїзд.
Для виїзду треба документи з ТЦК про зняття з обліку і рішення ВЛК, що саме непридатний по здоровʼю.
Ясно що звичайний младопенс погранець , який ніколи не був в ТЦК, таких документів не мав.
Тобто багатоприголосний нам тут постійно бреше.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 06 чер, 2024 15:50, всього редагувалось 5 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 12400
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2237 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:звичайно так. Політики формують суспільну думку це раз.
По друге схід застряв в совєтському союзі. В донецьку не був. А тут по селах запоріжжя Україна збудувала за час незалежності цілий ноль. Хіба спорт майданчики на шкільних стадіонах. Леніни стояли донедавна. Совок кругом.


погоджуюсь, кум у 2021 їхав через цілу країну купляти якийсь модний квадроцикл десь на сході дніпропетровської області, то казав що таке враження ніби вернувся в минуле на 40 років назад
Letusrock
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 15:36

  fler написав:
  pesikot написав:Немного оффтопа ...

1) Наступление РФ на Харьковщине окончательно провалилось по всем пунктам, - The Telegraph
Громкое наступление России на Харьков через месяц после его начала уже можно считать полным провалом. И не в последнюю очередь из-за глупости российского руководства, пишет The Telegraph.

По мнению автора статьи, сейчас можно только догадываться, зачем вообще россияне устроили наступление на Харьковщине 10 мая - попытка захватить Харьков, создать буферную зону, или просто отвлечь ВСУ от Донбасса.

Відповідь на виділене - щоб перетворити Бєлгород на Бахмут. За обсягами руйнувань, Бєлгород почав випереджати Харків, але очевидно що це кацапів не зупинить.


Питання: звідки Сили Оборони перекинули війська для відбиття оцього "наступу")) (15-30 тисячами) на Харків?
І як там (звідки взяли війська та резерви) зараз?


А якщо і після дозволу ударів по прикордонню Мордору не буде відкинуто рфян взад, то це означатиме що?
detroytred
 
Повідомлень: 28825
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 15:42

  _hunter написав:
  Bobua написав:
  _hunter написав:

uote="5734446:fler"]...
Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.

Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.[/quot



Наверное имелось в виду "пытаются масштабировать" (но нифига не выходит)? - проблема в том, что ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.


А якщо перед рональдами і шумахерами на поле/дорогу насипати колючок, що легко пробивають ноги/шини -- то як саме допоможе належність до “профів”?

Мені справді цікаво.
Бо я побув у дронарях трохи у 2022р.
На мавіку тоді літали. І він був заглушений ребами над нашими територіями, приблизно так км за 7 від нуля. І десь впав в полі. І так і не знайшовся... Мінус 100тис+. “моментально в море”.

Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою думки/бажання/ентузіазму...?

Чи якщо поряд є авто з купою запасних дронів -- то можна підловити мить, коли таки не заглушать і вдасться щось зробити, вбити?
Але яка ціна питання і хто оплачує банкет і всю ту купу запасних дронів?
Це ж фінфорум і реал.життя, а не комп.гра і запасні життя...

>>> Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою

нет: если профи - он сможет не влепить этот мавик в единственное на поле дерево. Я больше про это...


Вліпити в дерево -- можливо лише в спорт-режимі.
Крім того, треба опускатись до рівня дерев. Але для чого?
Якщо дрон за 3к$ для розвідки і/або скидів.

Fpv за 500$ можливо треба вести посеред дерев, для камікадзення?
Були такі відео? Бо я пригадую, що викладали переслідування машин і т.п. -- а це дорога, і це відкритий простір...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 24.08.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 85298530853185328533>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 42709
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 203099
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 659704
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3218)
06.06.2024 16:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.