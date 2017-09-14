flyman написав:Болт вони клали на той Закон, так як він суперечить ст.58 Конституції. Це хіба щодо нових младосилопенсів. А ті уже всьо, взад фарш в м"ясо не крутиться
Та, да, опять басни для народа, а ставить на учет их все равно никто не собирается и теперь? И хоть статья ни о чем (никто их не заствляет ни за что отвечать, просто стать на учет), не сомневаюсь, что и "суды" будут на их стороне. Это над нами можно издеваться и 4 года тянуть очевидное дело. А та статья, которая обязывает каждого гражданина защищать Украину, их не интересует?
detroytred написав:............ В мене інше бачення. Перш за все можновладцям треба мати цю мету --- потужна держава та суспільство, які розвиваються. А вони їм такі треба?
Шляхи реалізації то вже другорядне. Вони можуть бути різними. На будь-який смак.
Я, в общем-то, поддерживаю Вашу точку зрения о значительно большем влиянии можновладців на ход событий. Но мета у всех людей одна - лучшая жизнь (правда, понимают это по-разному). "мати цю мету - потужна держава та суспільство" это их области утопии, против чего Вы сами всегда выступаете. В реале можновладці выполняют запросы общества. Иногда с отставанием, иногда с опережением. У нас, по-моему, само общество ещё не знает, чего оно хочет, да и вообще не сформировалось.
Є два способи: 1. Отой, як Ви кажете, утопічний --- можновладці свідомі і тому створюють розвинену державу, суспільство. Це оті скандинави.... Цілком реальні! 2. Звичайні бариги, егоїсти))) Які створюють потужну розвинену державу, суспільство, щоб за допомогою них САМИМ ще більше збагачуватися, більше мати влади. Це США і т.д. Де держава і суспільство дають змогу просувати інтереси можновладців...
Хоч так, хоч так. Але можновладці мають мету, бажання мати потужну розвинену країну. А Рінату, Кучмі і Ко вистачає непотужної і нерозвиненої))
ЛАД написав:vitaliiangel Вы слишком нервны и обидчивы.
с чего вы взяли? меня рассмешил ваш пост и я в ответ тоже захотел написать смешной
ЛАД написав:Я не советовал Hotab"у не общаться с Вами.
мне тоже странно что он со мной общается
ЛАД написав: Но армия и война это не Ваше. Вы просто не представляете себе, что это такое.
то что армия не моё я здесь писал с 1го дня. И школа тоже не моё. Любая система принуждения - не моё, я сразу начинаю работать на её разрушение.
Но это не мешает высказывать мое мнение. Хотя бы чтобы услышать критику. Здесь обмен мнениями, а не генштаб. Как то странно с вашей стороны звучало "зачем вы с ним общаетесь". В генштабе наверное я бы мешал своим мнением работе, а здесь оно кому мешает?
на будущее, относитесь с юмором к тому, что я пишу. По известным причинам ноль желания что либо всерьёз здесь обсуждать. Тем более последние люди куда то делись. Да и обсудили всё давно по 30 раз.
andrijk777 написав:Категорично не згідний. В 2004 році Україна була чітко поділена приблизно 50 на 50. Ким? Недолугими політиками? Звичайно ні. На виборах голосують люди.
звичайно так. Політики формують суспільну думку це раз. По друге схід застряв в совєтському союзі. В донецьку не був. А тут по селах запоріжжя Україна збудувала за час незалежності цілий ноль. Хіба спорт майданчики на шкільних стадіонах. Леніни стояли донедавна. Совок кругом.
Громкое наступление России на Харьков через месяц после его начала уже можно считать полным провалом. И не в последнюю очередь из-за глупости российского руководства, пишет The Telegraph.
По мнению автора статьи, сейчас можно только догадываться, зачем вообще россияне устроили наступление на Харьковщине 10 мая - попытка захватить Харьков, создать буферную зону, или просто отвлечь ВСУ от Донбасса.
Відповідь на виділене - щоб перетворити Бєлгород на Бахмут. За обсягами руйнувань, Бєлгород почав випереджати Харків, але очевидно що це кацапів не зупинить.
Вы серьезно ? Про Белгород и разрушения. Нет такого и близко
Стаття 1-2. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону
Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені зі служби (крім випадків призначення пенсії в разі втрати годувальника дружині (чоловіку) з урахуванням вимог частини п’ятої статті 30 цього Закону, яка призначається незалежно від звільнення зі служби):
{Абзац перший статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1678-VIII від 18.10.2016}
а) особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;
б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
{Пункт "б" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 2509-VIII від 12.07.2018, № 1150-IX від 28.01.2021}
в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
{Пункт "г" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VI від 15.01.2009}
д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;
е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;
є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;
ж) державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах;
{Статтю 1-2 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}
з) особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України.
{Статтю 1-2 доповнено пунктом "з" згідно із Законом № 1810-IX від 19.10.2021}
{Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом № 3591-IV від 04.04.2006}
И потому тоже входят в названную цифру пенсионеров -силовиков.
На учете все, кроме исключенных.
На учете нет тех, кто не встал. Меня на учете не было никогда до начала 2021 года, когда я встал на учете именно уволившись.
Наличие или отсутствие на учете никак не влияет на выезд.
Если исключен с учета, можно выезжать, 1000 раз это объясняли.
Аранье и фантазии от дуболома Истина выглядит так:
Факт зняття з військового обліку не дає можливості виїхати за кордон під час воєнного стану та мобілізації
Оскільки на пункті паспортного контролю позивач не надав додаткових документів, які б підтверджували його право на перетин державного кордону, Верховний Суд погоджується з висновком судів попередніх інстанцій: у спірних правовідносинах позивач не мав правових підстав для виїзду за кордон у період введення та під час дії воєнного стану на території України.
Отже, таке втручання у приватне життя особи у цьому разі прямо передбачене законом і є абсолютно легітимним, тому баланс між публічним інтересом суспільства та приватним інтересом заявника дотримано.
Проте, необхідно звернути увагу, що саме виключення з військового обліку дає підстави для виїзду за кордон, а от факт зняття з військового обліку не дає права на перетин кордону.
Таким чином, для того аби перетнути кордон, необхідно зібрати відповідні документи, а саме військово-обліковий документ з відміткою про виключення з військового обліку та висновок ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.
Те що я казав «пакет документів». А не просто «я не стою на обліку».
Тобто! Всі хто ніколи не стояв на обліку : військовослужбовці з 17 років в ВВНЗ (офіцери) зняті з обліку в 40 років, звільнені зі служби, але не ставші на облік як мали по закону вирісші в лісі і тому не були ніколи в воєнкоматі ті хто знявся при переїзду, але не встав по новому місцю проживання ті кого виключили по рішенню ВЛК можуть бути не на обліку, але лише факт не перебування на ньому ніяк не впливає на виїзд. Для виїзду треба документи з ТЦК про зняття з обліку і рішення ВЛК, що саме непридатний по здоровʼю. Ясно що звичайний младопенс погранець , який ніколи не був в ТЦК, таких документів не мав. Тобто багатоприголосний нам тут постійно бреше.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 06 чер, 2024 15:50, всього редагувалось 5 разів.
Banderlog написав:звичайно так. Політики формують суспільну думку це раз. По друге схід застряв в совєтському союзі. В донецьку не був. А тут по селах запоріжжя Україна збудувала за час незалежності цілий ноль. Хіба спорт майданчики на шкільних стадіонах. Леніни стояли донедавна. Совок кругом.
погоджуюсь, кум у 2021 їхав через цілу країну купляти якийсь модний квадроцикл десь на сході дніпропетровської області, то казав що таке враження ніби вернувся в минуле на 40 років назад
Громкое наступление России на Харьков через месяц после его начала уже можно считать полным провалом. И не в последнюю очередь из-за глупости российского руководства, пишет The Telegraph.
По мнению автора статьи, сейчас можно только догадываться, зачем вообще россияне устроили наступление на Харьковщине 10 мая - попытка захватить Харьков, создать буферную зону, или просто отвлечь ВСУ от Донбасса.
Відповідь на виділене - щоб перетворити Бєлгород на Бахмут. За обсягами руйнувань, Бєлгород почав випереджати Харків, але очевидно що це кацапів не зупинить.
Питання: звідки Сили Оборони перекинули війська для відбиття оцього "наступу")) (15-30 тисячами) на Харків? І як там (звідки взяли війська та резерви) зараз?
А якщо і після дозволу ударів по прикордонню Мордору не буде відкинуто рфян взад, то це означатиме що?
uote="5734446:fler"]... Саме тому підрозділи дроноводів масштабують.
Поцікавтеся, як працюють дроноводи, тоді все зрозумієте. В середньому за добу мінус тридцять кацапів. Якщо дроновод є профі, то його влучання переважно вбивають, а не ранять. Спеціально при нагоді перепитаю про ту тисячу - чи це лише 200, чи 200+300.[/quot
Наверное имелось в виду "пытаются масштабировать" (но нифига не выходит)? - проблема в том, что ТАКИЕ профи - штучный материал - как Рональдо или Шумахер.
А якщо перед рональдами і шумахерами на поле/дорогу насипати колючок, що легко пробивають ноги/шини -- то як саме допоможе належність до “профів”?
Мені справді цікаво. Бо я побув у дронарях трохи у 2022р. На мавіку тоді літали. І він був заглушений ребами над нашими територіями, приблизно так км за 7 від нуля. І десь впав в полі. І так і не знайшовся... Мінус 100тис+. “моментально в море”.
Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою думки/бажання/ентузіазму...?
Чи якщо поряд є авто з купою запасних дронів -- то можна підловити мить, коли таки не заглушать і вдасться щось зробити, вбити? Але яка ціна питання і хто оплачує банкет і всю ту купу запасних дронів? Це ж фінфорум і реал.життя, а не комп.гра і запасні життя...
>>> Якщо “проф” -- то можна встановити зв`язок із заглушеним дроном силою
нет: если профи - он сможет не влепить этот мавик в единственное на поле дерево. Я больше про это...
Вліпити в дерево -- можливо лише в спорт-режимі. Крім того, треба опускатись до рівня дерев. Але для чого? Якщо дрон за 3к$ для розвідки і/або скидів.
Fpv за 500$ можливо треба вести посеред дерев, для камікадзення? Були такі відео? Бо я пригадую, що викладали переслідування машин і т.п. -- а це дорога, і це відкритий простір...