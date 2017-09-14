Додано: Чет 06 чер, 2024 15:33



Менты не относятся к военным.







Стаття 1-2. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону



Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені зі служби (крім випадків призначення пенсії в разі втрати годувальника дружині (чоловіку) з урахуванням вимог частини п’ятої статті 30 цього Закону, яка призначається незалежно від звільнення зі служби):



{Абзац перший статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1678-VIII від 18.10.2016}



а) особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;



б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;



{Пункт "б" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 2509-VIII від 12.07.2018, № 1150-IX від 28.01.2021}



в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;



г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;



{Пункт "г" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VI від 15.01.2009}



д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;



е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;



є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;



ж) державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах;



{Статтю 1-2 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}



з) особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України.



{Статтю 1-2 доповнено пунктом "з" згідно із Законом № 1810-IX від 19.10.2021}



{Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом № 3591-IV від 04.04.2006}







На учете все, кроме исключенных.





Если исключен с учета, можно выезжать, 1000 раз это объясняли.









Факт зняття з військового обліку не дає можливості виїхати за кордон під час воєнного стану та мобілізації



Оскільки на пункті паспортного контролю позивач не надав додаткових документів, які б підтверджували його право на перетин державного кордону, Верховний Суд погоджується з висновком судів попередніх інстанцій: у спірних правовідносинах позивач не мав правових підстав для виїзду за кордон у період введення та під час дії воєнного стану на території України.



Отже, таке втручання у приватне життя особи у цьому разі прямо передбачене законом і є абсолютно легітимним, тому баланс між публічним інтересом суспільства та приватним інтересом заявника дотримано.







Проте, необхідно звернути увагу, що саме виключення з військового обліку дає підстави для виїзду за кордон, а от факт зняття з військового обліку не дає права на перетин кордону.



Таким чином, для того аби перетнути кордон, необхідно зібрати відповідні документи, а саме військово-обліковий документ з відміткою про виключення з військового обліку та висновок ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.





Но по одному с ними закону получают пенсию.И потому тоже входят в названную цифру пенсионеров -силовиков.На учете нет тех, кто не встал. Меня на учете не было никогда до начала 2021 года, когда я встал на учете именно уволившись.Наличие или отсутствие на учете никак не влияет на выезд.Аранье и фантазии от дуболомаИстина выглядит так:ДаліТе що я казав «пакет документів». А не просто «я не стою на обліку».Тобто!Всі хто ніколи не стояв на обліку :військовослужбовці з 17 років в ВВНЗ (офіцери)зняті з обліку в 40 років,звільнені зі служби, але не ставші на облік як мали по законувирісші в лісі і тому не були ніколи в воєнкоматіті хто знявся при переїзду, але не встав по новому місцю проживанняті кого виключили по рішенню ВЛКможуть бути не на обліку, але лише факт не перебування на ньому ніяк не впливає на виїзд.Для виїзду треба документи з ТЦК про зняття з обліку і рішення ВЛК, що саме непридатний по здоровʼю.Ясно що звичайний младопенс погранець , який ніколи не був в ТЦК, таких документів не мав.Тобто багатоприголосний нам тут постійно бреше.