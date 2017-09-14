somilitark написав:UA Залишається сподіватись на карму, що той хто себе відчув богом, отримає на горіхи за гординю. Скільки обійшлось попасти в гарний "сорт?" 10-ка? Щоб тут всім тикати і бігати як дитина з короною на голові?
Отримаю на те що заслуговую. Головне інших на смерть не гнати. Я так думаю.
Ви вже повинні бути на концерті у одного донецького, вірніше часівярівського "співака", лише за "писанину" тут((((
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 06 чер, 2024 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:..... Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше. Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб. Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.
Так я ж тільки за це! І зробив би це ще до 2014, а, скоріше, до 2005. І це дійсно справа рук недолугих політиків протягом багатьох років.
Категорично не згідний. В 2004 році Україна була чітко поділена приблизно 50 на 50. Ким? Недолугими політиками? Звичайно ні. На виборах голосують люди. Захід голосував за Ющенка, Схід за Янека. Це не політики її поділи, її поділила об'єктивна реальність (можна розказати чому так, але багато писати). В 2004 переміг Захід, в 2010 Схід взяв реванш, в 2013 Захід взяв реванш, а далі путін взяв реванш. В усіх цих перемогах/реваншах ключовим було голосування(уподобання) людей(народу) а не "недолугі політики". В 2019 Маріуполь голосував за Бойка. В цьому хто винуватий? "Недолугі політики" чи маріупольці? Думаєте путін не знав за кого голосували маріупольці? Прекрасно знав і висновки робив.
Населенню Східному України легше звинуватити "недолугих політиків" ніж самих себе.
Схід дивиться, читає та ретранслює новини кацапською мовою з відповідним контентом тому такий світогляд та такий результат.
До того, що інтенсивна русифікація мала місце, в тому числі і на Західній Україні. .......
С этим я и не спорил. Писал только о том, что она была ненасильственная, без принуждения. Ну и Ваша ссылка на постановление 1983 года - это всё же уже практически конец Союза, вряд ли успело сильно повлиять. Насчёт деления класса на подгруппы для изучения русского языка никогда не слышал, поинтересуюсь, было ли такое на практике.
У Львові викладач російської мови отримував в 1,5 раза вищу зарплату ніж викладач української. Після війни , цілі села були зігнані з своїх місць і виселені в поля ( операція Вісла) В 1955+ роках , в Україну переселяли росіян для роботи на шахтах , і в той самий час. море західняків везли на Донецькі шахти.... Купити книжку видану на українській мові-було не реально з моменту коли я навчився читати..і тому мені прийшлось прочитати 1 000 000 сторінокхудожньої і технічної літератури - російською...
Тобто все це було ненасильно... А тепер скажіть-а яке насильство зробила Україна над вами проводячи українізацію.. Від чого вас змусили відмовитись? Від любові до роССії?
06.06.24 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі не бачать прямої загрози з боку РФ для країн-членів. Про це він заявив під час візиту до Фінляндії, пише Yle. https://www.unian.ua/world/napad-rf-na- ... 58152.html По буквах - не бачать прямої загрози з боку РФ для країн-членів.
А чому ж так? 16 березня 2024 *Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО», – сказав Столтенберг.* https://glavcom.ua/world/world-politics ... 91056.html
detroytred написав:Коротше -- комусь створюють або є зручні умови. І він кльопає результат. Супер супер. Штучний. Це не означає, що всі однакові. Але й талановитих не так вже й мало. І різниця між ними не така вже й велика.
Так, є ті кому с СТВОРЮЮТЬ умови... От тільки халепа...я НЕ ЗНАЮ ЖОДНОГО кому створили умови ДО ТОГО як він щось особливе ПОКАЗАВ.
Тобто Спочатку ЛЮДИНА чогось досягає Після того як аналіз цього досягнення показує що це УНІКУМ -йому створюють умови... ПС Наприклад в Банках так само. Спочатку я доводжу що мені можна позичити гроші...( банки створили рейтинг і дивляться на нього) і як тільки цей рейтинг перевищує якусь позначку-я отримую пяток звінків в місяць(по одному з різних банків Приват, Тас, Сенс,Газбанк, Пумб) з пропозицією взяти кредит під 7-15% річних в гривні А якийсь умовний...пенс може бігати по ломбардам і ВИПРОШУВАТИ кредит під 15%...тільки в тиждень.
Це і є різниця, чому одним СТВОРЮЮТЬ.а на других-забили
detroytred написав:Нагадаю, що у ці 200 тис. начебто воєнпенсів входять -- ДСНС ники, поліція, СБУ і т.д.
Отже на питання Якщо у вас 200000воєнпенсів які на циці бюджетній і 1000000 які цю цицьку наповнюють Ви відповідати кого відправляти на фронт в першу чергу а кого в другу з поясненням чого так а не по іншому-ви відповідати відмовились... Ну соромно - то соромно Я розумію А впиратись то навіщо? Ну промовчи ,якщо відповісти не можеш і будеш виглядати розумнішим. ПС Я розглядаю варіанти ВИКЛЮЧНО через призму доцільності. І тому для мене Той хто ДАЄ в БЮДЖЕТ 50000 повинен бути призваним ПІЗНІШЕ ТОГО ХТО з Бюджету СПОЖИВАЄ. Це покращить економічну ефективність...і не погіршить стан ЗСУ...бо воєнпенс в 50+ і кваліфікований спеціаліст в економіці(а значить платник податків без привязки в якій галузі, бо в твоїй пенсії 1 грн від ларьочника=1 гривні від гетьманцева, при чому скільки в ній чиїх гривень ти все одно не в курсі)
Да прям почервонів від сорому))) Що ще вигадаєте? Не стоїть питання таким чином: або усіх воєнпенсів, або увесь 1 млн. тих, які наповнюють бюджет. Тому і промовчав. Бо неділю тому вказував відповідно такої цієї маніпуляції. Доцільно і частину тих призивати, і частину других, і третіх, і четвертих. Що і роблять зараз. А не вигадують: або усіх одних, або усіх других. Третіх, четвертих.
Стосовно циці бюджетною -- хтось нещодавно щось про вживання сленгу замість фахових термінів наголошував мені. Хто?))
Не вистачає грошей на пенсії, то понижуйте, хоч до нуля. Але отакі єралашики навіщо городити? І нема у війську протирачів снарядів, є посади... на яких приходиться зокрема основних посадових обов'язків ще і снаряди протирати.
Звичайно що не стоїть.... Якби залежало від мене я б створив кілька списків( в які б були внесені всі мобпридатні) При чому, списки були б рейтинговими по різним параметрам Наприклад список по економіці ( воєнпенси у всіх списках) перше місце( найбільший отримувач від Держави)- 1 000 000 всі з податками нуль 1 000 001-3 000 000 -всі з податками з мінімалки(3200 грн/місяць) 3 000 000- 4 000 000 - з податками з середньої (8000 грн/місяць) 4 001 000 - 5 000 000 - з податками 2*середня=16000 5 000 001 - з податками вище 20 000 грн Список по віку перший-25 років, останній 59,99 років Список по профпригодності перший -недавно відслуживший 30 років останній - не бачив навіть воєнкомат...
Ясно що в кожному списку , порядковий номер кожної людиний-різний... Тому сума по трьом спискам і той хто має найменшу суму той перший до виклику на ВЛК чим більший номер(тим далі людина в списку) - тим виклик на ВЛК виключно ПІСЛЯ огляду тих хто вище.
В мене запитання Як вважаєте Воєнпенси які будуть в перших 200 000 по профпригодності, в перших 1 млн по економічній доцільності і в 5 000 000 по віковій градації.. В сумі де будуть? Чомусь в мене існує тверде переконання, що Ваш номер буде 500000,а мій номер 5000000