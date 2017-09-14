budivelnik написав:

detroytred написав: Нагадаю, що у ці 200 тис. начебто воєнпенсів входять -- ДСНС ники, поліція, СБУ і т.д. Нагадаю, що у ці 200 тис. начебто воєнпенсів входять -- ДСНС ники, поліція, СБУ і т.д.

Отже на питанняЯкщо у вас 200000воєнпенсів які на циці бюджетнійі 1000000 які цю цицьку наповнюютьВи відповідати кого відправляти на фронт в першу чергу а кого в другу з поясненням чого так а не по іншому-ви відповідати відмовились...Ну соромно - то соромноЯ розуміюА впиратись то навіщо? Ну промовчи ,якщо відповісти не можеш і будеш виглядати розумнішим.ПСЯ розглядаю варіанти ВИКЛЮЧНО через призму доцільності.І тому для менеТой хто ДАЄ в БЮДЖЕТ 50000 повинен бути призваним ПІЗНІШЕ ТОГО ХТО з Бюджету СПОЖИВАЄ.Це покращить економічну ефективність...і не погіршить стан ЗСУ...бо воєнпенс в 50+ і кваліфікований спеціаліст в економіці(а значить платник податків без привязки в якій галузі, бо в твоїй пенсії 1 грн від ларьочника=1 гривні від гетьманцева, при чому скільки в ній чиїх гривень ти все одно не в курсі)