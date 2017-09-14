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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8530853185328533
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 16:30

  detroytred написав:Соціальні ліфти...
Це ключ успіху для суспільства.
Якщо вони працюють, як треба.
Якщо для кумів, за гроші, для зручних начальнику, для шахраїв, то і результат відповідний.
Якщо в 2019 році соціальні ліфти використали перукарі з косметологами і блогерами...то для мене вже ще нижчого прошарку який не зміг в ці ліфти потрапити-крім бомжів і інвалідів - практично не існує
Ще раз
В 2019 в ці ліфти потрапили ВСІ хто реально цього хотів і над цим працював хоча б попередніх 2 роки.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 16:36

  detroytred написав:Лідер тут ні до чого.
Можновладці -- це группа людей в суспільстві. Які тримають інструменти впливу, регулювання в державі і на суспільство.
В цієї групи повинна з'явитись мета -- збагачуватися за допомоги потужної держави з розвинутим суспільством.
А не -- збагачуватися за рахунок держави і суспільства.
Ви знову скотились до економіки?
1 Для того щоб перемогти...потрібні ті хто висунуть вас вперед , бо ви просуваєте їх бачення.
2 Станом на сьогодні 90% хочуть ОДНОГО
НАКАЗАТИ.....все, ясно , що ці 90% виберуть того хто ПООБІЦЯЄ ПОСАДИТИ....
Кого посадити , за що посадити - плебсу все одно.
3 Поки не пройде ТРИ покоління і кількість економічно активних з ДОСТАТНІМ власним капіталом досягне хоча б 15%...- тільки тоді побачите у владі тих хто ЗМОЖЕ опираючись на фінансовий ресурс цих 15% створити умови для того щоб в наступних два покоління ця кількість збільшилась до 30%.

Поки що , ви самі того не усвідомлюючи працюєте на тих хто потягне нас назад.

Єдине що радує
Ви і вам подібні - не безсмертні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 16:42

  detroytred написав:1. Отой, як Ви кажете, утопічний --- можновладці свідомі і тому створюють розвинену державу, суспільство. Це оті скандинави.... Цілком реальні!
Без проблем
Як тільки ПОВТОРИМО шлях Шведів за останні 200 років - так відразу перетворимось в ШВЕЦІЮ..
Я скажу більше
Той шлях що Шведи йшли 200 років ми пройдемо за 100...і при цьому все одно будемо на 100 років позаду Швеції..
Є нюанси
Якщо завтра в Швецію прийде членін - то якраз через 100 років ми разом з шведами досягнемо їх сьогоднішнього рівня.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 16:44

  ЛАД написав:В реале можновладці выполняют запросы общества. Иногда с отставанием, иногда с опережением.
У нас, по-моему, само общество ещё не знает, чего оно хочет, да и вообще не сформировалось.
Не погоджусь
Суспільство- сформувалось
Як мінімум 70+% - за Євровектор і Демократію + нехай педерація розвалиться
Ще 20% - їм по барабану вони за того хто дасть на пляшку...
Найгірше це ті 10% до яких належите ви...ви тягнете назад по спіралі розвитку.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 16:53

  somilitark написав:
  UA написав:
  somilitark написав:UA
Залишається сподіватись на карму, що той хто себе відчув богом, отримає на горіхи за гординю.
Скільки обійшлось попасти в гарний "сорт?" 10-ка? Щоб тут всім тикати і бігати як дитина з короною на голові?

Отримаю на те що заслуговую.
Головне інших на смерть не гнати.
Я так думаю.

Ви вже повинні бути на концерті у одного донецького, вірніше часівярівського "співака", лише за "писанину" тут((((

Вы уже отбиваете тупой кулебовской лопатой Авдеевку у пушилинцев?
барабашов
 
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