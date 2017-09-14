detroytred написав:
Лідер тут ні до чого.
Можновладці -- це группа людей в суспільстві. Які тримають інструменти впливу, регулювання в державі і на суспільство.
В цієї групи повинна з'явитись мета -- збагачуватися за допомоги потужної держави з розвинутим суспільством.
А не -- збагачуватися за рахунок держави і суспільства.
Ви знову скотились до економіки?
1 Для того щоб перемогти...потрібні ті хто висунуть вас вперед , бо ви просуваєте їх бачення.
2 Станом на сьогодні 90% хочуть ОДНОГО
НАКАЗАТИ.....все, ясно , що ці 90% виберуть того хто ПООБІЦЯЄ ПОСАДИТИ....
Кого посадити , за що посадити - плебсу все одно.
3 Поки не пройде ТРИ покоління і кількість економічно активних з ДОСТАТНІМ власним капіталом досягне хоча б 15%...- тільки тоді побачите у владі тих хто ЗМОЖЕ опираючись на фінансовий ресурс цих 15% створити умови для того щоб в наступних два покоління ця кількість збільшилась до 30%.
Поки що , ви самі того не усвідомлюючи працюєте на тих хто потягне нас назад.
Єдине що радує
Ви і вам подібні - не безсмертні.