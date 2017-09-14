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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 чер, 2024 16:30
detroytred написав:
Соціальні ліфти...
Це ключ успіху для суспільства.
Якщо вони працюють, як треба.
Якщо для кумів, за гроші, для зручних начальнику, для шахраїв, то і результат відповідний.
Якщо в 2019 році соціальні ліфти використали перукарі з косметологами і блогерами...то для мене вже ще нижчого прошарку який не зміг в ці ліфти потрапити-крім бомжів і інвалідів - практично не існує
Ще раз
В 2019 в ці ліфти потрапили ВСІ хто реально цього хотів і над цим працював хоча б попередніх 2 роки.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 16:36
detroytred написав:
Лідер тут ні до чого.
Можновладці -- це группа людей в суспільстві. Які тримають інструменти впливу, регулювання в державі і на суспільство.
В цієї групи повинна з'явитись мета -- збагачуватися за допомоги потужної держави з розвинутим суспільством.
А не -- збагачуватися за рахунок держави і суспільства.
Ви знову скотились до економіки?
1 Для того щоб перемогти...потрібні ті хто висунуть вас вперед , бо ви просуваєте їх бачення.
2 Станом на сьогодні 90% хочуть ОДНОГО
НАКАЗАТИ.....все, ясно , що ці 90% виберуть того хто ПООБІЦЯЄ ПОСАДИТИ....
Кого посадити , за що посадити - плебсу все одно.
3 Поки не пройде ТРИ покоління і кількість економічно активних з ДОСТАТНІМ власним капіталом досягне хоча б 15%...- тільки тоді побачите у владі тих хто ЗМОЖЕ опираючись на фінансовий ресурс цих 15% створити умови для того щоб в наступних два покоління ця кількість збільшилась до 30%.
Поки що , ви самі того не усвідомлюючи працюєте на тих хто потягне нас назад.
Єдине що радує
Ви і вам подібні - не безсмертні.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 16:42
detroytred написав:
1. Отой, як Ви кажете, утопічний --- можновладці свідомі і тому створюють розвинену державу, суспільство. Це оті скандинави.... Цілком реальні!
Без проблем
Як тільки ПОВТОРИМО шлях Шведів за останні 200 років - так відразу перетворимось в ШВЕЦІЮ..
Я скажу більше
Той шлях що Шведи йшли 200 років ми пройдемо за 100...і при цьому все одно будемо на 100 років позаду Швеції..
Є нюанси
Якщо завтра в Швецію прийде членін - то якраз через 100 років ми разом з шведами досягнемо їх сьогоднішнього рівня.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 16:44
ЛАД написав:
В реале можновладці выполняют запросы общества. Иногда с отставанием, иногда с опережением.
У нас, по-моему, само общество ещё не знает, чего оно хочет, да и вообще не сформировалось.
Не погоджусь
Суспільство- сформувалось
Як мінімум 70+% - за Євровектор і Демократію + нехай педерація розвалиться
Ще 20% - їм по барабану вони за того хто дасть на пляшку...
Найгірше це ті 10% до яких належите ви...ви тягнете назад по спіралі розвитку.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 16:53
somilitark написав: UA написав: somilitark написав:UA
Залишається сподіватись на карму, що той хто себе відчув богом, отримає на горіхи за гординю.
Скільки обійшлось попасти в гарний "сорт?" 10-ка? Щоб тут всім тикати і бігати як дитина з короною на голові?
Отримаю на те що заслуговую.
Головне інших на смерть не гнати.
Я так думаю.
Ви вже повинні бути на концерті у одного донецького, вірніше часівярівського "співака", лише за "писанину" тут((((
Вы уже отбиваете тупой кулебовской лопатой Авдеевку у пушилинцев?
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Додано: Чет 06 чер, 2024 17:03
andrijk777 написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
.....
Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше.
Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб.
Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.
Так я ж тільки за це!
І зробив би це ще до 2014, а, скоріше, до 2005.
І це дійсно справа рук недолугих політиків протягом багатьох років.
Категорично не згідний.
В 2004 році Україна була чітко поділена приблизно 50 на 50. Ким? Недолугими політиками? Звичайно ні. На виборах голосують люди. Захід голосував за Ющенка, Схід за Янека. Це не політики її поділи, її поділила об'єктивна реальність (можна розказати чому так, але багато писати).
В 2004 переміг Захід, в 2010 Схід взяв реванш, в 2013 Захід взяв реванш, а далі путін взяв реванш. В усіх цих перемогах/реваншах ключовим було голосування(уподобання) людей(народу) а не "недолугі політики".
В 2019 Маріуполь голосував за Бойка. В цьому хто винуватий? "Недолугі політики" чи маріупольці? Думаєте путін не знав за кого голосували маріупольці? Прекрасно знав і висновки робив.
Населенню Східному України легше звинуватити "недолугих політиків" ніж самих себе.
то може "понять і отпустіть"?
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Додано: Чет 06 чер, 2024 17:04
budivelnik написав: detroytred написав:
Коротше -- комусь створюють або є зручні умови. І він кльопає результат. Супер супер. Штучний.
Це не означає, що всі однакові. Але й талановитих не так вже й мало. І різниця між ними не така вже й велика.
Так, є ті кому с
СТВОРЮЮТЬ умови...
От тільки халепа...я НЕ ЗНАЮ ЖОДНОГО кому створили умови ДО ТОГО як він щось особливе ПОКАЗАВ.
Тобто
Спочатку ЛЮДИНА чогось досягає
Після того як аналіз цього досягнення показує що це УНІКУМ -йому створюють умови...
ПС
Наприклад в Банках так само.
Спочатку я доводжу що мені можна позичити гроші...( банки створили рейтинг і дивляться на нього)
і як тільки цей рейтинг перевищує якусь позначку-я отримую пяток звінків в місяць(по одному з різних банків Приват, Тас, Сенс,Газбанк, Пумб) з пропозицією взяти кредит під 7-15% річних в гривні
А якийсь умовний...пенс може бігати по ломбардам і ВИПРОШУВАТИ кредит під 15%...тільки в тиждень.
Це і є різниця, чому одним СТВОРЮЮТЬ.а на других-забили
Приведите примеры банков, где обычному ЧП-рознице сейчас!!!! дают значительные кредиты(не в размере ежедневной инкассируемой выручки) под 15, а то и 7%
Ну чтоб масштабировать бизнес не за свои кровные
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Додано: Чет 06 чер, 2024 17:09
барабашов написав:
Приведите примеры банков, где обычному ЧП-рознице сейчас!!!! дают значительные кредиты(не в размере ежедневной инкассируемой выручки) под 15, а то и 7%
Ну чтоб масштабировать бизнес не за свои кровные
Стоп-стоп...
А де я писав що ВСІМ повинні давати?
Я писав
Ті хто ДОВЕЛИ... тим дадуть...
До 31-05-2024 року моєму молодшому ДАВАЛИ ( і стверджують що дають і далі) під 7% на розвиток( не живі гроші-даєш рахунок на обладнання-Приват проплачує), він взяв паузу-висока ймовірність призову...при чому Приват цього не боїться і навіть ОБІЦЯЄ що ВІДСОТКИ сплачувати під час служби в ЗСУ не потрібно , їх бере на себе Держава( до речі страховку 500 000 бере на себе Держава, тому приват погоджується кредитувати під обладнання яке буде куплене)
Мені пропонують 2 млн під 15%...але з одною умовою-я відмовляюсь від ліцензій на тютюн/алкоголь...
Тому ще раз
Тому хто ДОВІВ що поверне - тому ДАЮТЬ.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 17:10
budivelnik написав:
1 Для того щоб перемогти...потрібні ті хто висунуть вас вперед , бо ви просуваєте їх бачення.
Угу))
А бачення отого електорату звідки береться? Як формується?
Одні і ті ж самі люди обирають зека, потім олігарха, потім актора.
І за 15 років.
Без усяких змін трьох поколінь.
Завтра Порошенко і Ко знов прийдуть на самий верх влади...
І нікуди можновладці по суті не зникають.
Як були, так і є, так і будуть при владі.
За виключенням потрясінь -- типу з ригами...
Так і то Рінат, як був, так і є, і буде.
Що таке перемога на виборах?
Це боротьба між можновладцями.
Лише за найвищі посади.
Можновладців з можновладцями.
І мова про те, що мета збудувати потужну країну, розвинене суспільство повинна з'явитися і у опозиції теж.
Ви не бачите усієї картини...
Тіко вихоплюєте шматочки і рефлексуєте.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 17:17
budivelnik написав: detroytred написав:
Коротше -- комусь створюють або є зручні умови. І він кльопає результат. Супер супер. Штучний.
Це не означає, що всі однакові. Але й талановитих не так вже й мало. І різниця між ними не така вже й велика.
Так, є ті кому с
СТВОРЮЮТЬ умови...
От тільки халепа...я НЕ ЗНАЮ ЖОДНОГО кому створили умови ДО ТОГО як він щось особливе ПОКАЗАВ.
Тобто
Тобто дійсно халепа.
Не бачити про що мова була. А відрефлексити на шматочок.
Рівні. Є рівні. Хоч талановиті, показавші. Хоч ні.
Мова, як і з групи, своєї групи, своєї групи, своєї групи, вистрибують вище.
А не єралашик про між групами.
(Хоча в якості виключення можливо і таке).
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