Додано: Чет 06 чер, 2024 16:36

detroytred написав: Лідер тут ні до чого.

Можновладці -- це группа людей в суспільстві. Які тримають інструменти впливу, регулювання в державі і на суспільство.

В цієї групи повинна з'явитись мета -- збагачуватися за допомоги потужної держави з розвинутим суспільством.

А не -- збагачуватися за рахунок держави і суспільства. Лідер тут ні до чого.Можновладці -- це группа людей в суспільстві. Які тримають інструменти впливу, регулювання в державі і на суспільство.В цієї групи повинна з'явитись мета -- збагачуватися за допомоги потужної держави з розвинутим суспільством.А не -- збагачуватися за рахунок держави і суспільства.

Ви знову скотились до економіки?1 Для того щоб перемогти...потрібні ті хто висунуть вас вперед , бо ви просуваєте їх бачення.2 Станом на сьогодні 90% хочуть ОДНОГОНАКАЗАТИ.....все, ясно , що ці 90% виберуть того хто ПООБІЦЯЄ ПОСАДИТИ....Кого посадити , за що посадити - плебсу все одно.3 Поки не пройде ТРИ покоління і кількість економічно активних з ДОСТАТНІМ власним капіталом досягне хоча б 15%...- тільки тоді побачите у владі тих хто ЗМОЖЕ опираючись на фінансовий ресурс цих 15% створити умови для того щоб в наступних два покоління ця кількість збільшилась до 30%.Поки що , ви самі того не усвідомлюючи працюєте на тих хто потягне нас назад.Єдине що радуєВи і вам подібні - не безсмертні.