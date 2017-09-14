Додано: Чет 06 чер, 2024 17:18

detroytred написав: А бачення отого електорату звідки береться? Як формується? А бачення отого електорату звідки береться? Як формується?

Дивиться навколо себе....Стає сусід багатшим - розумний цікавиться як і чому....А от ті, кого треба зомбоящиком переконувати що їх благополуччя залежить від них - неефективна трата часу і ресурсів...до них не дійде.Легше тоді на зомбоящику створювати враження що проблеми люмпена створенні багатим або можновладцем іншої політичної сили..того треба проголосувати...і натовп голосує.Проголосували за Зека...то чого дивуватись що проголосували за АртистаНі перший ні другий не мали ні знань , ні ресурсів, ні бажання-витягувати з канави тих хто ЗВИК в канаві жити.Тому й пишу - три покоління.Чим відкритіші кордони в тому числі і інформативні-тим швидше..але якщо менше ніж за наступних 50 років кількість людей з ДОСТАТНІМ власним капіталом сягне 15% ( сьогодні реально 5%) - тим сильніше я буду здивованийІ останнєЗакони Швеції в якій 30% володіють достатнім власним капіталом - шкідливі для розвитку України в якої 5%...і будуть корисними як тільки Україна досягне 25%....Якщо ж по військовому...Якщо маєш армію США - то можна піхоті атакувати ворога просто йдучи колоною , після того як смуга глибиною в 50км зрівняна ракетами і авіацією...і це добреАлеЯкщо ЗСУ завтра сформують колону і спробують це повторити -вони будуть знищені..а Устави то одні.От і виходитьЗабігати вперед так само шкідливо як і відставати.