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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 чер, 2024 17:18
detroytred написав:
А бачення отого електорату звідки береться? Як формується?
Дивиться навколо себе....
Стає сусід багатшим - розумний цікавиться як і чому....
А от ті, кого треба зомбоящиком переконувати що їх благополуччя залежить від них - неефективна трата часу і ресурсів...до них не дійде.
Легше тоді на зомбоящику створювати враження що проблеми люмпена створенні багатим або можновладцем іншої політичної сили..того треба проголосувати...і натовп голосує.
Проголосували за Зека...то чого дивуватись що проголосували за Артиста
Ні перший ні другий не мали ні знань , ні ресурсів, ні бажання-витягувати з канави тих хто ЗВИК в канаві жити.
Тому й пишу - три покоління.
Чим відкритіші кордони в тому числі і інформативні-тим швидше..але якщо менше ніж за наступних 50 років кількість людей з ДОСТАТНІМ власним капіталом сягне 15% ( сьогодні реально 5%) - тим сильніше я буду здивований
І останнє
Закони Швеції в якій 30% володіють достатнім власним капіталом - шкідливі для розвитку України в якої 5%...і будуть корисними як тільки Україна досягне 25%....
Якщо ж по військовому...
Якщо маєш армію США - то можна піхоті атакувати ворога просто йдучи колоною , після того як смуга глибиною в 50км зрівняна ракетами і авіацією...і це добре
Але
Якщо ЗСУ завтра сформують колону і спробують це повторити -вони будуть знищені..а Устави то одні.
От і виходить
Забігати вперед так само шкідливо як і відставати.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 17:23
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Коротше -- комусь створюють або є зручні умови. І він кльопає результат. Супер супер. Штучний.
Це не означає, що всі однакові. Але й талановитих не так вже й мало. І різниця між ними не така вже й велика.
Так, є ті кому с
СТВОРЮЮТЬ умови...
От тільки халепа...я НЕ ЗНАЮ ЖОДНОГО кому створили умови ДО ТОГО як він щось особливе ПОКАЗАВ.
Тобто
Тобто дійсно халепа.
Не бачити про що мова була. А відрефлексити на шматочок.
Рівні. Є рівні. Хоч талановиті, показавші. Хоч ні.
Мова, як і з групи, своєї групи, своєї групи, своєї групи, вистрибують вище.
А не єралашик про між групами.
(Хоча в якості виключення можливо і таке).
Я бачу Ви деколи до кінця не дочитуєте...або недоаналізовуєте...
Щоб ПОЧАЛИ допомагати - треба дістатись якогось рівня
Чим на вищий рівень добрався-тим на сильнішу допомогу можеш розраховувати.
Але на будь який наступний рівень повинен дістатись сам...Так на попередньому рівні тобі допомагають...але обєм допомоги пропорційний рівнем якого досяг.
Досягнути вищого рівня виключно за рахунок зовнішньої допомоги без власного внеску-не можливо.
Спочатку досягнув-потім допомогли стабілізуватись на досягнутому-пробуєш досягнути наступного-якщо вийшло отримуєш додаткову допомогу.
Успішних люблять усі.
Тому чим вище-тим більша кількість пробує ПРИМАЗАТИСЬ до слави ....
все просто.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 17:29
budivelnik написав:
Якщо ж по військовому...
Якщо маєш армію США - то можна піхоті атакувати ворога просто йдучи колоною , після того як смуга глибиною в 50км зрівняна ракетами і авіацією...і це добре
Але
Якщо ЗСУ завтра сформують колону і спробують це повторити -вони будуть знищені..а Устави то одні.
От і виходить
Забігати вперед так само шкідливо як і відставати.
Щоб не паритись з прикладом про Швеції, покажу на цьому.
Отак Ви і будуєте. Отак і виходять єралашики.
Бо береться шматок, а не все цілком.
Ну з якого переляку піхоті ЗСУ йти колоною на цілі позиції?
В Статутах ЗСУ піхотній колоні забудуть прописати одразу --- після рівняння 50 км смуги ракетами і авіацією?
Ні.
На таких аргументах у Вас все і будується.
А вперед ніхто не забігає. Той же Бальцерович давав поради Українв саме для того стану, в якому вона є.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 17:36
budivelnik написав:
Я бачу Ви деколи до кінця не дочитуєте...або недоаналізовуєте...
Щоб ПОЧАЛИ допомагати - треба дістатись якогось рівня
Да це і йожику зрозуміло.
Ви і досі не бачите предмет обговорення. Тому рефлексуєте на очевидні речі, які ніхто і не заперечував.
Тому гудбай.
Про очевидне мені не цікаво. Все зводиться до ваших намагань вказати, що я не бачу очевидного. До таких маніпуляцій. Мені потім пояснювати.
А до суті, до самого предмету так і не доходимо. Не цікаво...
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Додано: Чет 06 чер, 2024 18:05
барабашов написав:
Вы уже отбиваете тупой кулебовской лопатой Авдеевку у пушилинцев?
Зараз набагато більший асортимент ніж ваша уява)))
Це секрет, мені не можна нічого говорити)))
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Додано: Чет 06 чер, 2024 18:07
NBC News: Путин предупреждает, что может предоставить оружие для нападения на Запад, и озвучивает новую ядерную угрозу.
▪️Президент России Владимир Путин разразился целым рядом новых угроз, заявив, что он может предоставить оружие странам для нанесения ударов по западным целям, и снова бряцал своей ядерной саблей.
▪️Предупреждение Путина — ответ на решение Соединенных Штатов и их европейских союзников разрешить Украине атаковать некоторые российские территории с помощью своего оружия.
▪️В ответ на это, российский лидер заявил что Вашингтон и его партнеры ошибаются, полагая, что он никогда не применит ядерное оружие.
▪️На прошлой неделе Путин предупредил европейские страны НАТО, что решение разрешить Украине наносить удары по территории России своим оружием — это игра с огнем, которая может привести к глобальному конфликту.
всё таки цель сво разжечь глобальный конфликт.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 18:16
ЛАД написав: Banderlog написав:
.....
Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було
. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше.
Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб.
Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.
Так я ж тільки за це!
І зробив би це ще до 2014, а, скоріше, до 2005.
І це дійсно справа рук недолугих політиків протягом багатьох років.
Ви не праві обидва
Мовне питання - це роздмухана російська пропагандистка тема "російській язик прітісняют"
И ви обидва продовжуєте цю тему підтримувати
Хоча ніякого притиснення російського язика немає в Україні
Цей форум доказує цей факт
А війна почалась не за мовне питання, а тому що Путін вважає, що України як держави не існує, тому хоче її знищити
Скажу більше, якби у нас була російській друга державна, то війна була б ще раніше.
Бо росіяни завжди приходять туди, де звучить російський язик
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Додано: Чет 06 чер, 2024 18:17
andrijk777 написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
.....
Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше.
Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб.
Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.
Так я ж тільки за це!
І зробив би це ще до 2014, а, скоріше, до 2005.
І це дійсно справа рук недолугих політиків протягом багатьох років.
Категорично не згідний.
В 2004 році Україна була чітко поділена приблизно 50 на 50. Ким? Недолугими політиками? Звичайно ні. На виборах голосують люди. Захід голосував за Ющенка, Схід за Янека. Це не політики її поділи, її поділила об'єктивна реальність (можна розказати чому так, але багато писати).
В 2004 переміг Захід, в 2010 Схід взяв реванш, в 2013 Захід взяв реванш, а далі путін взяв реванш. В усіх цих перемогах/реваншах ключовим було голосування(уподобання) людей(народу) а не "недолугі політики".
В 2019 Маріуполь голосував за Бойка. В цьому хто винуватий? "Недолугі політики" чи маріупольці? Думаєте путін не знав за кого голосували маріупольці? Прекрасно знав і висновки робив.
Населенню Східному України легше звинуватити "недолугих політиків" ніж самих себе.
зараз вийде і знову розкавже, що їм не залишили вибору (напевно, я і ви чи рептилоїди?), інакше як голосувати за януковичів, бойко, медведчуків, царьових, кив і т.п.
на жаль, дуже малому прошарку людей властиво визнавати власні помилки. вони то і можуть їх виправити. хоча б спробувати. тому все добре, більш менш, тільки в малого прошарку. інші вперто доводять що у всьому винний хтось інший, вася чи коля, чи клава з машою.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 18:18
С апреля 2020 года по март 2022 года в росии от COVID-19 и его последствий умерло 1,12 миллиона человек, говорит независимый российский демограф Алексей Ракша, который был уволен с государственной должности в 2020 году после того, как разоблачил занижение статистики по коронавирусу.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 18:25
vitaliiangel написав:
NBC News: Путин предупреждает, что может предоставить оружие для нападения на Запад, и озвучивает новую ядерную угрозу.
▪️Президент России Владимир Путин разразился целым рядом новых угроз, заявив, что он может предоставить оружие странам для нанесения ударов по западным целям, и снова бряцал своей ядерной саблей.
▪️Предупреждение Путина — ответ на решение Соединенных Штатов и их европейских союзников разрешить Украине атаковать некоторые российские территории с помощью своего оружия.
▪️В ответ на это, российский лидер заявил что Вашингтон и его партнеры ошибаются, полагая, что он никогда не применит ядерное оружие.
▪️На прошлой неделе Путин предупредил европейские страны НАТО, что решение разрешить Украине наносить удары по территории России своим оружием — это игра с огнем, которая может привести к глобальному конфликту.
всё таки цель сво разжечь глобальный конфликт.
Да засцыт Путин наносить удары по странам НАТО.
Да и каким странам он даст оружие ?
Не более чем, взятие на понт
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