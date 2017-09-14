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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8532853385348535
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 18:26

  vitaliiangel написав:
всё таки цель сво разжечь глобальный конфликт.

Головна ціль війни це обкакатись на весь світ зі своєю "другою армією у світі" :lol:

Було гасло до 24.02.22 Київ за 3 дні, а теперь жалюгідні потуги і молитви: не давайте Україні зброю, бо б'ємось за містечка Донецької області кварталами і півріччями, та нічого зробити не можемо. Можемо захопити тільки знищену пустелю і руїни, да і до того момента це відбувається, поки рашисти безкарні в небі, втратять перевагу у повітрі і зовсім зупиняться.
Вже пустили по вітру більше половини бронєтехніки яку наклєпав совок за 50 років, спустили все то, що раша наклєпала за 30+ років.
На кінець року будуть з голим задом, але продовжують вірити в міфічні самопроголошені понти.
Вони не хочуть визнати, що вони в ресурсному, демографічному, санкційному тупіку, далі буде тільки гірше. Питання бунтів і заворушень, які виникнуть внаслідок падіння рівня життя на росії, це питання тільки часу.
А ці пугалки ядерною єлдою, це вже навіть не смішно, самі радянські танки і стволи шукають по всьому світу, але погрожують самі щось там кудись передати, ну сміх та сльози від невдалого фюрера 21-го сторіччя 8)

Ціль була бути царем і швидким переможцем в боротьбі зі слабим супротивником, а зараз банальне скуління і скиглення, невдалому і недолугому танцюристу постійно щось заважає і затискає(((
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 18:57

  hxbbgaf написав:Выезжают не только те, кто никогда не стоял, а и те молодые пенсионеры-силовики, которые исключены с учета с выходом на пенсию.

Вы утверждаете, что есть основание исключенияс учета "в связи с выходом на пенсию" ?
Хотелось бы увидеть ссылку на нормативный акт, в котором такое основание указано.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 19:07

Байден заявил о запрете бить американским оружием по Москве и Кремлю

США запрещают Украине наносить удары американским оружием по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.

Журналист также спросил Байдена, не беспокоит ли его то, что, как говорит президент РФ Владимир Путин, США втягиваются в прямой конфликт с Россией, передавая высокоточное оружие Украине. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор. И он изо всех сил старается удержать свою страну, продолжая при этом наступление», — ответил американский президент.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 19:23

  vitaliiangel написав:
Байден заявил о запрете бить американским оружием по Москве и Кремлю

США запрещают Украине наносить удары американским оружием по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.




москвачі то майже перший сорт, майже рівні західним елоям з 1го світу.
їх не можна
хай посполиті українці та ваньки-замкадаши страждають

економічна мобілізація з бронюванням то був єдиний шанс на власну ракетну програму і політику.
просрали
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 19:30

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.....
Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше.
Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб.
Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.

Так я ж тільки за це!
І зробив би це ще до 2014, а, скоріше, до 2005.
І це дійсно справа рук недолугих політиків протягом багатьох років.

Категорично не згідний.
В 2004 році Україна була чітко поділена приблизно 50 на 50. Ким? Недолугими політиками? Звичайно ні. На виборах голосують люди. Захід голосував за Ющенка, Схід за Янека. Це не політики її поділи, її поділила об'єктивна реальність (можна розказати чому так, але багато писати).

Населенню Східному України легше звинуватити "недолугих політиків" ніж самих себе.
мы помним :mrgreen: на Донбассе в 2004 по 111% голосовало от общего кол-ва. Это ж как сильно люди хотели проголосовать :mrgreen: :mrgreen:
Хоть себя обвиняй, хоть кучмовскую "вертикаль" с опорой на бандитско-ментовских "на местах"
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 19:38

  pesikot написав:Да и каким странам он даст оружие ?
ЮжнойОсетии,
ООН (Организации Освобождения Нарвско-русских),....
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