Додано: Чет 06 чер, 2024 18:26

vitaliiangel написав:

всё таки цель сво разжечь глобальный конфликт. всё таки цель сво разжечь глобальный конфликт.

Головна ціль війни це обкакатись на весь світ зі своєю "другою армією у світі"Було гасло до 24.02.22 Київ за 3 дні, а теперь жалюгідні потуги і молитви: не давайте Україні зброю, бо б'ємось за містечка Донецької області кварталами і півріччями, та нічого зробити не можемо. Можемо захопити тільки знищену пустелю і руїни, да і до того момента це відбувається, поки рашисти безкарні в небі, втратять перевагу у повітрі і зовсім зупиняться.Вже пустили по вітру більше половини бронєтехніки яку наклєпав совок за 50 років, спустили все то, що раша наклєпала за 30+ років.На кінець року будуть з голим задом, але продовжують вірити в міфічні самопроголошені понти.Вони не хочуть визнати, що вони в ресурсному, демографічному, санкційному тупіку, далі буде тільки гірше. Питання бунтів і заворушень, які виникнуть внаслідок падіння рівня життя на росії, це питання тільки часу.А ці пугалки ядерною єлдою, це вже навіть не смішно, самі радянські танки і стволи шукають по всьому світу, але погрожують самі щось там кудись передати, ну сміх та сльози від невдалого фюрера 21-го сторіччяЦіль була бути царем і швидким переможцем в боротьбі зі слабим супротивником, а зараз банальне скуління і скиглення, невдалому і недолугому танцюристу постійно щось заважає і затискає(((