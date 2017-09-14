vitaliiangel написав: всё таки цель сво разжечь глобальный конфликт.
Головна ціль війни це обкакатись на весь світ зі своєю "другою армією у світі"
Було гасло до 24.02.22 Київ за 3 дні, а теперь жалюгідні потуги і молитви: не давайте Україні зброю, бо б'ємось за містечка Донецької області кварталами і півріччями, та нічого зробити не можемо. Можемо захопити тільки знищену пустелю і руїни, да і до того момента це відбувається, поки рашисти безкарні в небі, втратять перевагу у повітрі і зовсім зупиняться. Вже пустили по вітру більше половини бронєтехніки яку наклєпав совок за 50 років, спустили все то, що раша наклєпала за 30+ років. На кінець року будуть з голим задом, але продовжують вірити в міфічні самопроголошені понти. Вони не хочуть визнати, що вони в ресурсному, демографічному, санкційному тупіку, далі буде тільки гірше. Питання бунтів і заворушень, які виникнуть внаслідок падіння рівня життя на росії, це питання тільки часу. А ці пугалки ядерною єлдою, це вже навіть не смішно, самі радянські танки і стволи шукають по всьому світу, але погрожують самі щось там кудись передати, ну сміх та сльози від невдалого фюрера 21-го сторіччя
Ціль була бути царем і швидким переможцем в боротьбі зі слабим супротивником, а зараз банальне скуління і скиглення, невдалому і недолугому танцюристу постійно щось заважає і затискає(((
Байден заявил о запрете бить американским оружием по Москве и Кремлю
США запрещают Украине наносить удары американским оружием по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.
Журналист также спросил Байдена, не беспокоит ли его то, что, как говорит президент РФ Владимир Путин, США втягиваются в прямой конфликт с Россией, передавая высокоточное оружие Украине. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор. И он изо всех сил старается удержать свою страну, продолжая при этом наступление», — ответил американский президент.
Байден заявил о запрете бить американским оружием по Москве и Кремлю
США запрещают Украине наносить удары американским оружием по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.
москвачі то майже перший сорт, майже рівні західним елоям з 1го світу. їх не можна хай посполиті українці та ваньки-замкадаши страждають
економічна мобілізація з бронюванням то був єдиний шанс на власну ракетну програму і політику. просрали
Banderlog написав:..... Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше. Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб. Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.
Так я ж тільки за це! І зробив би це ще до 2014, а, скоріше, до 2005. І це дійсно справа рук недолугих політиків протягом багатьох років.
Категорично не згідний. В 2004 році Україна була чітко поділена приблизно 50 на 50. Ким? Недолугими політиками? Звичайно ні. На виборах голосують люди. Захід голосував за Ющенка, Схід за Янека. Це не політики її поділи, її поділила об'єктивна реальність (можна розказати чому так, але багато писати).
Населенню Східному України легше звинуватити "недолугих політиків" ніж самих себе.
мы помним на Донбассе в 2004 по 111% голосовало от общего кол-ва. Это ж как сильно люди хотели проголосовать Хоть себя обвиняй, хоть кучмовскую "вертикаль" с опорой на бандитско-ментовских "на местах"
] fpv 7дюймів камікадзе без батарейки коштував місяць тому 11000 грн + акб 1800 грн . Можу помилятися але 7 км з зарядом летить Тому якщо платить хтось більше і дорожче за камікадзе то десь барига наварюється, або кілька бариг
detroytred написав:Може хто підкаже? Я так і не розібрався: в Афган строковиків суто добровільно брали чи все ж таки примусом, тиском? З афганцями (строковиками) не спілкувався ніколи.
По рассказам,заранее никого не предупреждали вообще и не спрашивали, если сам по глупости не просился. Везли всех после обычной учебки на восток: типа в Казахстан, Монголию. И вдруг - ночная загрузка в авиатранспортник или романтично по мосту через Вахш.
Стаття 1-2. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону
Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені зі служби (крім випадків призначення пенсії в разі втрати годувальника дружині (чоловіку) з урахуванням вимог частини п’ятої статті 30 цього Закону, яка призначається незалежно від звільнення зі служби):
{Абзац перший статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1678-VIII від 18.10.2016}
а) особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;
б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
{Пункт "б" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 2509-VIII від 12.07.2018, № 1150-IX від 28.01.2021}
в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
{Пункт "г" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VI від 15.01.2009}
д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;
е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;
є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;
ж) державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах;
{Статтю 1-2 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}
з) особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України.
{Статтю 1-2 доповнено пунктом "з" згідно із Законом № 1810-IX від 19.10.2021}
{Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом № 3591-IV від 04.04.2006}
И потому тоже входят в названную цифру пенсионеров -силовиков.
На учете все, кроме исключенных.
На учете нет тех, кто не встал. Меня на учете не было никогда до начала 2021 года, когда я встал на учете именно уволившись.
Наличие или отсутствие на учете никак не влияет на выезд.
Если исключен с учета, можно выезжать, 1000 раз это объясняли.
Аранье и фантазии от дуболома Истина выглядит так:
Факт зняття з військового обліку не дає можливості виїхати за кордон під час воєнного стану та мобілізації
Оскільки на пункті паспортного контролю позивач не надав додаткових документів, які б підтверджували його право на перетин державного кордону, Верховний Суд погоджується з висновком судів попередніх інстанцій: у спірних правовідносинах позивач не мав правових підстав для виїзду за кордон у період введення та під час дії воєнного стану на території України.
Отже, таке втручання у приватне життя особи у цьому разі прямо передбачене законом і є абсолютно легітимним, тому баланс між публічним інтересом суспільства та приватним інтересом заявника дотримано.
Проте, необхідно звернути увагу, що саме виключення з військового обліку дає підстави для виїзду за кордон, а от факт зняття з військового обліку не дає права на перетин кордону.
Таким чином, для того аби перетнути кордон, необхідно зібрати відповідні документи, а саме військово-обліковий документ з відміткою про виключення з військового обліку та висновок ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.
Те що я казав «пакет документів». А не просто «я не стою на обліку».
Тобто! Всі хто ніколи не стояв на обліку : військовослужбовці з 17 років в ВВНЗ (офіцери) зняті з обліку в 40 років, звільнені зі служби, але не ставші на облік як мали по закону вирісші в лісі і тому не були ніколи в воєнкоматі ті хто знявся при переїзду, але не встав по новому місцю проживання ті кого виключили по рішенню ВЛК можуть бути не на обліку, але лише факт не перебування на ньому ніяк не впливає на виїзд. Для виїзду треба документи з ТЦК про зняття з обліку і рішення ВЛК, що саме непридатний по здоровʼю. Ясно що звичайний младопенс погранець , який ніколи не був в ТЦК, таких документів не мав. Тобто багатоприголосний нам тут постійно бреше.
Ну, так исключение и есть в связи с выходом на пенсию. То для тех, кто исключен по здоровью, а кто в связи с выходом на пенсию, ВЛК не надо. Есть какие-то правила именно по выезду пенсов-силовиков? Если нет, мне нет основания не верить свидетелям, которые видели, как они валят и обсуждают свой свал. Вот что писали на фупе:
Re: Мобилизация ограниченно пригодных, а что с ментами и молодыми пенсами? Ю-ла 19 квітня 2024 22:10:32 IP/Host: ---.mobile.vf-ua.net Я бачила їх точно випускають за кордон лоботрясів відставників трохи за 40. Типу у "відпустку". Їхало декілька в потязі біля мене, радились прямо над вухом прикордонники що відставникам можна виїзджати тому і чула. Офігіла. Харчувались за бюджет а тепер воно ніпрічом бо розовощокий пєнсіонєр в 40. Десь місяць тому це було.
Я так понимаю, пенс-силовик, нет 60 и не воюешь? Живое подтверждение моих слов со мной спорит?