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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8533853485358536
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 20:52

Flysoulfly
Дякую.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 20:53

  Letusrock написав:
ТЦК почали менше хапати чоловіків на вулицях
🪖 Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що співробітники ТЦК почали менше ловити військовозобов’язаних чоловіків на вулицях. За його словами, це сталося завдяки запровадженню застосунку “Резерв+”, де люди масово оновлюють свої дані.


тобто Спікер Верховної Ради непрямо підтверджує що "ура, працівники ТЦК стали робити менше кримінальних злочинів за статею 146 ККУ, а раніше вони їх робили більше бо так і так"
Якась антиутопія в прямому ефірі


Його слова підуть як доказ у майбутньої кримінальної справі про масові викрадення людей
katso
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лаврову вручили «Орден Жеребца» — видео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего визита в Буркина-Фасо был удостоен «Ордена Жеребца».

Учитывая, что Лаврова часто называют "грустная лошадь", то зачётный троллинг :mrgreen:
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 21:12

  vitaliiangel написав:
Байден заявил о запрете бить американским оружием по Москве и Кремлю

США запрещают Украине наносить удары американским оружием по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.

Журналист также спросил Байдена, не беспокоит ли его то, что, как говорит президент РФ Владимир Путин, США втягиваются в прямой конфликт с Россией, передавая высокоточное оружие Украине. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор. И он изо всех сил старается удержать свою страну, продолжая при этом наступление», — ответил американский президент.

По Мск і Кремлю, а Кремль не в Мск, чи то по іншому Кремлю, в Казані чи Самарканді чи де там ще?
flyman
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  #<1 ... 8533853485358536
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