ТЦК почали менше хапати чоловіків на вулицях 🪖 Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що співробітники ТЦК почали менше ловити військовозобов’язаних чоловіків на вулицях. За його словами, це сталося завдяки запровадженню застосунку “Резерв+”, де люди масово оновлюють свої дані.
тобто Спікер Верховної Ради непрямо підтверджує що "ура, працівники ТЦК стали робити менше кримінальних злочинів за статею 146 ККУ, а раніше вони їх робили більше бо так і так" Якась антиутопія в прямому ефірі
Його слова підуть як доказ у майбутньої кримінальної справі про масові викрадення людей
Байден заявил о запрете бить американским оружием по Москве и Кремлю
США запрещают Украине наносить удары американским оружием по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.
Журналист также спросил Байдена, не беспокоит ли его то, что, как говорит президент РФ Владимир Путин, США втягиваются в прямой конфликт с Россией, передавая высокоточное оружие Украине. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор. И он изо всех сил старается удержать свою страну, продолжая при этом наступление», — ответил американский президент.
По Мск і Кремлю, а Кремль не в Мск, чи то по іншому Кремлю, в Казані чи Самарканді чи де там ще?