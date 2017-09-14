Додано: Чет 06 чер, 2024 22:21

Да, и как бы еще не заграницей... Как это знакомо, пенсы-силовики, они ложат целую жизнь на то, чтоб судиться и выбить максимальную пенсию себе в 43 года, раньше было вообще 38. Работяги в 60 выйдут, получат свои 3-4 тыщи, перебьются на хлебе и воде несколько лет и на тот свет, а менты еще и в 2-3 раза больше получают за то, что 20 или 25 лет просидели на шее у народа и произдевались над людьми, провыбивали показания и пробрали взятки, и собирают стосы документов на пересмотр на каждую копейку, отсюда и столько познаний. Чтоб не воевать или закордон свалить, там и не такие стосы соберут. Хотя их и не требуют, рука руку моет. Вся система такая, это обычному человеку ничего не добиться - где сядешь, там и встанешь в лучшем случае, даже если на 100% прав.