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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8534853585368537>
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 20:53

  Letusrock написав:
ТЦК почали менше хапати чоловіків на вулицях
🪖 Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що співробітники ТЦК почали менше ловити військовозобов’язаних чоловіків на вулицях. За його словами, це сталося завдяки запровадженню застосунку “Резерв+”, де люди масово оновлюють свої дані.


тобто Спікер Верховної Ради непрямо підтверджує що "ура, працівники ТЦК стали робити менше кримінальних злочинів за статею 146 ККУ, а раніше вони їх робили більше бо так і так"
Якась антиутопія в прямому ефірі


Його слова підуть як доказ у майбутньої кримінальної справі про масові викрадення людей
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лаврову вручили «Орден Жеребца» — видео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего визита в Буркина-Фасо был удостоен «Ордена Жеребца».

Учитывая, что Лаврова часто называют "грустная лошадь", то зачётный троллинг :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 21:12

  vitaliiangel написав:
Байден заявил о запрете бить американским оружием по Москве и Кремлю

США запрещают Украине наносить удары американским оружием по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.

Журналист также спросил Байдена, не беспокоит ли его то, что, как говорит президент РФ Владимир Путин, США втягиваются в прямой конфликт с Россией, передавая высокоточное оружие Украине. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор. И он изо всех сил старается удержать свою страну, продолжая при этом наступление», — ответил американский президент.

По Мск і Кремлю, а Кремль не в Мск, чи то по іншому Кремлю, в Казані чи Самарканді чи де там ще?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 21:40

  vitaliiangel написав:
Байден заявил о запрете бить американским оружием по Москве и Кремлю

США запрещают Украине наносить удары американским оружием по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.

Журналист также спросил Байдена, не беспокоит ли его то, что, как говорит президент РФ Владимир Путин, США втягиваются в прямой конфликт с Россией, передавая высокоточное оружие Украине. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор. И он изо всех сил старается удержать свою страну, продолжая при этом наступление», — ответил американский президент.
жалко, но
ни один журналист Байдена не спросил прямо: какая разница для путина и гопкомпании между Донецкой и Московской областями - с точки зрения конституции педерации
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 21:47

  flysoulfly написав:жалко, но
ни один журналист Байдена не спросил прямо: какая разница для путина и гопкомпании между Донецкой и Московской областями - с точки зрения конституции педерации

Почему об этом надо спрашивать у Байдена? Он просто констатировал факт, что разница есть, и разница существенная. Потому что применение любого оружия в Донецкой области проходит в дипломатическом поле тихо и спокойно, а атака не то, что на Москву, а по объектам даже в Белгородской области тут же вызывает истеричную дипломатическую реакцию. О причинах такого несоответствия Байден, как и все остальные, может только догадываться, а правильный ответ знает только путин, но его спросить об этом некому.
Поэтому вполне объяснимо, что администрация Байдена опирается на факты, а не на несуществующую российскую конституцию, и из этого строит свою позицию.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:03

  M-Audio написав:
  flysoulfly написав:жалко, но
ни один журналист Байдена не спросил прямо: какая разница для путина и гопкомпании между Донецкой и Московской областями - с точки зрения конституции педерации

Почему об этом надо спрашивать у Байдена? Он просто констатировал факт, что разница есть, и разница существенная. Потому что применение любого оружия в Донецкой области проходит в дипломатическом поле тихо и спокойно, а атака не то, что на Москву, а по объектам даже в Белгородской области тут же вызывает истеричную дипломатическую реакцию.
как минимум потому, что Байдены не вскрывают и не поясняют публично такую шизофреническую разницу в подходах. А весь ГлобальныйЮг уверен: раз в конституции педерации записан Мариуполь "русским" - значит так оно и есть. Значит Украина - типа оккупант была. И значит "надо учитывать реалии". Пуйло не зря всьо всегда старался оформлять крючкотворско юридически .
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:21

Да, и как бы еще не заграницей... Как это знакомо, пенсы-силовики, они ложат целую жизнь на то, чтоб судиться и выбить максимальную пенсию себе в 43 года, раньше было вообще 38. Работяги в 60 выйдут, получат свои 3-4 тыщи, перебьются на хлебе и воде несколько лет и на тот свет, а менты еще и в 2-3 раза больше получают за то, что 20 или 25 лет просидели на шее у народа и произдевались над людьми, провыбивали показания и пробрали взятки, и собирают стосы документов на пересмотр на каждую копейку, отсюда и столько познаний. Чтоб не воевать или закордон свалить, там и не такие стосы соберут. Хотя их и не требуют, рука руку моет. Вся система такая, это обычному человеку ничего не добиться - где сядешь, там и встанешь в лучшем случае, даже если на 100% прав.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво, кому вірити:
https://tsn.ua/ukrayina/smert-cholovika ... 94040.html
В ТЦК стверджують, що Ковальчук випивав і помер від епілепсії
Ввечері 4 червня Житомирський обласний ТЦК та СП спростував звинувачення у причетності працівників військкомату до смерті Ковальчука. В дописі на Facebook-сторінці центру комплектування стверджується, що Сергій помер внаслідок епілептичного нападу.

"28 травня 2024 року до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань. Вранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво", – йдеться в заяві ТЦК.

Там додали, що 2 червня "від отриманих під час епілептичного нападу травм" Сергій помер у лікарні. За заявою військкомату, слідчі, які проводили експертизу, повідомили, що на чоловіка "не чинилося жодного стороннього фізичного впливу".


https://censor.net/ua/news/3493235/chol ... omyrschyni
За фактом смерті чоловіка у ТЦК на Житомирщині розпочато розслідування.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, громадянина доставили до РТЦК та СП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. 2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть", - йдеться в повідомленні.

Наразі Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного. До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Лікарі розповіли, що коли Ковальчук потрапив до лікарні, то його стан був вкрай важкий. Діагноз, за словами лікаря, закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:27

  flyman написав:чи Самарканді чи де там ще?
Самарканд в Узбекистане, деревня!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:36

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:чи Самарканді чи де там ще?
Самарканд в Узбекистане, деревня!
он имел ввиду кремль в Сызрани Самарского улуса :mrgreen:
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