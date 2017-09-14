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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8534853585368537
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:38

  vitaliiangel написав:
Байден заявил о запрете бить американским оружием по Москве и Кремлю

США запрещают Украине наносить удары американским оружием по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.

Журналист также спросил Байдена, не беспокоит ли его то, что, как говорит президент РФ Владимир Путин, США втягиваются в прямой конфликт с Россией, передавая высокоточное оружие Украине. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор. И он изо всех сил старается удержать свою страну, продолжая при этом наступление», — ответил американский президент.

Как Байден мог знать 27-28ми летнего старлея КГБ не факт что в то время работавшего даже в Берлине????
Помощника Собчака которого мурчики поставили на порт лом титана и меди гнать мегатоннами на Запад вполне
Может с миссией какой с избранием Клинтона приезжал тогда в снигерию, Борис же дружил с Биллом пока с катушек по синьке не съехал ко второму сроку и могли там(в Ленинграде) делегации с мацквы и от демпартии регулярно бухать как в легендарном фильме про особенности отдыха синих скрепанутых
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:45

  барабашов написав:Как Байден мог знать 27-28ми летнего старлея КГБ не факт что в то время работавшего даже в Берлине????
может путен проект Байдена? ваще я заметил дедушки за 70 любят прихвастнуть былыми подвигами. Конфабуляция называется. у нас на форуме тоже такой экземпляр есть. Не путать с патологическим фантазированием. Конфабуляция всегда воспоминания о прошлом в котором лично участвовал (или был свидетелем тех событий) герой-рассказчик.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 06 чер, 2024 22:49, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Цікаво, кому вірити:

завжди буде так, як напише судмедексперт.
там написали - п о м е р , слідив зовнішнього втручання не було.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:47

  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:
Байден заявил о запрете бить американским оружием по Москве и Кремлю

США запрещают Украине наносить удары американским оружием по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.

Журналист также спросил Байдена, не беспокоит ли его то, что, как говорит президент РФ Владимир Путин, США втягиваются в прямой конфликт с Россией, передавая высокоточное оружие Украине. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор. И он изо всех сил старается удержать свою страну, продолжая при этом наступление», — ответил американский президент.

Как Байден мог знать 27-28ми летнего старлея КГБ не факт что в то время работавшего даже в Берлине????
нихт Berlin.
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С комсоргшей А.Меркель там в одни сауны ходили
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:56

Макрон наголосив, що допомога Україні протистояти російській агресії "означає уникати права найсильнішого", і анонсував, що це буде темою його переговорів із президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю. "Завтра ми розпочнемо нову співпрацю і оголосимо про передання винищувачів Mirage 2000-5", – сказав він, додавши, що літаки "дозволять Україні захистити свою землю і повітряний простір". Для підготовки керування Mirage 2000-5 Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа, уточнив Макрон.
vitaliiangel
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  #<1 ... 8534853585368537
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