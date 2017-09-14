Додано: Чет 06 чер, 2024 23:12

ЛАД написав: Напомню, с чего начался разговор.

Началось со слов Water: "Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык." Напомню, с чего начался разговор.Началось со слов: "Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык."

Потом быстро перешли к вопросу обязательности изучения в школах укр. языка и утверждений, что легко было освободиться и по полкласса укр. язык не учили. Подтверждение этого я пока, кроме как от fler, ни от кого не услышал.

И ещё раз - я не утверждал, что русификация не проводилась.

Единственное, что говорил, что она не проводилась насильственными методами. Всё было "по обоюдному согласию".

И у нас с Вами речь шла об украинских школах, а это не только и не столько учителя русского и украинского языков. В школе гораздо больше уроков по другим предметам. Так что дело совсем не в надбавке учителям русского языка. Это не причина сокращения украинских школ.

В США никто не ущемляет национальные языки, многие говорят на разных языках

Звісно, коли в моєму рідному місті в камере предварительного задержания москаляка питає: "Пачём в Адессе рубероид?" Хотілось зразу запитать якого біса ти тут робиш? Але втримався. Тому з російською мовою у мене так, але ви балакайте, ви ж українець.Судячи з ваших років навчання, то ви схоже 51 року народження. Мій батя був 52 року, навчався у місті українською мовою, потім в інституті довелось перевчитись на російську, потім армія, мова російська, потім знову інститут, бо відсрочку не давали, потім робота на заводі, знову російська, бо робили шось на Жигулі. Корочє, батя дуже рідко розмовляв українською, хоча розмовляв дуже добре. Ще в школі викладали німецьку.Особисто у мене навчання в школі велось російською, українська мова та література була з другого класу. З першого класу російська мабуть 3 рази на тиждень, література не пам`ятаю. Українська мова один раз і один раз література. Школярі розмовляли російською. У моїй сім`ї десь 50/50 російська/українська. Так ось, звільнені від вивчення мови була деяка кількість дівчат, дві були чимось хворі, вони й на фізкультуру не ходили. Одна була з сім`ї військових, з Білорусі. Ще одна була армянка, хоча вона народилась в нашому місті, українську мову не вивчала, мабуть тому-що не хотіли батьки.Звісно кого розстріляли москалі, той вже нічого не скаже.Можу, якщо побачу, спитать бувшу директрису школи, яка за сумісництвом викладала русский язык и литературу. Шо це було, нав`язували чи ні.А хто вас ущіміл? Чи там прийшли мексиканці, окупували Техас і за англійську почали розстрілювать?Я вам одне кажу, шо за українську мову зараз на окупованих можна або загриміти, або вас більше ніхто не побачить, а ви кажете шо вас з російською ущімляють.