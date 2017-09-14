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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 чер, 2024 22:38
vitaliiangel написав:
Байден заявил о запрете бить американским оружием по Москве и Кремлю
США запрещают Украине наносить удары американским оружием по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.
Журналист также спросил Байдена, не беспокоит ли его то, что, как говорит президент РФ Владимир Путин, США втягиваются в прямой конфликт с Россией, передавая высокоточное оружие Украине. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор. И он изо всех сил старается удержать свою страну, продолжая при этом наступление», — ответил американский президент.
Как Байден мог знать 27-28ми летнего старлея КГБ не факт что в то время работавшего даже в Берлине????
Помощника Собчака которого мурчики поставили на порт лом титана и меди гнать мегатоннами на Запад вполне
Может с миссией какой с избранием Клинтона приезжал тогда в снигерию, Борис же дружил с Биллом пока с катушек по синьке не съехал ко второму сроку и могли там(в Ленинграде) делегации с мацквы и от демпартии регулярно бухать как в легендарном фильме про особенности отдыха синих скрепанутых
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Додано: Чет 06 чер, 2024 22:45
барабашов написав:
Как Байден мог знать 27-28ми летнего старлея КГБ не факт что в то время работавшего даже в Берлине????
может путен проект Байдена? ваще я заметил дедушки за 70 любят прихвастнуть былыми подвигами. Конфабуляция называется. у нас на форуме тоже такой экземпляр есть. Не путать с патологическим фантазированием. Конфабуляция всегда воспоминания о прошлом в котором лично участвовал (или был свидетелем тех событий) герой-рассказчик.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 06 чер, 2024 22:49, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 22:45
BIGor написав:
Цікаво, кому вірити:
завжди буде так, як напише судмедексперт.
там написали - п о м е р , слідив зовнішнього втручання не було.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 22:47
барабашов написав: vitaliiangel написав:
Байден заявил о запрете бить американским оружием по Москве и Кремлю
США запрещают Украине наносить удары американским оружием по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден. «Мы не разрешаем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.
Журналист также спросил Байдена, не беспокоит ли его то, что, как говорит президент РФ Владимир Путин, США втягиваются в прямой конфликт с Россией, передавая высокоточное оружие Украине. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек, он диктатор. И он изо всех сил старается удержать свою страну, продолжая при этом наступление», — ответил американский президент.
Как Байден мог знать 27-28ми летнего старлея КГБ не факт что в то время работавшего даже в Берлине????
нихт Berlin.
Dresden.
С комсоргшей А.Меркель там в одни сауны ходили
У нее на лице это написано.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 22:56
Макрон наголосив, що допомога Україні протистояти російській агресії "означає уникати права найсильнішого", і анонсував, що це буде темою його переговорів із президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю. "Завтра ми розпочнемо нову співпрацю і оголосимо про передання винищувачів Mirage 2000-5", – сказав він, додавши, що літаки "дозволять Україні захистити свою землю і повітряний простір". Для підготовки керування Mirage 2000-5 Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа, уточнив Макрон.
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2
Додано: Чет 06 чер, 2024 23:11
барабашов написав:
Как Байден мог знать 27-28ми летнего старлея КГБ не факт что в то время работавшего даже в Берлине????
Цру Завербовало вместе с Горбачевым в 1984.
Горбачева - равзвалить СССР, путина - поубивать русских и украинцев и добить инфраструктуру.
Как двух терминаторов в разное время для схожих, но разных заданий, забросили
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 06 чер, 2024 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 23:12
ЛАД написав:
Напомню, с чего начался разговор.
Началось со слов Water
: "Найогидніше- лично мне пришлось вспомнить русский язык."
Звісно, коли в моєму рідному місті в камере предварительного задержания москаляка питає: "Пачём в Адессе рубероид?" Хотілось зразу запитать якого біса ти тут робиш? Але втримався. Тому з російською мовою у мене так, але ви балакайте, ви ж українець.
Судячи з ваших років навчання, то ви схоже 51 року народження. Мій батя був 52 року, навчався у місті українською мовою, потім в інституті довелось перевчитись на російську, потім армія, мова російська, потім знову інститут, бо відсрочку не давали, потім робота на заводі, знову російська, бо робили шось на Жигулі. Корочє, батя дуже рідко розмовляв українською, хоча розмовляв дуже добре. Ще в школі викладали німецьку.
Потом быстро перешли к вопросу обязательности изучения в школах укр. языка и утверждений, что легко было освободиться и по полкласса укр. язык не учили. Подтверждение этого я пока, кроме как от fler, ни от кого не услышал.
И ещё раз - я не утверждал, что русификация не проводилась.
Особисто у мене навчання в школі велось російською, українська мова та література була з другого класу. З першого класу російська мабуть 3 рази на тиждень, література не пам`ятаю. Українська мова один раз і один раз література. Школярі розмовляли російською. У моїй сім`ї десь 50/50 російська/українська. Так ось, звільнені від вивчення мови була деяка кількість дівчат, дві були чимось хворі, вони й на фізкультуру не ходили. Одна була з сім`ї військових, з Білорусі. Ще одна була армянка, хоча вона народилась в нашому місті, українську мову не вивчала, мабуть тому-що не хотіли батьки.
Единственное, что говорил, что она не проводилась насильственными методами. Всё было "по обоюдному согласию".
Звісно кого розстріляли москалі, той вже нічого не скаже.
И у нас с Вами речь шла об украинских школах, а это не только и не столько учителя русского и украинского языков. В школе гораздо больше уроков по другим предметам. Так что дело совсем не в надбавке учителям русского языка. Это не причина сокращения украинских школ.
Можу, якщо побачу, спитать бувшу директрису школи, яка за сумісництвом викладала русский язык и литературу. Шо це було, нав`язували чи ні.
В США никто не ущемляет национальные языки, многие говорят на разных языках
А хто вас ущіміл? Чи там прийшли мексиканці, окупували Техас і за англійську почали розстрілювать?
Я вам одне кажу, шо за українську мову зараз на окупованих можна або загриміти, або вас більше ніхто не побачить, а ви кажете шо вас з російською ущімляють.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 23:39
Відбувається зліт бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья
В купі із зльотом Ту-22, та ракетоносіями в морі не добрий знак
Заряджайте телефони та повербанки🤷♂️
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Чем заряжать? Эбонитовыми палочками? Шутники хреновы
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Додано: Чет 06 чер, 2024 23:41
fox767676 написав: барабашов написав:
Как Байден мог знать 27-28ми летнего старлея КГБ не факт что в то время работавшего даже в Берлине????
Цру Завербовало вместе с Горбачевым в 1984.
Горбачева - равзвалить СССР, путина - поубивать русских и украинцев и добить инфраструктуру.
Как двух терминаторов в разное время для схожих, но разных заданий, забросили
Я помню драки в магазине за водкой портвейном в конце 80х и драку за колбасу без талонов на старый новый год в 90м.
Получается это ЦРУ сожрало буженину и балык в самой лучшей в мире стране с самыми честными пионерами, а потом выпило всю водку и шампанское? Или наоборот?
С хера союз нерушимый с казахской целиной импортировал с 60х годов зерно(не фуражное правда, свиней кормить говно мы сами по решению Политбюро смогли вырастить), а сейчас Украина, да и рашка экспортирует его лет ....дцать уже голодающим арабам? Удобрения нормальные виноваты или Пентагон, который откручивал ночью гаечки на комбайнах и тракторах?
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Додано: Чет 06 чер, 2024 23:53
эх а солярка горела бы красиво
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