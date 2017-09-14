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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8535853685378538
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 01:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.....
Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше.
Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб.
Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.

Так я ж тільки за це!
І зробив би це ще до 2014, а, скоріше, до 2005.
І це дійсно справа рук недолугих політиків протягом багатьох років.

Категорично не згідний.
В 2004 році Україна була чітко поділена приблизно 50 на 50. Ким? Недолугими політиками? Звичайно ні. На виборах голосують люди. Захід голосував за Ющенка, Схід за Янека. Це не політики її поділи, її поділила об'єктивна реальність (можна розказати чому так, але багато писати).
В 2004 переміг Захід, в 2010 Схід взяв реванш, в 2013 Захід взяв реванш, а далі путін взяв реванш. В усіх цих перемогах/реваншах ключовим було голосування(уподобання) людей(народу) а не "недолугі політики".
В 2019 Маріуполь голосував за Бойка. В цьому хто винуватий? "Недолугі політики" чи маріупольці? Думаєте путін не знав за кого голосували маріупольці? Прекрасно знав і висновки робив.

Населенню Східному України легше звинуватити "недолугих політиків" ніж самих себе.

Вы можете не соглашаться, Ваше право.
Но Вы упрощаете ситуацию.
Не было настолько прямолинейно - "Захід голосував за Ющенка, Схід за Янека". Я, например, голосовал за Ю. И знаю очень многих в Харькове, кот. голосовали за него.
Да, были объективные отличия между востоком и западом.
Но, обратите внимание, на всех предыдущих выборах если и поднимался языковой вопрос (одно из отличий), то он был явно не главным. С каждыми следующими выборами этот вопрос приобретал всё большую роль. Так же, как раздувались и другие различия. Серьёзные политики не будут раздувать костёр вражды в стране, а наши политиканы занимались именно этим, вместо того, чтобы склеивать страну и искать то, что объединяет людей.
Вы помните, что сказал Байден после выборов - "Я буду не президентом демократов или республиканцев. Я буду президентом американцев" (не помню дословно, но смысл точно). Наши "недолугі політики" к этому не стремились. Они ставили на победу одной из сторон, пытаясь ломать другую через колено. Получили результат. Вы правильно употребили слово - "реванш". Но выборы в демократическом государстве не должны быть реваншем. Не буду утверждать, не настолько хорошо знаком с ситуацией в США, на мне кажется, что Трамп из таких же "недолугих політиків", а, попросту, политиканов.
Вы и сегодня скатываетесь к тому же, обвиняя "населення Східної України". :(
Вы знаете, можно (нужно?) было бы написать много, но сегодня не время. Может, после войны, если доживу, напишу. И то не уверен. Будет ли смысл?
Когда-то я надеялся, что мои дети будут жить в счастливой и процветающей Украине. Сегодня я сильно сомневаюсь, что до этого доживут мои внуки.
ЛАД
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