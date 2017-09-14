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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 01:45
andrijk777 написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
.....
Облиште цю невдячну справу, з мовним питанням. Якби менше його роздраконювали то цієї війни б не було. Довбані політики постійно народ розділяють, так їм простіше.
Особисто я ввів би російську до офіційних мов як зара англійську. І зробив б обовязковий екзамен з мінімальним рівнем для держслужб.
Коли люди хотять договоритись вони договоряться на якій мові б не говорили.
Так я ж тільки за це!
І зробив би це ще до 2014, а, скоріше, до 2005.
І це дійсно справа рук недолугих політиків протягом багатьох років.
Категорично не згідний.
В 2004 році Україна була чітко поділена приблизно 50 на 50. Ким? Недолугими політиками? Звичайно ні. На виборах голосують люди. Захід голосував за Ющенка, Схід за Янека. Це не політики її поділи, її поділила об'єктивна реальність (можна розказати чому так, але багато писати).
В 2004 переміг Захід, в 2010 Схід взяв реванш, в 2013 Захід взяв реванш, а далі путін взяв реванш. В усіх цих перемогах/реваншах ключовим було голосування(уподобання) людей(народу) а не "недолугі політики".
В 2019 Маріуполь голосував за Бойка. В цьому хто винуватий? "Недолугі політики" чи маріупольці? Думаєте путін не знав за кого голосували маріупольці? Прекрасно знав і висновки робив.
Населенню Східному України легше звинуватити "недолугих політиків" ніж самих себе.
Вы можете не соглашаться, Ваше право.
Но Вы упрощаете ситуацию.
Не было настолько прямолинейно - "Захід голосував за Ющенка, Схід за Янека". Я, например, голосовал за Ю. И знаю очень многих в Харькове, кот. голосовали за него.
Да, были объективные отличия между востоком и западом.
Но, обратите внимание, на всех предыдущих выборах если и поднимался языковой вопрос (одно из отличий), то он был явно не главным. С каждыми следующими выборами этот вопрос приобретал всё большую роль. Так же, как раздувались и другие различия. Серьёзные политики не будут раздувать костёр вражды в стране, а наши политиканы занимались именно этим, вместо того, чтобы склеивать страну и искать то, что объединяет людей.
Вы помните, что сказал Байден после выборов - "Я буду не президентом демократов или республиканцев. Я буду президентом американцев" (не помню дословно, но смысл точно). Наши "недолугі політики" к этому не стремились. Они ставили на победу одной из сторон, пытаясь ломать другую через колено. Получили результат. Вы правильно употребили слово - "реванш". Но выборы в демократическом государстве не должны быть реваншем. Не буду утверждать, не настолько хорошо знаком с ситуацией в США, на мне кажется, что Трамп из таких же "недолугих політиків", а, попросту, политиканов.
Вы и сегодня скатываетесь к тому же, обвиняя "населення Східної України".
Вы знаете, можно (нужно?) было бы написать много, но сегодня не время. Может, после войны, если доживу, напишу. И то не уверен. Будет ли смысл?
Когда-то я надеялся, что мои дети будут жить в счастливой и процветающей Украине. Сегодня я сильно сомневаюсь, что до этого доживут мои внуки.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 02:19
detroytred написав:
............
Є два способи:
1. Отой, як Ви кажете, утопічний --- можновладці свідомі і тому створюють розвинену державу, суспільство. Це оті скандинави.... Цілком реальні!
2. Звичайні бариги, егоїсти)))
Які створюють потужну розвинену державу, суспільство, щоб за допомогою них САМИМ ще більше збагачуватися, більше мати влади.
Це США і т.д.
Де держава і суспільство дають змогу просувати інтереси можновладців...
Хоч так, хоч так.
Але можновладці мають мету, бажання мати потужну розвинену країну.
А Рінату, Кучмі і Ко вистачає непотужної і нерозвиненої))
Вы идеализируете что скандинавов, что США.
Вы часто пишете (и правильно!), что обыватели везде примерно одинаковы. Но точно также примерно одинаковы и можновладці. Бывают, конечно, гении, но это крайне дефицитный ресурс, который попадается ну очень редко. Обычно середнячки. Уровень элит определяется уровнем общества.
Уровень нашего общества достаточно далёк от необходимого/желаемого. Соответственно, и уровень элит. Хотя, в принципе, мог бы быть и получше. Но в Союзе лучшие уезжали в Москву. Сейчас уезжают за границу. Новую достойную элиту мы пока не вырастили. И нет нормального механизма отбора.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 02:34
vitaliiangel написав:
меня рассмешил ваш пост и я в ответ тоже захотел написать смешной
Ни там, ни там не было ничего смешного.
мне тоже странно что он со мной общается
Повторю, я ничего не писал об общении. Писал только
о его спорах с вами по поводу войны и армии.
то что армия не моё я здесь писал с 1го дня. И школа тоже не моё. Любая система принуждения - не моё, я сразу начинаю работать на её разрушение.
Но это не мешает высказывать мое мнение. Хотя бы чтобы услышать критику. Здесь обмен мнениями, а не генштаб. Как то странно с вашей стороны звучало "зачем вы с ним общаетесь". В генштабе наверное я бы мешал своим мнением работе, а здесь оно кому мешает?
Ещё раз - не искажайте, я не писал "зачем вы с ним общаетесь".
И вопрос не в том, что "армия это не ваше" по характеру или ещё по каким-то причинам. Просто чтобы что-то обсуждать с человеком, он должен хоть немного, хоть чуть-чуть знать об этом вопросе. Или хотя бы понимать, что в этом он профан и пытаться понять более знающих. Но вы ничего не знаете ни об армии, ни о войне, при этом убеждены, что армия и война ничем принципиально не отличаются от АТБ.
В такой ситуации нет смысла спорить или обсуждать.
на будущее, относитесь с юмором к тому, что я пишу. По известным причинам ноль желания что либо всерьёз здесь обсуждать. Тем более последние люди куда то делись. Да и обсудили всё давно по 30 раз.
В теме о войне я юмора не нахожу.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 02:42
Letusrock написав: Banderlog написав:
звичайно так. Політики формують суспільну думку це раз.
По друге схід застряв в совєтському союзі. В донецьку не був. А тут по селах запоріжжя Україна збудувала за час незалежності цілий ноль.
Хіба спорт майданчики на шкільних стадіонах. Леніни стояли донедавна. Совок кругом.
погоджуюсь, кум у 2021 їхав через цілу країну купляти якийсь модний квадроцикл десь на сході дніпропетровської області, то казав що таке враження ніби вернувся в минуле на 40 років назад
Не знаю, интересно, много построили на западе?
Только, пожалуйста, не о собственных усадьбах и Буковели. Такое строили и на востоке.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 02:57
budivelnik написав: ЛАД написав:
В реале можновладці выполняют запросы общества. Иногда с отставанием, иногда с опережением.
У нас, по-моему, само общество ещё не знает, чего оно хочет, да и вообще не сформировалось.
Не погоджусь
Суспільство- сформувалось
Як мінімум 70+% - за Євровектор і Демократію + нехай педерація розвалиться
Ще 20% - їм по барабану вони за того хто дасть на пляшку...
Найгірше це ті 10% до яких належите ви...ви тягнете назад по спіралі розвитку.
"за Євровектор і Демократію + нехай педерація розвалиться" это ещё не сформированное общество.
Вас я никуда не тяну, бесполезно.
Да и вообще, никого не тяну.
Тут большинство даже во время войны в армию не хочет.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 03:33
Water
Ваши аргументы подтверждают мои слова, Вы хоть сами это поняли?
Но вообще, надоело.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 03:34
Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо Mirage 2000-5 і запропонуємо навчити пілотів, — наголосив Макрон.
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