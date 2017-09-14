Water написав:Так ось, звільнені від вивчення мови була деяка кількість дівчат, дві були чимось хворі, вони й на фізкультуру не ходили
Фіз.к-ра також викладалась всюди російською як і допризовна. Ідея була навчити стройовим командам на язиці. Навчання студентів у фіз.к-их вишах і факультетах також російською. От прибалти якось чітко і жорстко зуміли зразу ці всі питання мовно-громадянські вирішити і інші теж. І маємо зовсім іншу ситуацію в них.
Banderlog написав:А тут по селах Запоріжжя Україна збудувала за час незалежності цілий ноль.
А по буковинських селах не самі собі будували? І не тільки особняки, а і деякі бізнесові об'єкти - заправки, магазини, виробництво нехай дрібне. Я в 90-ті часто їздив в Чернівці, то просто в рекордні терміни змінився вигляд сіл попри дорогу, а ви вже певно застали то в готовому вигляді. Держава має створити умови і правила гри, а не комусь щось будувати. Коли минулого року кругом бруківку викладали, то як мінімум виникало питання - чому ці гроші не вкладали в енергонезалежність, а зараз знову місто диркотять генератори. Але і зараз актуально:
Людям і бізнесу треба прийняти неминучу ситуацію, що дуже скоро ми залишимось з проблемами відсутності електрики та тепла сам на сам! Наша держава нас не врятує, західні партнери теж, хіба що знову допоможуть емігрувати. Тому без паніки, час ще є, але треба думати про енергонезалежність вже зараз. https://nv.ua/ukr/opinion/vidklyuchenny ... 25077.html
Якраз придбав собі ще панель до ще раніше купленої зарядної станції.
ЛАД написав:Ни там, ни там не было ничего смешного.
Вы правы, грустно видеть как человек с относительно высоким IQ за 70 лет так и не научился общаться и лезет со своими советами в чужие диалоги. Хотите влезть в чей то диалог, пишите хотя бы по теме. Вы же перевели тему нашего с хотабом диалога на обсуждение моей личности.
Это примитивная манипуляция, чтобы создать конфликт.
Представьте себе ситуацию, едет в купе 3е незнакомых между собой мужчин. Двоё о чем то спорят. 3й решив что он судья вклинивается в спор и начинает обсуждать в негативном свете личность одного из спорящих. Это настолько грубо и неэтично, что реально можно получить по шее.
Ранее кто-то точно написал, что вас здесь терпят. Не знаю кем вы себя тут видите, гуру или наполеоном, но ведёте вы себя неадекватно. Уже пальцем показываю когда и где, как маленькому ребёнку. Потому как сами себя анализировать вы не в состоянии.
Какое то время не буду вам отвечать, спасибо за общение
vitaliiangel Ладно-ладно.. ты ж тоже нередко можешь добавить в чужой диалог что-то типа «зачем вы ему пытаетесь доказать. Он (дальше не важно что…, «всю жизнь привык», «»никогда не, откуда ему знать»… и т.д.) Все так делают, когда видят дальнейшую бессмысленность чужого диалога. Я вон увидел бессмысленность своего с многосогласным. Если на комментарии юристов и судебные решение приводить «но в поезде подслушали!», то тут крыть нечем.