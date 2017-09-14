Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:02

ЛАД написав: detroytred написав: ............

Є два способи:

1. Отой, як Ви кажете, утопічний --- можновладці свідомі і тому створюють розвинену державу, суспільство. Це оті скандинави.... Цілком реальні!

2. Звичайні бариги, егоїсти)))

Які створюють потужну розвинену державу, суспільство, щоб за допомогою них САМИМ ще більше збагачуватися, більше мати влади.

Це США і т.д.

Де держава і суспільство дають змогу просувати інтереси можновладців...

Хоч так, хоч так.

Але можновладці мають мету, бажання мати потужну розвинену країну.

А Рінату, Кучмі і Ко вистачає непотужної і нерозвиненої)) ............Є два способи:1. Отой, як Ви кажете, утопічний --- можновладці свідомі і тому створюють розвинену державу, суспільство. Це оті скандинави.... Цілком реальні!2. Звичайні бариги, егоїсти)))Які створюють потужну розвинену державу, суспільство, щоб за допомогою них САМИМ ще більше збагачуватися, більше мати влади.Це США і т.д.Де держава і суспільство дають змогу просувати інтереси можновладців...Хоч так, хоч так.Але можновладці мають мету, бажання мати потужну розвинену країну.А Рінату, Кучмі і Ко вистачає непотужної і нерозвиненої)) Вы идеализируете что скандинавов, что США.

Вы часто пишете (и правильно!), что обыватели везде примерно одинаковы. Но точно также примерно одинаковы и можновладці. Бывают, конечно, гении, но это крайне дефицитный ресурс, который попадается ну очень редко. Обычно середнячки. Уровень элит определяется уровнем общества.

Уровень нашего общества достаточно далёк от необходимого/желаемого. Соответственно, и уровень элит. Хотя, в принципе, мог бы быть и получше. Но в Союзе лучшие уезжали в Москву. Сейчас уезжают за границу. Новую достойную элиту мы пока не вырастили. И нет нормального механизма отбора. Вы идеализируете что скандинавов, что США.Вы часто пишете (и правильно!), что обыватели везде примерно одинаковы. Но точно также примерно одинаковы и можновладці. Бывают, конечно, гении, но это крайне дефицитный ресурс, который попадается ну очень редко. Обычно середнячки. Уровень элит определяется уровнем общества.Соответственно, и уровень элит. Хотя, в принципе, мог бы быть и получше. Но в Союзе лучшие уезжали в Москву. Сейчас уезжают за границу. Новую достойную элиту мы пока не вырастили. И нет нормального механизма отбора.

Як не дивно -але тут погоджуюсь з Ладом.Вплив рівня ГОТОВНОСТІ населення до сприйняття реформ-це дуже серьозний фактор , який обовязково треба враховувати...Тому якщо Бальцерович писав для України ( оглядаючись на те як це парцювало в Польщі)- то це жодним чином не говорить про те що рекомендації могли б спрацювати.Яскравий приклад Німеччина...НДР від ФРН вірізнялось тільки тим що 45 років були під впливом СРСР....І що ми бачимоВ 1990 році , ці країни обєднались, вже 33 роки вони живуть під одним керівництвом...а економічний розвиток оссі нижчий ніж такий самий розвиток вессі....Чому така різниця? Хто з можновладців винуватий? чи може винувата інерція мишлення населення? А раз винувата інерція...то уявіть собі що твориться в головах українців , які на відміну від німців були приєднані до ЧУЖОРОДНОЇ для них ментальності на протязі 300 років( порівняйте з німцями -45 + у німців БУЛА своя Держава, в якій вони могли проводити свої рішення+до окупації СРСР в них була СВОЯ спільна Держава) ...і тільки останні 33 ця індентичність розвивається під меншим зовнішнім впливом...ПСВідразу Ладу про те що він мене не тягне(попереднє його повідомлення)Ви тягнете.Самі цього не розуміючиТримаючись за приклади з смачним морозивом , чи пушкін геній. чи використання російської не в приватному спілкуванні а в засобах ЗМІ( форум таким є) і так далі і тому подібне.ППСХарків Думає так як я - памятник пушкіну вчора -демонтували.