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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8536853785388539
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 05:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Так ось, звільнені від вивчення мови була деяка кількість дівчат, дві були чимось хворі, вони й на фізкультуру не ходили

Фіз.к-ра також викладалась всюди російською як і допризовна. Ідея була навчити стройовим командам на язиці. Навчання студентів у фіз.к-их вишах і факультетах також російською. От прибалти якось чітко і жорстко зуміли зразу ці всі питання мовно-громадянські вирішити і інші теж. І маємо зовсім іншу ситуацію в них.
  Banderlog написав:А тут по селах Запоріжжя Україна збудувала за час незалежності цілий ноль.

А по буковинських селах не самі собі будували? І не тільки особняки, а і деякі бізнесові об'єкти - заправки, магазини, виробництво нехай дрібне. Я в 90-ті часто їздив в Чернівці, то просто в рекордні терміни змінився вигляд сіл попри дорогу, а ви вже певно застали то в готовому вигляді. Держава має створити умови і правила гри, а не комусь щось будувати.
Коли минулого року кругом бруківку викладали, то як мінімум виникало питання - чому ці гроші не вкладали в енергонезалежність, а зараз знову місто диркотять генератори.
Але і зараз актуально:
Людям і бізнесу треба прийняти неминучу ситуацію, що дуже скоро ми залишимось з проблемами відсутності електрики та тепла сам на сам! Наша держава нас не врятує, західні партнери теж, хіба що знову допоможуть емігрувати. Тому без паніки, час ще є, але треба думати про енергонезалежність вже зараз. https://nv.ua/ukr/opinion/vidklyuchenny ... 25077.html

Якраз придбав собі ще панель до ще раніше купленої зарядної станції.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 06:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) РФ ударила по Украине ракетами из Ту-95МС: подробности атаки
Российские оккупационные войска подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Были зафиксированы пуски ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

2) Россияне атаковали Киевскую область ракетами и дронами: стало известно о последствиях
По его сведениям, "в результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов". Глава ОВА добавил, что пострадавших нет. Продолжается ликвидация возгорания.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 07:02

  ЛАД написав:Ни там, ни там не было ничего смешного.
Вы правы, грустно видеть как человек с относительно высоким IQ за 70 лет так и не научился общаться и лезет со своими советами в чужие диалоги. Хотите влезть в чей то диалог, пишите хотя бы по теме. Вы же перевели тему нашего с хотабом диалога на обсуждение моей личности.

Это примитивная манипуляция, чтобы создать конфликт.

Представьте себе ситуацию, едет в купе 3е незнакомых между собой мужчин. Двоё о чем то спорят. 3й решив что он судья вклинивается в спор и начинает обсуждать в негативном свете личность одного из спорящих. Это настолько грубо и неэтично, что реально можно получить по шее.

Ранее кто-то точно написал, что вас здесь терпят. Не знаю кем вы себя тут видите, гуру или наполеоном, но ведёте вы себя неадекватно. Уже пальцем показываю когда и где, как маленькому ребёнку. Потому как сами себя анализировать вы не в состоянии.

Какое то время не буду вам отвечать, спасибо за общение :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 07:49

vitaliiangel
Ладно-ладно.. ты ж тоже нередко можешь добавить в чужой диалог что-то типа «зачем вы ему пытаетесь доказать. Он (дальше не важно что…, «всю жизнь привык», «»никогда не, откуда ему знать»… и т.д.)
Все так делают, когда видят дальнейшую бессмысленность чужого диалога.
Я вон увидел бессмысленность своего с многосогласным.
Если на комментарии юристов и судебные решение приводить «но в поезде подслушали!», то тут крыть нечем.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 08:22

  Бетон написав:Відбувається зліт бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья
Заряджайте телефони та повербанки🤷‍♂️
Чем заряжать? Эбонитовыми палочками? Шутники хреновы

Бетон, а шо так погано підготувався? Невже з численних угод з продажів нерухомості не нашкреблося на сонячну панель?)))
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 08:39

Где-то перед часом ночи по суспильному радио был какой-то мент, на вопросы о том, чтобы воевать, отвечает, а вы спросили нас, хотим ли мы? То же по поводу 45-летних пенсионеров - никакого четкого ответа. Похоже, они всерьез решили, что они - какая-то белая кость или синяя кровь, и ни у кого не должны спрашивать, и только у них должны спрашивать.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 08:41

Зображення
Російський важкий БПЛА з касетою КПФМ-1С (9Н223) від 220-мм РСЗВ 9М27К3 «Ураган». касета містить 26 протипіхотних мін ПФМ-1 «Лєпєсток».

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:02

  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
Є два способи:
1. Отой, як Ви кажете, утопічний --- можновладці свідомі і тому створюють розвинену державу, суспільство. Це оті скандинави.... Цілком реальні!
2. Звичайні бариги, егоїсти)))
Які створюють потужну розвинену державу, суспільство, щоб за допомогою них САМИМ ще більше збагачуватися, більше мати влади.
Це США і т.д.
Де держава і суспільство дають змогу просувати інтереси можновладців...
Хоч так, хоч так.
Але можновладці мають мету, бажання мати потужну розвинену країну.
А Рінату, Кучмі і Ко вистачає непотужної і нерозвиненої))
Вы идеализируете что скандинавов, что США.
Вы часто пишете (и правильно!), что обыватели везде примерно одинаковы. Но точно также примерно одинаковы и можновладці. Бывают, конечно, гении, но это крайне дефицитный ресурс, который попадается ну очень редко. Обычно середнячки. Уровень элит определяется уровнем общества.
Уровень нашего общества достаточно далёк от необходимого/желаемого. Соответственно, и уровень элит. Хотя, в принципе, мог бы быть и получше. Но в Союзе лучшие уезжали в Москву. Сейчас уезжают за границу. Новую достойную элиту мы пока не вырастили. И нет нормального механизма отбора.
Як не дивно -але тут погоджуюсь з Ладом.
Вплив рівня ГОТОВНОСТІ населення до сприйняття реформ-це дуже серьозний фактор , який обовязково треба враховувати...
Тому якщо Бальцерович писав для України ( оглядаючись на те як це парцювало в Польщі)- то це жодним чином не говорить про те що рекомендації могли б спрацювати.
Яскравий приклад Німеччина...
НДР від ФРН вірізнялось тільки тим що 45 років були під впливом СРСР....
І що ми бачимо
В 1990 році , ці країни обєднались, вже 33 роки вони живуть під одним керівництвом...а економічний розвиток оссі нижчий ніж такий самий розвиток вессі....
Чому така різниця? Хто з можновладців винуватий? чи може винувата інерція мишлення населення? А раз винувата інерція...то уявіть собі що твориться в головах українців , які на відміну від німців були приєднані до ЧУЖОРОДНОЇ для них ментальності на протязі 300 років( порівняйте з німцями -45 + у німців БУЛА своя Держава, в якій вони могли проводити свої рішення+до окупації СРСР в них була СВОЯ спільна Держава) ...і тільки останні 33 ця індентичність розвивається під меншим зовнішнім впливом...

ПС
Відразу Ладу про те що він мене не тягне(попереднє його повідомлення)

Ви тягнете.
Самі цього не розуміючи
Тримаючись за приклади з смачним морозивом , чи пушкін геній. чи використання російської не в приватному спілкуванні а в засобах ЗМІ( форум таким є) і так далі і тому подібне.

ППС
Харків Думає так як я - памятник пушкіну вчора -демонтували.
https://life.pravda.com.ua/culture/u-harkovi-demontuvali-postament-pam-yatnika-pushkinu-foto-301933/
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:44

«Якщо людина прийшла до ТЦК без повістки, вона має право укласти контракт на 1 рік», — голова комітету ВР з нацбезпеки Веніславський.

Таку можливість передбачили для тих, хто добровільно долучається на військову службу: ця особа не вважається мобілізованою
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:51

  Xenon написав:
«Якщо людина прийшла до ТЦК без повістки, вона має право укласти контракт на 1 рік», — голова комітету ВР з нацбезпеки Веніславський.

Таку можливість передбачили для тих, хто добровільно долучається на військову службу: ця особа не вважається мобілізованою

А після закінчення терміну контракту, пацієнта мобілізують на загальних підставах як особу, що має навички військової служби. Зручно
whois2010
 
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