Додано: П'ят 07 чер, 2024 07:02

ЛАД написав: Ни там, ни там не было ничего смешного. Ни там, ни там не было ничего смешного.

Вы правы, грустно видеть как человек с относительно высоким IQ за 70 лет так и не научился общаться и лезет со своими советами в чужие диалоги. Хотите влезть в чей то диалог, пишите хотя бы по теме. Вы же перевели тему нашего с хотабом диалога на обсуждение моей личности.Это примитивная манипуляция, чтобы создать конфликт.Представьте себе ситуацию, едет в купе 3е незнакомых между собой мужчин. Двоё о чем то спорят. 3й решив что он судья вклинивается в спор и начинает обсуждать в негативном свете личность одного из спорящих. Это настолько грубо и неэтично, что реально можно получить по шее.Ранее кто-то точно написал, что вас здесь терпят. Не знаю кем вы себя тут видите, гуру или наполеоном, но ведёте вы себя неадекватно. Уже пальцем показываю когда и где, как маленькому ребёнку. Потому как сами себя анализировать вы не в состоянии.Какое то время не буду вам отвечать, спасибо за общение