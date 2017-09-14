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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8537853885398540
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:59

Це утопія вважати, що з часом обивателі та можновладці України зміняться в бік свідомості))
Навпаки...
Глобалізація (розвиток, прогрес) йдуть у напрямках --- стирання кордонів, споживатництва, отримання задоволення, руйнації скрепів)), постійності, зменшення часу планування, пофігізму...

Змінитися може лише мета, спосіб збагачення можновладців.
А це може виникнути навіть миттєво, навіть в однієї і той же самої людини. Приклад, Лі Куань. Один і той же самий і раптом побачив і скористався вікном можливостей.
Або китайці - раптом і торгуєм-партнери з ненависним Заходом.
Ніхто нікого десятки років по пустелям не водив, три покоління не чекав.
Одне і те ж саме покоління китайців та ін. масово стало відмінними підприємцями...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:06

  whois2010 написав:
  Xenon написав:
«Якщо людина прийшла до ТЦК без повістки, вона має право укласти контракт на 1 рік», — голова комітету ВР з нацбезпеки Веніславський.

Таку можливість передбачили для тих, хто добровільно долучається на військову службу: ця особа не вважається мобілізованою

А після закінчення терміну контракту, пацієнта мобілізують на загальних підставах як особу, що має навички військової служби. Зручно

Ні, не мобілізують.
Не треба цього))
Бо контракт й так не буде припинено до закінчення дії воєнного стану.
Підпис на рік означає, що закінчення контракту через рік, якщо звичайні умови.

Тут ключове: різниця між мобілізованим і контрактником. Є декілька моментів. Мобілізованому щось недоступно...
Вилетіло з голови що саме. Нещодавно потрапляло на очі це.

Начебто Тільки контрактникам при наявності вищої освіти та служби можуть надавати офіцерське звання і посади. А мобілізованим зась.
Ще контрактники можуть отримувати компенсацію за піднаєм житла, а також стати у квартирну чергу.
Також підйомні гроші спочатку і при переведенні на нове місце служби.

І Веніславський забув))) нагадати нюанс: з березня 2023 підписавшому контракт обов'язково визначають випробувальний термін місяць - півроку.
І якщо не підходить, то тут же мобілізують)))
Хоча випробувального терміну для тих, хто раніше колись служив кадрову або контрактну, нема.
Тобто він тільки для чистих гречкосіїв.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 07 чер, 2024 10:32, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:24

в киевпастранс 1500 вакансий. Выгребли почти всех. А кого не выгребли сами разбежались.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:в киевпастранс 1500 вакансий.

це може і воєнком дав обьяву, ловля на живця
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:41

detroytred

Ні, не мобілізують.
Не треба цього))
Бо контракт й так не буде припинено до закінчення дії воєнного стану.
Підпис на рік означає, що закінчення контракту через рік, якщо звичайні умови.


Я плюсів взагалі не бачу.
Хіба е-оселя. Так через рік (закінчення контракту) переведуть мабуть з 3 на 7%
(це якщо бетон звичним чином несе ахінею і е-оселя таки ще є)

А воєнпенс здається втрачає пенсію, якщо саме контракт буде підписаний
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:12

  Hotab написав:А воєнпенс здається втрачає пенсію, якщо саме контракт буде підписаний

Поки ні.
А там можуть ввести чергове класичне -- призупинити)).

Тільки дивуються потім, що і громадяни також само для себе вводять таке призупинення своїх обов'язків. Або часткове виконання. Як, наприклад, держава частково виконує зобов'язання по медицині і т.д.

Контракт хорош теоретично.
Бо в ньому все прописано в одному місці і підписи.
От тільки практично сторона держави робить, що схоче, а сторона контрактника -- лише через суд. Суд, який не працює так, як повинен.
detroytred
 
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