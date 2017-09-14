Це утопія вважати, що з часом обивателі та можновладці України зміняться в бік свідомості)) Навпаки... Глобалізація (розвиток, прогрес) йдуть у напрямках --- стирання кордонів, споживатництва, отримання задоволення, руйнації скрепів)), постійності, зменшення часу планування, пофігізму...
Змінитися може лише мета, спосіб збагачення можновладців. А це може виникнути навіть миттєво, навіть в однієї і той же самої людини. Приклад, Лі Куань. Один і той же самий і раптом побачив і скористався вікном можливостей. Або китайці - раптом і торгуєм-партнери з ненависним Заходом. Ніхто нікого десятки років по пустелям не водив, три покоління не чекав. Одне і те ж саме покоління китайців та ін. масово стало відмінними підприємцями...
«Якщо людина прийшла до ТЦК без повістки, вона має право укласти контракт на 1 рік», — голова комітету ВР з нацбезпеки Веніславський.
Таку можливість передбачили для тих, хто добровільно долучається на військову службу: ця особа не вважається мобілізованою
А після закінчення терміну контракту, пацієнта мобілізують на загальних підставах як особу, що має навички військової служби. Зручно
Ні, не мобілізують. Не треба цього)) Бо контракт й так не буде припинено до закінчення дії воєнного стану. Підпис на рік означає, що закінчення контракту через рік, якщо звичайні умови.
Тут ключове: різниця між мобілізованим і контрактником. Є декілька моментів. Мобілізованому щось недоступно... Вилетіло з голови що саме. Нещодавно потрапляло на очі це.
Начебто Тільки контрактникам при наявності вищої освіти та служби можуть надавати офіцерське звання і посади. А мобілізованим зась. Ще контрактники можуть отримувати компенсацію за піднаєм житла, а також стати у квартирну чергу. Також підйомні гроші спочатку і при переведенні на нове місце служби.
І Веніславський забув))) нагадати нюанс: з березня 2023 підписавшому контракт обов'язково визначають випробувальний термін місяць - півроку. І якщо не підходить, то тут же мобілізують))) Хоча випробувального терміну для тих, хто раніше колись служив кадрову або контрактну, нема. Тобто він тільки для чистих гречкосіїв.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 07 чер, 2024 10:32, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:А воєнпенс здається втрачає пенсію, якщо саме контракт буде підписаний
Поки ні. А там можуть ввести чергове класичне -- призупинити)).
Тільки дивуються потім, що і громадяни також само для себе вводять таке призупинення своїх обов'язків. Або часткове виконання. Як, наприклад, держава частково виконує зобов'язання по медицині і т.д.
Контракт хорош теоретично. Бо в ньому все прописано в одному місці і підписи. От тільки практично сторона держави робить, що схоче, а сторона контрактника -- лише через суд. Суд, який не працює так, як повинен.