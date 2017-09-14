Выступление президента Байдена по случаю 80-й годовщины “Дня Д”



Американское кладбище в Нормандии

Кольвиль-сюр-Мер, Франция

14:01 по Центральноевропейскому летнему времени

6 июля 2024 г.



ПРЕЗИДЕНТ: Этот час почти настал. Понедельник, 5 июня 1944 года.



Это зло (неразборчиво), Третий рейх разрушал мир. Нацистская Германия подчинила некогда свободные народы Европы с помощью грубой силы, лжи и извращенной идеологии расового превосходства.



Миллионы евреев стали жертвами Холокоста. Миллионы других людей погибли от бомб, пуль и кровопролитных войн.



Гитлер и те, кто был вместе с ним, считали, что демократии слабы, что будущее принадлежит диктаторам.



Здесь, на побережье Нормандии, развернулась битва между свободой и тиранией. Здесь, в то июньское утро, предстояло выдержать испытания.



Президент Макрон, госпожа Макрон, министр Остин, госсекретарь Блинкен, уважаемые гости. Прежде всего наши уважаемые ветераны, которые выдержали это испытание на века — испытание на века тогда, 80 лет назад — сегодня исполняется 80 лет с того момента. (Аплодисменты.)



От имени американского народа и как для главнокомандующего, для меня высочайшая честь еще раз приветствовать всех вас здесь, в Нормандии. Да пребудет с вами благодать Господа! (Аплодисменты.)



Они, вне всякого сомнения, знали, что есть вещи, которые стоят того, чтобы сражаться и умирать за них.



Свобода стоит того. Демократия стоит того. Америка стоит того. Весь мир стоит того — тогда, сейчас и всегда.



Война в Европе продолжалась еще 11 месяцев. Но здесь ситуация переломилась в нашу пользу. Здесь мы доказали, что силы свободы сильнее сил порабощения. Здесь мы доказали, что идеалы нашей демократии сильнее любой армии или всех армий мира вместе взятых.



Здесь мы продемонстрировали еще кое-что – нерушимое единство союзников.



Здесь, вместе с нами люди, которые в тот день сражались бок о бок с американцами, с другими флагами в руках, но сражались с таким же мужеством и ради той же цели.



То, что союзники сделали вместе 80 лет назад, намного превзошло все, что мы могли бы сделать самостоятельно. Это ярко продемонстрировало то, как альянсы — настоящие альянсы — делают нас сильнее — урок, который, я молюсь, мы, американцы, никогда не забудем.



Вместе мы победили в войне. Мы восстановили Европу, в том числе и наших бывших врагов. Это была инвестиция в то, что стало общим и процветающим будущим.



Мы создали НАТО, величайший военный альянс в мировой истории. И со временем — (аплодисменты) — да, вы правы, так оно и есть — и со временем членами НАТО становились все больше стран — в альянс НАТО вступили новые члены – Финляндия и Швеция. (Аплодисменты.)



Сегодня сила НАТО – это 32 страны в составе альянса. И НАТО никогда еще не было более сплоченным, готовым сохранить мир, сдерживать агрессию и защищать свободу во всем мире.



Америка инвестировала в наши альянсы и создавала новые — и это не альтруизм – это было в наших собственных интересах.



Уникальная способность Америки сплачивать страны – это неоспоримый источник нашей силы и могущества. Изоляционизм не был ответом 80 лет назад, и он не является ответом сегодня. (Аплодисменты.)



Мы знаем о темных силах, с которыми эти герои сражались 80 лет назад. Они никуда не делись. Агрессия и алчность, желание доминировать и контролировать, менять границы с помощью силы — все это вечно. И борьба между диктатурой и свободой – это бесконечная борьба.



И один из этих ярких примеров мы видим здесь, в Европе. На Украину напал тиран, стремящийся к господству.



Украинцы сражаются с необычайным мужеством, несут огромные потери, но не отступают. (Аплодисменты.)



Они наносят удары по российским агрессорам — Россия понесла огромные потери. Эти цифры ошеломляют: 350 000 российских военных убиты или ранены. Почти 1 миллион человек покинули Россию, потому что они видят, что у этой страны нет будущего.



Соединенные Штаты, НАТО и коалиция из более чем 50 стран твердо стоят на стороне Украины. Мы не отступим — (аплодисменты) — потому что, если мы это сделаем, Украина будет порабощена.



И на этом все не закончится. Под угрозой окажутся соседи Украины. Под угрозой окажется вся Европа.



И не сомневайтесь, диктаторы всего мира внимательно наблюдают за тем, что происходит в Украине, надеясь, что мы позволим этой незаконной агрессии продолжаться. Мы не можем этого допустить.



Сдаться на милость агрессорам, преклонить колена перед диктаторами — это просто немыслимо. (Аплодисменты.) Если бы мы это сделали, это означало бы, что мы забыли о том, что произошло здесь, на этих священных пляжах.



Не сомневайтесь: мы не отступим. И мы не забудем.



Мы живем во времена, когда демократия во всем мире находится в большей опасности, чем когда-либо со времени окончания Второй мировой войны, с тех пор как эти пляжи были взяты штурмом в 1944 году.



И теперь мы должны спросить себя: выстоим ли мы против тирании, против зла, против сокрушительной жестокости железного кулака?



Сможем ли мы отстоять свободу? Сможем ли мы защитить демократию? Сохраним ли мы наше единство? (Аплодисменты.)



Мой ответ: да. И это может быть только “да”. (Аплодисменты.)



Не за горами то время, когда последние живые голоса тех, кто сражался и проливал кровь в “День Д”, больше не будут с нами. Поэтому у нас есть особое обязательство. Мы не можем допустить, чтобы то, что произошло здесь, затерялось в тишине грядущих лет. Мы должны помнить об этом, чтить это и жить этим.



И мы должны помнить: то, что в тот день они проявили себя героями, не освобождает нас от обязанности делать то, что мы должны делать сегодня.



Демократия никогда не гарантирована. Каждое поколение должно сохранять ее, защищать и бороться за нее. Это испытание на века.



В память о тех, кто сражался здесь, погиб здесь, буквально спас мир, давайте будем достойны их самопожертвования. Давайте будем тем поколением, о котором, когда будет писаться история нашего времени — через 10, 20, 30, 50, 80 лет — будет сказано: “Когда настал момент, мы проявили себя достойно”. Мы выстояли. Наши союзы стали крепче. И при нашей жизни мы тоже спасли демократию.



Большое вам спасибо!