Міненерго повідомляє: стаття Financial Times має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах росії



5 червня у британському виданні Financial Times вийшла стаття під назвою «Росія знищила більше половини енергетики України» («Russia has taken out over half of Ukraine power generation»), яка має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога.

Перекладені уривки статті були передруковані багатьма українськими медіа та опубліковані в низці телеграм-каналів і викликали резонанс у суспільстві.



У статті міститься неправдива інформація, яка подається як факт. Зокрема констатується, що 31 травня було ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2 рази. Це є відвертою брехнею і маніпуляцією.

Адже розмір тарифу збільшився на 63% і є велика різниця між 60 та 100%.