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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:53
Так докажите это снова, в чем проблема? "Украинцы сражаются с необычайным мужеством, несут огромные потери, но не отступают. " а вы? "диктаторы всего мира внимательно наблюдают за тем, что происходит в Украине, надеясь, что мы позволим этой незаконной агрессии продолжаться" что значит надеясь? вы эту агрессию позволяете уже 2 года и 3 месяца.
де ви бачили, щоб людина (люди) такого рівня вийшла та заявила "ми обісралися, що робити -хз"
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:08
vitaliiangel написав:flyman
в Киеве не хватает контролеров ШРТ. Жильё предоставляется (ночевать можно в том же трамвае по месту работы) чего ты думаешь?
думаю, що якась добавка до пенсії, можна підробляти по дорозі, за орендою із кавалірок вздовж КШРТ КРЖН, з іншого боку філіпінки зачекалися
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:11
flyman написав:
думаю, що якась добавка до пенсії, можна підробляти по дорозі,
гениально. набрать контролеров среди пассажиров! едешь на/с работы, заодно проверил билетики. Никакого начальства, планов, графиков. Не работа, а мечта!
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