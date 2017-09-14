У Чернігові поліцейські ліквідували схему ухилення від мобілізації: організатор вербував жінок з інвалідністю для укладання фіктивних шлюбів.
До міграційної поліції Чернігівщини надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.
Поліцейські встановили, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю та запропонував їй 40 тисяч гривень винагороди за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним чоловіком, який прагне отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.
Внимание вопрос, какой закон нарушается военнообязанным жениться на женщине с инвалидностью? Почему такая дискриминация на обычной можно, а если инвалидность - нельзя? Какой закон запрещает оказывать материальную помощь инвалидам и малоимущим? Чем полиция занимается, пресекает действия, которые не запрещены ни одним законом? В какой ещё стране мира такие мудрости.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 07 чер, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
У Чернігові поліцейські ліквідували схему ухилення від мобілізації: організатор вербував жінок з інвалідністю для укладання фіктивних шлюбів.
До міграційної поліції Чернігівщини надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.
Поліцейські встановили, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю та запропонував їй 40 тисяч гривень винагороди за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним чоловіком, який прагне отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.
Внимание вопрос, какой закон нарушается военнообязанным если он хочет жениться на женщине с инвалидностью? Почему такая дискриминация на обычной можно а если инвалидность - нельзя? Какой закон запрещает оказывать материальную помощь инвалидам и малоимущим? Чемполиция занимается, пресекает действия, которые не запрещены ни одним законом? В какой ещё стране мира такие мудрости.
ЛАД написав:Ни там, ни там не было ничего смешного.
Вы правы, грустно видеть как человек с относительно высоким IQ за 70 лет так и не научился общаться и лезет со своими советами в чужие диалоги. Хотите влезть в чей то диалог, пишите хотя бы по теме. Вы же перевели тему нашего с хотабом диалога на обсуждение моей личности.
Это примитивная манипуляция, чтобы создать конфликт.
Представьте себе ситуацию, едет в купе 3е незнакомых между собой мужчин. Двоё о чем то спорят. 3й решив что он судья вклинивается в спор и начинает обсуждать в негативном свете личность одного из спорящих. Это настолько грубо и неэтично, что реально можно получить по шее.
Ранее кто-то точно написал, что вас здесь терпят. Не знаю кем вы себя тут видите, гуру или наполеоном, но ведёте вы себя неадекватно. Уже пальцем показываю когда и где, как маленькому ребёнку. Потому как сами себя анализировать вы не в состоянии.
Какое то время не буду вам отвечать, спасибо за общение
Вы не в купе. Да и в купе, если "3е незнакомых между собой" разговаривают, то третий не лишний. На форуме нет диалогов, с диалогами, пожалуйста, в личку. На форуме все разговоры общие и вмешаться может кто угодно. Вашу личность я не обсуждал и вам я советы не давал. В отличие от вас. Если вам хочется высказываться по вопросам, в которых вы, простите, не понимаете ровным счётом ничего, это, конечно, ваше право, никто вам не запретит считать, что армия и АТБ это одно и то же. Если когда-нибудь попадёте, то, возможно, сами убедитесь, что это немного не так. Starikan вам когда-то дал краткую и ёмкую характеристику. Я по наивности надеялся, что с возрастом это меняется. Простите, ошибся.
У Чернігові поліцейські ліквідували схему ухилення від мобілізації: організатор вербував жінок з інвалідністю для укладання фіктивних шлюбів.
До міграційної поліції Чернігівщини надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.
Поліцейські встановили, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю та запропонував їй 40 тисяч гривень винагороди за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним чоловіком, який прагне отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.
Внимание вопрос, какой закон нарушается военнообязанным жениться на женщине с инвалидностью? Почему такая дискриминация на обычной можно, а если инвалидность - нельзя? Какой закон запрещает оказывать материальную помощь инвалидам и малоимущим? Чем полиция занимается, пресекает действия, которые не запрещены ни одним законом? В какой ещё стране мира такие мудрости.
Человек открыл брачное агентство для женщин с особыми потребностями. Какие могут быть к нему претензии? Только отсутствие лицензии?
Так докажите это снова, в чем проблема? "Украинцы сражаются с необычайным мужеством, несут огромные потери, но не отступают. " а вы? "диктаторы всего мира внимательно наблюдают за тем, что происходит в Украине, надеясь, что мы позволим этой незаконной агрессии продолжаться" что значит надеясь? вы эту агрессию позволяете уже 2 года и 3 месяца.
де ви бачили, щоб людина (люди) такого рівня вийшла та заявила "ми обісралися, що робити -хз"
Не совсем так. Высадка в Нормандии состоялась 6 июня 1944. Через 3 года после нападения Германии на Союз, через 4 года после разгрома Франции, через 4 года 9 мес. после начала 2 МВ. А тут прошло "всего" 2 года и 3 месяца.