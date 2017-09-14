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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8537853885398540
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:03

  vitaliiangel написав:
У Чернігові поліцейські ліквідували схему ухилення від мобілізації: організатор вербував жінок з інвалідністю для укладання фіктивних шлюбів.

До міграційної поліції Чернігівщини надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Поліцейські встановили, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю та запропонував їй 40 тисяч гривень винагороди за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним чоловіком, який прагне отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.


Внимание вопрос, какой закон нарушается военнообязанным жениться на женщине с инвалидностью? Почему такая дискриминация на обычной можно, а если инвалидность - нельзя? Какой закон запрещает оказывать материальную помощь инвалидам и малоимущим? Чем полиция занимается, пресекает действия, которые не запрещены ни одним законом? В какой ещё стране мира такие мудрости.

Так ведь повязали не военнообязанных, которые женились, а посредника. К него, как минимум, неуплата налогов и незаконное предпринимательство.
Раскрутить на военные статьи будет сложно, если сам не будет болтать лишнего.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:05

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Харків Думає так як я - памятник пушкіну вчора -демонтували.
https://life.pravda.com.ua/culture/u-harkovi-demontuvali-postament-pam-yatnika-pushkinu-foto-301933/

Простите, я не настолько плохого о Вас мнения и не сомневаюсь, что Вы понимаете, что в данной ситуации "Харків Думає" это несколько перебор. :)
Харьков- это тоже "пушкинские местá" ? :twisted:
"боготворите" литераторов? - так , как минимум, много десятков нобелевских лауреатов по литературе просятся к вам на постамент с не менее вескими доводами причасности и достойности занимать именно это место. Или голос ретроградной ваты не даст? Русский литератор - самодостаточная ценность? - это в прошлом. Литература на государственном языке страны 145
миллионов тварей - это то, чем надо-надо интересоваться приоритетно и в дальнейшем, после "мира"? - дык мира не просматривается для Харькова точно. В Палестине 1949 тоже были иллюзии тогда.
Официальный язык ООН, изучаемый много где ? -временная несправедливость, атавизм тогдашней экспансии именно СССР. На многих языках в Мире говорят гораздо больше людей. Даже европейских. Где Великий и могучий португальский язык как официальный язык ООН ? - будет. Со временем (30 лет - не срок) вся новая внутригосударственная русская культура всьо равно же или перейдет на китайские иероглифы, или будет в тех же обстоятельствах как сейчас "Великая уйгурская". Если Запад в ближайшие годы таки не засцыт :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:06

  vitaliiangel написав:
У Чернігові поліцейські ліквідували схему ухилення від мобілізації: організатор вербував жінок з інвалідністю для укладання фіктивних шлюбів.

До міграційної поліції Чернігівщини надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Поліцейські встановили, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю та запропонував їй 40 тисяч гривень винагороди за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним чоловіком, який прагне отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.


Внимание вопрос, какой закон нарушается военнообязанным жениться на женщине с инвалидностью? Почему такая дискриминация на обычной можно, а если инвалидность - нельзя? Какой закон запрещает оказывать материальную помощь инвалидам и малоимущим? Чем полиция занимается, пресекает действия, которые не запрещены ни одним законом? В какой ещё стране мира такие мудрости.

Наверно в Иране и Ким Ир Сении
А как классифицируют сейчас фиктивный брак? Штамп есть, а секса, как и в Союзе - нет? Раньше так дамы с Садового кольца и Крещатика хоть на прописке норм подымали, сейчас же не прописка главное, а сдёрнуть. Или там у некоторых таких дам уже по 10 разводов с начала контрнаступления было с вывозом любимых в Польшу?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:08

  Сибарит написав:Так ведь повязали не военнообязанных, которые женились, а посредника. К него, как минимум, неуплата налогов и незаконное предпринимательство.
Раскрутить на военные статьи будет сложно, если сам не будет болтать лишнего.

какого х в новость о неуплате налогов и незаконном предпринимательстве преподносится как " схема ухилення від мобілізації". Жениться на женщине с инвалидностью законно? получить отсрочку по уходу законно? Где схема?
  барабашов написав:как классифицируют сейчас фиктивный брак? Штамп есть, а секса, как и в Союзе - нет?
тогда надо создать комиссии которые будут ходить и проверять есть ли секс в таких браках. 3 свидетеля что секса нет и брак признаётся незаконным, а отсрочка по уходу тю-тю.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:13

  ЛАД написав:Высадка в Нормандии состоялась 6 июня 1944.
Через 3 года после нападения Германии на Союз,
через 4 года 9 мес. после начала 2 МВ
через 4 года и 8+ месяцев после фактического вступления Союза в 2МВ как тогдашнего союзника Германии
(То что Союз в 1939-1941 не воевал сам против врагов Германии британцев и французов, факта его активного агрессивного участия в 2й Мировой Войне уже с 1939 - не опровергает. Лига Наций в 1939 это подтвердила после варварских советских бомбардировок финляндских мирных городов )
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:28

  Дюрі-бачі написав:Невже у владі ще є хоч хтось адекватиний хто чує прохання народу?
«Якщо людина прийшла до ТЦК без повістки, вона має право укласти контракт на 1 рік», – сказав голова комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський.

https://t.me/volyn_news/94520
Хтось вже перевірив як це працює? Чи десь в контракті нема *, яка робить неможливою демобілізацію через рік?
навіть "Конституція на паузі" - тоді що там той контракт.


"- У вас изменилась фамилия в связи с вводом новой АТС.
Разве вы не получали открытку?.. Вас же предупредили. Вот у меня список. Против вас стоит птичка "Предупрежден" ..." ©
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