У Чернігові поліцейські ліквідували схему ухилення від мобілізації: організатор вербував жінок з інвалідністю для укладання фіктивних шлюбів.
До міграційної поліції Чернігівщини надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.
Поліцейські встановили, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю та запропонував їй 40 тисяч гривень винагороди за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним чоловіком, який прагне отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.
Внимание вопрос, какой закон нарушается военнообязанным жениться на женщине с инвалидностью? Почему такая дискриминация на обычной можно, а если инвалидность - нельзя? Какой закон запрещает оказывать материальную помощь инвалидам и малоимущим? Чем полиция занимается, пресекает действия, которые не запрещены ни одним законом? В какой ещё стране мира такие мудрости.
Так ведь повязали не военнообязанных, которые женились, а посредника. К него, как минимум, неуплата налогов и незаконное предпринимательство. Раскрутить на военные статьи будет сложно, если сам не будет болтать лишнего.
Простите, я не настолько плохого о Вас мнения и не сомневаюсь, что Вы понимаете, что в данной ситуации "Харків Думає" это несколько перебор.
Харьков- это тоже "пушкинские местá" ? "боготворите" литераторов? - так , как минимум, много десятков нобелевских лауреатов по литературе просятся к вам на постамент с не менее вескими доводами причасности и достойности занимать именно это место. Или голос ретроградной ваты не даст? Русский литератор - самодостаточная ценность? - это в прошлом. Литература на государственном языке страны 145 миллионов тварей - это то, чем надо-надо интересоваться приоритетно и в дальнейшем, после "мира"? - дык мира не просматривается для Харькова точно. В Палестине 1949 тоже были иллюзии тогда. Официальный язык ООН, изучаемый много где ? -временная несправедливость, атавизм тогдашней экспансии именно СССР. На многих языках в Мире говорят гораздо больше людей. Даже европейских. Где Великий и могучий португальский язык как официальный язык ООН ? - будет. Со временем (30 лет - не срок) вся новая внутригосударственная русская культура всьо равно же или перейдет на китайские иероглифы, или будет в тех же обстоятельствах как сейчас "Великая уйгурская". Если Запад в ближайшие годы таки не засцыт
У Чернігові поліцейські ліквідували схему ухилення від мобілізації: організатор вербував жінок з інвалідністю для укладання фіктивних шлюбів.
До міграційної поліції Чернігівщини надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.
Поліцейські встановили, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю та запропонував їй 40 тисяч гривень винагороди за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним чоловіком, який прагне отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.
Внимание вопрос, какой закон нарушается военнообязанным жениться на женщине с инвалидностью? Почему такая дискриминация на обычной можно, а если инвалидность - нельзя? Какой закон запрещает оказывать материальную помощь инвалидам и малоимущим? Чем полиция занимается, пресекает действия, которые не запрещены ни одним законом? В какой ещё стране мира такие мудрости.
Наверно в Иране и Ким Ир Сении А как классифицируют сейчас фиктивный брак? Штамп есть, а секса, как и в Союзе - нет? Раньше так дамы с Садового кольца и Крещатика хоть на прописке норм подымали, сейчас же не прописка главное, а сдёрнуть. Или там у некоторых таких дам уже по 10 разводов с начала контрнаступления было с вывозом любимых в Польшу?
Сибарит написав:Так ведь повязали не военнообязанных, которые женились, а посредника. К него, как минимум, неуплата налогов и незаконное предпринимательство. Раскрутить на военные статьи будет сложно, если сам не будет болтать лишнего.
какого х в новость о неуплате налогов и незаконном предпринимательстве преподносится как " схема ухилення від мобілізації". Жениться на женщине с инвалидностью законно? получить отсрочку по уходу законно? Где схема?
барабашов написав:как классифицируют сейчас фиктивный брак? Штамп есть, а секса, как и в Союзе - нет?
тогда надо создать комиссии которые будут ходить и проверять есть ли секс в таких браках. 3 свидетеля что секса нет и брак признаётся незаконным, а отсрочка по уходу тю-тю.
ЛАД написав:Высадка в Нормандии состоялась 6 июня 1944. Через 3 года после нападения Германии на Союз, через 4 года 9 мес. после начала 2 МВ
через 4 года и 8+ месяцев после фактического вступления Союза в 2МВ как тогдашнего союзника Германии (То что Союз в 1939-1941 не воевал сам против врагов Германии британцев и французов, факта его активного агрессивного участия в 2й Мировой Войне уже с 1939 - не опровергает. Лига Наций в 1939 это подтвердила после варварских советских бомбардировок финляндских мирных городов )