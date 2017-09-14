Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:05

ЛАД написав: budivelnik написав: ..........

Харків Думає так як я - памятник пушкіну вчора -демонтували.

https://life.pravda.com.ua/culture/u-harkovi-demontuvali-postament-pam-yatnika-pushkinu-foto-301933/ ..........Харків Думає так як я - памятник пушкіну вчора -демонтували.

Простите, я не настолько плохого о Вас мнения и не сомневаюсь, что Вы понимаете, что в данной ситуации "Харків Думає" это несколько перебор. Простите, я не настолько плохого о Вас мнения и не сомневаюсь, что Вы понимаете, что в данной ситуации "Харків Думає" это несколько перебор.

Харьков- это тоже "пушкинские местá" ?"боготворите" литераторов? - так , как минимум, много десятков нобелевских лауреатов по литературе просятся к вам на постамент с не менее вескими доводами причасности и достойности занимать именно это место. Или голос ретроградной ваты не даст? Русский литератор - самодостаточная ценность? - это в прошлом. Литература на государственном языке страны 145миллионов тварей - это то, чем надо-надо интересоваться приоритетно и в дальнейшем, после "мира"? - дык мира не просматривается для Харькова точно. В Палестине 1949 тоже были иллюзии тогда.Официальный язык ООН, изучаемый много где ? -временная несправедливость, атавизм тогдашней экспансии именно СССР. На многих языках в Мире говорят гораздо больше людей. Даже европейских. Где Великий и могучий португальский язык как официальный язык ООН ? - будет. Со временем (30 лет - не срок) вся новая внутригосударственная русская культура всьо равно же или перейдет на китайские иероглифы, или будет в тех же обстоятельствах как сейчас "Великая уйгурская". Если Запад в ближайшие годы таки не засцыт