У Чернігові поліцейські ліквідували схему ухилення від мобілізації: організатор вербував жінок з інвалідністю для укладання фіктивних шлюбів.
До міграційної поліції Чернігівщини надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.
Поліцейські встановили, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю та запропонував їй 40 тисяч гривень винагороди за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним чоловіком, який прагне отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.
Внимание вопрос, какой закон нарушается военнообязанным жениться на женщине с инвалидностью? Почему такая дискриминация на обычной можно, а если инвалидность - нельзя? Какой закон запрещает оказывать материальную помощь инвалидам и малоимущим? Чем полиция занимается, пресекает действия, которые не запрещены ни одним законом? В какой ещё стране мира такие мудрости.
Так ведь повязали не военнообязанных, которые женились, а посредника. К него, как минимум, неуплата налогов и незаконное предпринимательство. Раскрутить на военные статьи будет сложно, если сам не будет болтать лишнего.
Простите, я не настолько плохого о Вас мнения и не сомневаюсь, что Вы понимаете, что в данной ситуации "Харків Думає" это несколько перебор.
Харьков- это тоже "пушкинские местá" ? "боготворите" литераторов? - так , как минимум, много десятков нобелевских лауреатов по литературе просятся к вам на постамент с не менее вескими доводами причасности и достойности занимать именно это место. Или голос ретроградной ваты не даст? Русский литератор - самодостаточная ценность? - это в прошлом. Литература на государственном языке страны 145 миллионов тварей - это то, чем надо-надо интересоваться приоритетно и в дальнейшем, после "мира"? - дык мира не просматривается для Харькова точно. В Палестине 1949 тоже были иллюзии тогда. Официальный язык ООН, изучаемый много где ? -временная несправедливость, атавизм тогдашней экспансии именно СССР. На многих языках в Мире говорят гораздо больше людей. Даже европейских. Где Великий и могучий португальский язык как официальный язык ООН ? - будет. Со временем (30 лет - не срок) вся новая внутригосударственная русская культура всьо равно же или перейдет на китайские иероглифы, или будет в тех же обстоятельствах как сейчас "Великая уйгурская". Если Запад в ближайшие годы таки не засцыт
У Чернігові поліцейські ліквідували схему ухилення від мобілізації: організатор вербував жінок з інвалідністю для укладання фіктивних шлюбів.
До міграційної поліції Чернігівщини надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.
Поліцейські встановили, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю та запропонував їй 40 тисяч гривень винагороди за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним чоловіком, який прагне отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.
Внимание вопрос, какой закон нарушается военнообязанным жениться на женщине с инвалидностью? Почему такая дискриминация на обычной можно, а если инвалидность - нельзя? Какой закон запрещает оказывать материальную помощь инвалидам и малоимущим? Чем полиция занимается, пресекает действия, которые не запрещены ни одним законом? В какой ещё стране мира такие мудрости.
Наверно в Иране и Ким Ир Сении А как классифицируют сейчас фиктивный брак? Штамп есть, а секса, как и в Союзе - нет? Раньше так дамы с Садового кольца и Крещатика хоть на прописке норм подымали, сейчас же не прописка главное, а сдёрнуть. Или там у некоторых таких дам уже по 10 разводов с начала контрнаступления было с вывозом любимых в Польшу?
Сибарит написав:Так ведь повязали не военнообязанных, которые женились, а посредника. К него, как минимум, неуплата налогов и незаконное предпринимательство. Раскрутить на военные статьи будет сложно, если сам не будет болтать лишнего.
какого х в новость о неуплате налогов и незаконном предпринимательстве преподносится как " схема ухилення від мобілізації". Жениться на женщине с инвалидностью законно? получить отсрочку по уходу законно? Где схема?
барабашов написав:как классифицируют сейчас фиктивный брак? Штамп есть, а секса, как и в Союзе - нет?
тогда надо создать комиссии которые будут ходить и проверять есть ли секс в таких браках. 3 свидетеля что секса нет и брак признаётся незаконным, а отсрочка по уходу тю-тю.
ЛАД написав:Высадка в Нормандии состоялась 6 июня 1944. Через 3 года после нападения Германии на Союз, через 4 года 9 мес. после начала 2 МВ
через 4 года и 8+ месяцев после фактического вступления Союза в 2МВ как тогдашнего союзника Германии (То что Союз в 1939-1941 не воевал сам против врагов Германии британцев и французов, факта его активного агрессивного участия в 2й Мировой Войне уже с 1939 - не опровергает. Лига Наций в 1939 это подтвердила после варварских советских бомбардировок финляндских мирных городов )
Banderlog написав:А тут по селах Запоріжжя Україна збудувала за час незалежності цілий ноль.
А по буковинських селах не самі собі будували? І не тільки особняки, а і деякі бізнесові об'єкти - заправки, магазини, виробництво нехай дрібне. Я в 90-ті часто їздив в Чернівці, то просто в рекордні терміни змінився вигляд сіл попри дорогу, а ви вже певно застали то в готовому вигляді. Держава має створити умови і правила гри, а не комусь щось будувати.
Всё это строилось по всей Украине - и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге. Понятно, что частные дома государство строить не обязано. И всякие ларьки тоже. Население само справится. Крупные заводы (танковые, ракетные, артвооружений, тракторные, авто, ...) в принципе, тоже. Но в результате у нас промышленность сдохла. Не "створили умови і правила гри"?
Коли минулого року кругом бруківку викладали, то як мінімум виникало питання - чому ці гроші не вкладали в енергонезалежність, а зараз знову місто диркотять генератори.
Енергонезалежність у нас была. Более того, мы энергию экспортировали. Обеспечить надо было энергобезопасность. Подскажите, пожалуйста, каким образом мы могли/должны были это сделать?
Але і зараз актуально:
Людям і бізнесу треба прийняти неминучу ситуацію, що дуже скоро ми залишимось з проблемами відсутності електрики та тепла сам на сам! Наша держава нас не врятує, західні партнери теж, хіба що знову допоможуть емігрувати. Тому без паніки, час ще є, але треба думати про енергонезалежність вже зараз. https://nv.ua/ukr/opinion/vidklyuchenny ... 25077.html
Якраз придбав собі ще панель до ще раніше купленої зарядної станції.
По Вашей ссылке:
— Державі — посилювати ППО та змінювати стратегію: замість централізацію та великих станцій розвивати розділену генерацію, для чого терміново ухвалити ряд антикризових рішень;
— Підприємцям — термінове зведення об'єктів малої генерації;
— Людям — економити електроенергію та запасатися акумуляторами, генераторами, сонячними панелями, тощо.
Можно вместо общих слов уточнить, что такое "розділена генерація" и какие нужны "антикризові рішення", что автор подразумевает под "об'єктами малої генерації"? "Советы людям" и Ваша покупка ещё одной солнечной панели - Вам самому не смешно? Когда-то писал, что устойчивость цивилизации тем ниже, чем она выше технически развита. Высокоразвитое индустриальное общество гораздо менее устойчиво к катаклизмам, чем патриархальное. Какие "об'єкти малої генерації" могут обеспечить функционирование миллионного города? Уже встречаются "советы специалистов" - готовиться к зиме - искать в деревнях дома с дровяным отоплением и переселяться туда. У нас вокруг тайга и плотность населения 5 чел. на кв. км? Авторы таких предложений хотя бы пробовали прикидывать их реалистичность? Или "абы ляпнуть"? Может, лучше сразу в землянки? Если "партнёры" такое допустят, то пусть готовятся к такой волне мигрантов, что 2022 шуткой покажется. И никакие пограничники не удержат.
ЛАД написав:Не совсем так. Высадка в Нормандии состоялась 6 июня 1944. Через 3 года после нападения Германии на Союз, через 4 года после разгрома Франции, через 4 года 9 мес. после начала 2 МВ. А тут прошло "всего" 2 года и 3 месяца.
Высадка на Сицилию и вывод Италии из войны чем не второй фронт?
Ой+ написав:Коли минулого року кругом бруківку викладали, то як мінімум виникало питання - чому ці гроші не вкладали в енергонезалежність, а зараз знову місто диркотять генератори.
Енергонезалежність у нас была. Более того, мы энергию экспортировали. Обеспечить надо было энергобезопасность. Подскажите, пожалуйста, каким образом мы могли/должны были это сделать?
В мене минулого року в райцентрі в бруківки на декілька сот мільйонів за рахунок військового ПДФО набрукували. Вже там іншу "красоту" не рахуючи. Це еквівалентно СЕС на 7 МВт - а це вже бюджетні та всілякі інфраструктурні потреби би закривались. Чи минулого року вже розраховували виключно на репарації та кавусик? І навіть, якщо би раптом реалізувався найоптимістичніший сценарій, то е/е все одно пригодилась би.