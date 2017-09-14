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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8538853985408541
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні у $225 млн – перелік зброї
ДОПОВНЕНО о 15:25. Пентагон опублікував повний список військової допомоги. Туди увійдуть:

→ ракети для ЗРК HAWK;
→ ракети для ПТРК Stinger;
→ ракети для систем HIMARS;
→ 155-мм гаубиці;
→ артилерійські снаряди 155-мм і 105-мм калібру;
→ 81-мм мінометні системи;
→ бронетранспортери M113;
→ причепи для перевезення важкої техніки;
→ прибережні та річкові патрульні катери;
→ ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
→ протитанкові системи Javelin і AT-4;
→ патрони до стрілецької зброї та гранати;
→ підривні боєприпаси;
→ прилади нічного бачення;
→ запчастини та інше допоміжне обладнання.
pesikot
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  #<1 ... 8538853985408541
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