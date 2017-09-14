ДОПОВНЕНО о 15:25. Пентагон опублікував повний список військової допомоги. Туди увійдуть:
→ ракети для ЗРК HAWK; → ракети для ПТРК Stinger; → ракети для систем HIMARS; → 155-мм гаубиці; → артилерійські снаряди 155-мм і 105-мм калібру; → 81-мм мінометні системи; → бронетранспортери M113; → причепи для перевезення важкої техніки; → прибережні та річкові патрульні катери; → ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW); → протитанкові системи Javelin і AT-4; → патрони до стрілецької зброї та гранати; → підривні боєприпаси; → прилади нічного бачення; → запчастини та інше допоміжне обладнання.