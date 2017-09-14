ДОПОВНЕНО о 15:25. Пентагон опублікував повний список військової допомоги. Туди увійдуть:
→ ракети для ЗРК HAWK; → ракети для ПТРК Stinger; → ракети для систем HIMARS; → 155-мм гаубиці; → артилерійські снаряди 155-мм і 105-мм калібру; → 81-мм мінометні системи; → бронетранспортери M113; → причепи для перевезення важкої техніки; → прибережні та річкові патрульні катери; → ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW); → протитанкові системи Javelin і AT-4; → патрони до стрілецької зброї та гранати; → підривні боєприпаси; → прилади нічного бачення; → запчастини та інше допоміжне обладнання.
$100 000 на місяць $1 200 000 на рік І це тільки один випадок, про який стало публічно відомо А скільки таких випадків, про які ми ще не знаємо? Коли минулого тижня я сказав в ефірі у Roman Kravets на Українська правда, що у нас тіньовий ринок бронювання за різними розрахунками варіюється від $700 000 000 до $2 000 000 000 на рік - я отримав багато скептичних коментарів щодо адекватності таких цифр. Приклад однієї лише Сисоєнко, яка в рік могла заробляти більше мільйона доларів США на тіньовому бронюванні, сподіваюсь, переконає навіть найбільш впертих скептиків. Треба нарешті усвідомити, що економічному бронюванню протистоять не якісь міфічні військові, які начебто бояться що воно зірве їм мобілізацію. Навпаки, більшість військових як раз чудово розуміють і логіку цього інструменту і важливість економіки у війні і у фінансуванні війська. Економічному бронюванню протистоїть як раз повноцінний корупційний картель, який заробляє десятки, якщо не сотні мільйонів доларів на місяць на тіньовому бронюванні. І якого економічне бронювання залишить без роботи. Ось з чим і з ким ми маємо справу. Ось що стоїть на кону. Саме тому ми боремось за право бізнесу самому, без участі держави, бронювати певний % критичних працівників з числа військовозобовʼязаних у штаті. Це про прозорість, передбачуваність і ефективність. Процес триває, очікуйте на новини вже незабаром. Ми пересилимо 1 годину тому · Публічно · в Mobile uploads
Вже можна говорити про “бізнес на крові”? 😠 Чи ще “не на часі”? 😒
Ой+ написав:Коли минулого року кругом бруківку викладали, то як мінімум виникало питання - чому ці гроші не вкладали в енергонезалежність, а зараз знову місто диркотять генератори.
Енергонезалежність у нас была. Более того, мы энергию экспортировали. Обеспечить надо было энергобезопасность. Подскажите, пожалуйста, каким образом мы могли/должны были это сделать?
В мене минулого року в райцентрі в бруківки на декілька сот мільйонів за рахунок військового ПДФО набрукували. Вже там іншу "красоту" не рахуючи. Це еквівалентно СЕС на 7 МВт - а це вже бюджетні та всілякі інфраструктурні потреби би закривались. Чи минулого року вже розраховували виключно на репарації та кавусик? І навіть, якщо би раптом реалізувався найоптимістичніший сценарій, то е/е все одно пригодилась би.
С военным ПДФО в прошлом году уже, вроде, разобрались. У местных громад, как понимаю, его уже нет. Не знаю, какое состояние дорог было в Вашем райцентре, насколько это было необходимо, но, думаю, что в прошлом году местные громады обрадовались неожиданному счастью в виде внезапно свалившегося на их головы военного ПДФО и срочно начали ремонтировать то, на что раньше у них просто не было денег. Кроме того, в прошлом году прекратились такие обстрелы, сделали ремонты и с энергетикой вроде было более-менее неплохо. Ну и у местных громад нет каких-то стратегических планов, они думают о своих более обыденных задачах. Но то ладно. 7 МВт вроде как и много. По крайней мере, для райцентра. Хватит на электрику на пару тысяч квартир. Не знаю, где Вы живёте и насколько у вас солнечно. Не подскажете, сколько будет мощность ночью? в пасмурные дни? зимой? У нас в Харькове зимой обычно очень пасмурно, солнечные дни достаточно редки. Следовательно, нужны аккумуляционные мощности. Сколько они будут стоить? Как, по-вашему, СЭС способны обеспечить электрикой крупные города? Или хотя бы заметно повлиять на ситуацию?
Повторю вопрос:
Можно уточнить, что такое "розділена генерація" и какие нужны "антикризові рішення", что автор подразумевает под "об'єктами малої генерації"? "Советы людям" и Ваша покупка ещё одной солнечной панели - Вам самому не смешно?
барабашов написав:А как классифицируют сейчас фиктивный брак?
99% вироків про фіктивний шлюб на основі показів одного із подружжя: слідчі персують на допиті, а в жінок з особливими потребами не рідко нерви здають. А підозрювані в фіктивності всі, хто одружився після 24.02.2022
ЛАД написав:СЭС
Не знаю наскільки СЕС ефективні з точки зору зими, а от кілька десятків міні ТЕЦ не завадили б кожній громаді
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 07 чер, 2024 16:31, всього редагувалось 2 разів.
Не знаю наскільки СЕС ефективні з точки зору зими, а от кілька десятків міні ТЕЦ не завадили б кожній громаді
відсотків 10-15 від літа. А до них бажано накопичувачи, щоб цією енергією можна було корстуватися вночі. Не зрозуміло, чому влада витратила десятки мільярдів минулого року на енергосистеми, а не з'явилося жодної газової електростанції. Красти треба менше, мабуть. Клятий порох...