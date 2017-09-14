

Дмитро Наталуха



$100 000 на місяць

$1 200 000 на рік

І це тільки один випадок, про який стало публічно відомо

А скільки таких випадків, про які ми ще не знаємо?

Коли минулого тижня я сказав в ефірі у Roman Kravets на Українська правда, що у нас тіньовий ринок бронювання за різними розрахунками варіюється від $700 000 000 до $2 000 000 000 на рік - я отримав багато скептичних коментарів щодо адекватності таких цифр.

Приклад однієї лише Сисоєнко, яка в рік могла заробляти більше мільйона доларів США на тіньовому бронюванні, сподіваюсь, переконає навіть найбільш впертих скептиків.

Треба нарешті усвідомити, що економічному бронюванню протистоять не якісь міфічні військові, які начебто бояться що воно зірве їм мобілізацію.

Навпаки, більшість військових як раз чудово розуміють і логіку цього інструменту і важливість економіки у війні і у фінансуванні війська.

Економічному бронюванню протистоїть як раз повноцінний корупційний картель, який заробляє десятки, якщо не сотні мільйонів доларів на місяць на тіньовому бронюванні.

І якого економічне бронювання залишить без роботи.

Ось з чим і з ким ми маємо справу.

Ось що стоїть на кону.

Саме тому ми боремось за право бізнесу самому, без участі держави, бронювати певний % критичних працівників з числа військовозобовʼязаних у штаті.

Це про прозорість, передбачуваність і ефективність.

Процес триває, очікуйте на новини вже незабаром.

Ми пересилимо

1 годину тому · Публічно · в Mobile uploads

