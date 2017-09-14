ЛАД написав:Не подскажете, сколько будет мощность ночью? в пасмурные дни? зимой? У нас в Харькове зимой обычно очень пасмурно, солнечные дни достаточно редки. Следовательно, нужны аккумуляционные мощности. Сколько они будут стоить? Как, по-вашему, СЭС способны обеспечить электрикой крупные города? Или хотя бы заметно повлиять на ситуацию?
Повторю вопрос: Можно уточнить, что такое "розділена генерація" и какие нужны "антикризові рішення", что автор подразумевает под "об'єктами малої генерації"? "Советы людям" и Ваша покупка ещё одной солнечной панели - Вам самому не смешно?
Мені нормально - коли ввечері нема централізованої е/е, то в мене є. І я не про ремонт доріг, а саме про кольорові тротуарчики у глухих місцях, був ще великий проєкт із озеленення і т.д. А ця гіпотетична електрика в межах міста напевно домогла би вкладатися в ліміти без виключень. Знову ж таки на зиму дійсно потрібно було би і вітряки чи щось таке:
Не знаю наскільки СЕС ефективні з точки зору зими, а от кілька десятків міні ТЕЦ не завадили б кожній громаді
Не буду спорить, возможно, мини-ТЭЦ пригодились бы. Но хоть кто-то их "экспертов" это просчитал, хоть примерно? Не знаком с вопросом. Но 1. Где их размещать даже в относительно крупном городе? 2. На какое топливо рассчитывать? 3. Хватит ли этого топлива? 4. Сколько это будет стоить? Хоть примерно. Хватит ли у нас средств? Уже писал, в Харькове вроде, собираются монтировать мини-ТЭЦ, когенерационные установки, ещё что-то аналогичное. Конкретных планов не видел. Не очень себе представляю, как это будет.
Киевский городской совет согласовал установление 6 мини-ТЭЦ в столице, которые будут размещены как на правом, так и на левом берегу города. Об этом сообщил заместитель городского председателя - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире Киев24.
Это общие слова, без расчётов. Я тоже за всё хорошее против всего плохого. Но когда-то (несколько лет назад) интересовался этими вопросами и оказалось, что для Харькова ни солнечная, ни ветровая энергия весьма не эффективны. Сегодня, правда, и цены, и подходы несколько изменились. Тепловые насосы - да, очень хорошо. Но мы (страна) сегодня такое не потянем. Отдельные, достаточно обеспеченные люди могут себе позволить.
А як населення втікає з міст, то кому вся ця бруківка та парки?
Пока что население не убегает. А если зимой будет действительно так , как вещают пророки Армагеддона, то тикать будут массово, но не в сёла, а за границу.
Не знаю наскільки СЕС ефективні з точки зору зими, а от кілька десятків міні ТЕЦ не завадили б кожній громаді
Не буду спорить, возможно, мини-ТЭЦ пригодились бы. Но хоть кто-то их "экспертов" это просчитал, хоть примерно? Не знаком с вопросом. Но 1. Где их размещать даже в относительно крупном городе? 2. На какое топливо рассчитывать? 3. Хватит ли этого топлива? 4. Сколько это будет стоить? Хоть примерно. Хватит ли у нас средств? Уже писал, в Харькове вроде, собираются монтировать мини-ТЭЦ, когенерационные установки, ещё что-то аналогичное. Конкретных планов не видел. Не очень себе представляю, как это будет.
У нас единая энэргосистема и установка в отдельно взятом районе СЭС/ВЭС/XYЭС не решает проблемы отсутствия света. Пока не будет достаточно мощьности все будем с отключнеиями. А бруковка уже вот, и сердце греет и кошелек.
ЛАД написав:Тепловые насосы - да, очень хорошо. Но мы (страна) сегодня такое не потянем. Отдельные, достаточно обеспеченные люди могут себе позволить.
Є повітряні теплові насоси, кондиціонери це ті які працюють до -25..-30 градусів морозу. Мають SCOP 5,1 і відповідно 4,5 СOP, на один кіловат електроенергії генерують 4,5кВт тепла, це при +7, при нулі, напевно повинні витягувати COP 3,5-4, при -25 вже буде майже одиниця. Але таких днів з температурами -10 та нижче у нас мало.
Киевский городской совет согласовал установление 6 мини-ТЭЦ в столице, которые будут размещены как на правом, так и на левом берегу города. Об этом сообщил заместитель городского председателя - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире Киев24.
"Имеем индивидуальные котельные, которые могут быть как одна на несколько домов, так и одна на дом. Виталий Кличко уже дал соответствующее поручение, мы будем думать над определенной программой для многоквартирных жилых домов, чтобы они устанавливали индивидуальные котельные и индивидуальное генерационное оборудование", - отметил заместитель городского председателя.
Не очень понятно, это об этих мини-ТЭЦ или о чём-то другом. Если о них, то 6 мини-ТЭЦ это ни о чём.
Mimohod
У нас единая энергосистема и установка в отдельно взятом районе СЭС/ВЭС/XYЭС не решает проблемы отсутствия света. Пока не будет достаточно мощности все будем с отключениями.
Так и я о том же.
Очень хотелось бы увидеть хотя бы прикидочные расчёты.
ЛАД написав:Тепловые насосы - да, очень хорошо. Но мы (страна) сегодня такое не потянем. Отдельные, достаточно обеспеченные люди могут себе позволить.
Є повітряні теплові насоси, кондиціонери це ті які працюють до -25..-30 градусів морозу. Мають SCOP 5,1 і відповідно 4,5 СOP, на один кіловат електроенергії генерують 4,5кВт тепла, це при +7, при нулі, напевно повинні витягувати COP 3,5-4, при -25 вже буде майже одиниця. Але таких днів з температурами -10 та нижче у нас мало.
Так я только "за" тепловые насосы. У меня стоит кондиционер, правда, насколько помню, до -15 градусов. Уже писал, один год обходился без отопления от крышной котельной. Потом начали досчитывать за "недопотреблённое тепло" (якобы я греюсь за счёт соседей) и стало явно невыгодно. Но страна в целом тепловые насосы не потянет. Мы не Швеция или Норвегия.
Кстати, послушал по Вашей ссылке интервью Ланы Зеркаль. Тоже уважаю её. Но это интервью мне не понравилось. Она, в основном, говорила не о технических вопросах, а выступала как политик. хотя открещивалась от намерений заняться политикой, создать партию и пр.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 07 чер, 2024 17:34, всього редагувалось 1 раз.