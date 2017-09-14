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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8540854185428543>
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:44

  ЛАД написав:Не подскажете, сколько будет мощность ночью? в пасмурные дни? зимой?
У нас в Харькове зимой обычно очень пасмурно, солнечные дни достаточно редки.
Следовательно, нужны аккумуляционные мощности. Сколько они будут стоить?
Как, по-вашему, СЭС способны обеспечить электрикой крупные города? Или хотя бы заметно повлиять на ситуацию?

Повторю вопрос:
Можно уточнить, что такое "розділена генерація" и какие нужны "антикризові рішення", что автор подразумевает под "об'єктами малої генерації"?
"Советы людям" и Ваша покупка ещё одной солнечной панели - Вам самому не смешно?

Автор пише "Будування розподіленої генерації"
Розподілена генерація – це про розкладання яєць в різні кошики, тобто міксування різних видів генеруючих потужностей: сонячних електростанцій, теплової генерації, газотурбін і газопоршневої генерації. https://espreso.tv/poyasnuemo-yaka-zima ... zi-svitlom

Мені нормально - коли ввечері нема централізованої е/е, то в мене є. І я не про ремонт доріг, а саме про кольорові тротуарчики у глухих місцях, був ще великий проєкт із озеленення і т.д. А ця гіпотетична електрика в межах міста напевно домогла би вкладатися в ліміти без виключень. Знову ж таки на зиму дійсно потрібно було би і вітряки чи щось таке:
вартість одного комплекту вітрової установки коштує близько 3 млн Євро. Генерувати станція може близько 574 млн кВт·год енергії щорічно і скорочує викиди на 455 тис. https://ecoaction.org.ua/diyalnist/vde? ... fAQAvD_BwE

Теплові насоси також актуальні і т.д.
А як населення втікає з міст, то кому вся ця бруківка та парки?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:49

  Дюрі-бачі написав:............
  ЛАД написав:СЭС
Не знаю наскільки СЕС ефективні з точки зору зими, а от кілька десятків міні ТЕЦ не завадили б кожній громаді

Не буду спорить, возможно, мини-ТЭЦ пригодились бы.
Но хоть кто-то их "экспертов" это просчитал, хоть примерно?
Не знаком с вопросом.
Но
1. Где их размещать даже в относительно крупном городе?
2. На какое топливо рассчитывать?
3. Хватит ли этого топлива?
4. Сколько это будет стоить? Хоть примерно. Хватит ли у нас средств?
Уже писал, в Харькове вроде, собираются монтировать мини-ТЭЦ, когенерационные установки, ещё что-то аналогичное. Конкретных планов не видел. Не очень себе представляю, как это будет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:00

ЛАД

В Киеве установят 6 мини-ТЭЦ


Киевский городской совет согласовал установление 6 мини-ТЭЦ в столице, которые будут размещены как на правом, так и на левом берегу города. Об этом сообщил заместитель городского председателя - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире Киев24.

https://biz.ligazakon.net/ru/news/22800 ... -mini-tets
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:08

  Ой+ написав:.........
Автор пише "Будування розподіленої генерації"
Розподілена генерація – це про розкладання яєць в різні кошики, тобто міксування різних видів генеруючих потужностей: сонячних електростанцій, теплової генерації, газотурбін і газопоршневої генерації. https://espreso.tv/poyasnuemo-yaka-zima ... zi-svitlom

Это общие слова, и сам понимаю.

Мені нормально - коли ввечері нема централізованої е/е, то в мене є.

Есть энергия на что - на освещение? Или что-то больше - холодильник, ТВ и пр.? Если больше, то сколько это стоило (грубо)?

І я не про ремонт доріг, а саме про кольорові тротуарчики у глухих місцях, був ще великий проєкт із озеленення і т.д.

Не знаю. У нас такого, вроде, не видел.

А ця гіпотетична електрика в межах міста напевно домогла би вкладатися в ліміти без виключень. Знову ж таки на зиму дійсно потрібно було би і вітряки чи щось таке:
вартість одного комплекту вітрової установки коштує близько 3 млн Євро. Генерувати станція може близько 574 млн кВт·год енергії щорічно і скорочує викиди на 455 тис. https://ecoaction.org.ua/diyalnist/vde? ... fAQAvD_BwE

Теплові насоси також актуальні і т.д.

Это общие слова, без расчётов. Я тоже за всё хорошее против всего плохого.
Но когда-то (несколько лет назад) интересовался этими вопросами и оказалось, что для Харькова ни солнечная, ни ветровая энергия весьма не эффективны. Сегодня, правда, и цены, и подходы несколько изменились.
Тепловые насосы - да, очень хорошо. Но мы (страна) сегодня такое не потянем.
Отдельные, достаточно обеспеченные люди могут себе позволить.

А як населення втікає з міст, то кому вся ця бруківка та парки?

Пока что население не убегает. А если зимой будет действительно так , как вещают пророки Армагеддона, то тикать будут массово, но не в сёла, а за границу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:08

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:............
  ЛАД написав:СЭС
Не знаю наскільки СЕС ефективні з точки зору зими, а от кілька десятків міні ТЕЦ не завадили б кожній громаді

Не буду спорить, возможно, мини-ТЭЦ пригодились бы.
Но хоть кто-то их "экспертов" это просчитал, хоть примерно?
Не знаком с вопросом.
Но
1. Где их размещать даже в относительно крупном городе?
2. На какое топливо рассчитывать?
3. Хватит ли этого топлива?
4. Сколько это будет стоить? Хоть примерно. Хватит ли у нас средств?
Уже писал, в Харькове вроде, собираются монтировать мини-ТЭЦ, когенерационные установки, ещё что-то аналогичное. Конкретных планов не видел. Не очень себе представляю, как это будет.

У нас единая энэргосистема и установка в отдельно взятом районе СЭС/ВЭС/XYЭС не решает проблемы отсутствия света. Пока не будет достаточно мощьности все будем с отключнеиями. А бруковка уже вот, и сердце греет и кошелек.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:16

  flysoulfly написав:Лига Наций в 1939 это подтвердила после варварских советских бомбардировок финляндских мирных городов )
))) потом союзники гуманно і цивілізовано бомбили японські і німецькі міста :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:16

  ЛАД написав:Тепловые насосы - да, очень хорошо. Но мы (страна) сегодня такое не потянем.
Отдельные, достаточно обеспеченные люди могут себе позволить.

Є повітряні теплові насоси, кондиціонери це ті які працюють до -25..-30 градусів морозу. Мають SCOP 5,1 і відповідно 4,5 СOP, на один кіловат електроенергії генерують 4,5кВт тепла, це при +7, при нулі, напевно повинні витягувати COP 3,5-4, при -25 вже буде майже одиниця. Але таких днів з температурами -10 та нижче у нас мало.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:18

  Xenon написав:ЛАД

В Киеве установят 6 мини-ТЭЦ


Киевский городской совет согласовал установление 6 мини-ТЭЦ в столице, которые будут размещены как на правом, так и на левом берегу города. Об этом сообщил заместитель городского председателя - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире Киев24.

https://biz.ligazakon.net/ru/news/22800 ... -mini-tets

Спасибо.
Но смущает:
"Имеем индивидуальные котельные, которые могут быть как одна на несколько домов, так и одна на дом. Виталий Кличко уже дал соответствующее поручение, мы будем думать над определенной программой для многоквартирных жилых домов, чтобы они устанавливали индивидуальные котельные и индивидуальное генерационное оборудование", - отметил заместитель городского председателя.

Не очень понятно, это об этих мини-ТЭЦ или о чём-то другом. Если о них, то 6 мини-ТЭЦ это ни о чём.

Mimohod
У нас единая энергосистема и установка в отдельно взятом районе СЭС/ВЭС/XYЭС не решает проблемы отсутствия света. Пока не будет достаточно мощности все будем с отключениями.

Так и я о том же.

Очень хотелось бы увидеть хотя бы прикидочные расчёты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:21

  vitaliiangel написав:тогда надо создать комиссии которые будут ходить и проверять есть ли секс в таких браках. 3 свидетеля что секса нет и брак признаётся незаконным, а отсрочка по уходу тю-тю.

Опасні вєщі прєдлагаєте. Так в більшості зсу шлюб можно анулювати. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:28

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Тепловые насосы - да, очень хорошо. Но мы (страна) сегодня такое не потянем.
Отдельные, достаточно обеспеченные люди могут себе позволить.

Є повітряні теплові насоси, кондиціонери це ті які працюють до -25..-30 градусів морозу. Мають SCOP 5,1 і відповідно 4,5 СOP, на один кіловат електроенергії генерують 4,5кВт тепла, це при +7, при нулі, напевно повинні витягувати COP 3,5-4, при -25 вже буде майже одиниця. Але таких днів з температурами -10 та нижче у нас мало.

Так я только "за" тепловые насосы.
У меня стоит кондиционер, правда, насколько помню, до -15 градусов.
Уже писал, один год обходился без отопления от крышной котельной. Потом начали досчитывать за "недопотреблённое тепло" (якобы я греюсь за счёт соседей) и стало явно невыгодно.
Но страна в целом тепловые насосы не потянет. Мы не Швеция или Норвегия.

Кстати, послушал по Вашей ссылке интервью Ланы Зеркаль. Тоже уважаю её. Но это интервью мне не понравилось. Она, в основном, говорила не о технических вопросах, а выступала как политик. хотя открещивалась от намерений заняться политикой, создать партию и пр.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 07 чер, 2024 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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