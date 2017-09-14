Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:08

Ой+ написав: .........

Автор пише "Будування розподіленої генерації"

https://espreso.tv/poyasnuemo-yaka-zima ... zi-svitlom Розподілена генерація – це про розкладання яєць в різні кошики, тобто міксування різних видів генеруючих потужностей: сонячних електростанцій, теплової генерації, газотурбін і газопоршневої генерації. .........Автор пише "Будування розділеної генерації"

Мені нормально - коли ввечері нема централізованої е/е, то в мене є.

І я не про ремонт доріг, а саме про кольорові тротуарчики у глухих місцях, був ще великий проєкт із озеленення і т.д.



https://ecoaction.org.ua/diyalnist/vde? ... fAQAvD_BwE вартість одного комплекту вітрової установки коштує близько 3 млн Євро. Генерувати станція може близько 574 млн кВт·год енергії щорічно і скорочує викиди на 455 тис.

Теплові насоси також актуальні і т.д. А ця гіпотетична електрика в межах міста напевно домогла би вкладатися в ліміти без виключень. Знову ж таки на зиму дійсно потрібно було би і вітряки чи щось таке:Теплові насоси також актуальні і т.д.

А як населення втікає з міст, то кому вся ця бруківка та парки?

Это общие слова, и сам понимаю.Есть энергия на что - на освещение? Или что-то больше - холодильник, ТВ и пр.? Если больше, то сколько это стоило (грубо)?Не знаю. У нас такого, вроде, не видел.Это общие слова, без расчётов. Я тоже за всё хорошее против всего плохого.Но когда-то (несколько лет назад) интересовался этими вопросами и оказалось, что для Харькова ни солнечная, ни ветровая энергия весьма не эффективны. Сегодня, правда, и цены, и подходы несколько изменились.Тепловые насосы - да, очень хорошо. Но мы (страна) сегодня такое не потянем.Отдельные, достаточно обеспеченные люди могут себе позволить.Пока что население не убегает. А если зимой будет действительно так , как вещают пророки Армагеддона, то тикать будут массово, но не в сёла, а за границу.