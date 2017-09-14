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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85418542854385448545>
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:34

  ЛАД написав:Кстати, послушал по Вашей ссылке интервью Ланы Зеркаль. Тоже уважаю её. Но это интервью мне не понравилось. Она, в основном, говорила не о технических вопросах, а выступала как политик. хотя открещивалась от намерений заняться политикой, создать партию и пр.

Мені сподобався її аналіз того що відбувається, і чому буксує відновлення.
Політики в цьому не знайшов.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:36

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:тогда надо создать комиссии которые будут ходить и проверять есть ли секс в таких браках. 3 свидетеля что секса нет и брак признаётся незаконным, а отсрочка по уходу тю-тю.

Опасні вєщі прєдлагаєте. Так в більшості зсу шлюб можно анулювати. :lol:

по скайпу тоже считается
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:39

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Тепловые насосы - да, очень хорошо. Но мы (страна) сегодня такое не потянем.
Отдельные, достаточно обеспеченные люди могут себе позволить.

Є повітряні теплові насоси, кондиціонери це ті які працюють до -25..-30 градусів морозу. Мають SCOP 5,1 і відповідно 4,5 СOP, на один кіловат електроенергії генерують 4,5кВт тепла, це при +7, при нулі, напевно повинні витягувати COP 3,5-4, при -25 вже буде майже одиниця. Але таких днів з температурами -10 та нижче у нас мало.

Так я только "за" тепловые насосы.
У меня стоит кондиционер, правда, насколько помню, до -15 градусов.
.
все це проблеми не вирішить. Чиясь особиста конструктивнісь до рішення питань на погоду не вплине. Будуть проблеми з центральним опаленням то люди в першу чергу почнуть вмикати електрообігрів. І будуть старатись вкрасти електрику. Тут замкнуте коло.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:41

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Кстати, послушал по Вашей ссылке интервью Ланы Зеркаль. Тоже уважаю её. Но это интервью мне не понравилось. Она, в основном, говорила не о технических вопросах, а выступала как политик. хотя открещивалась от намерений заняться политикой, создать партию и пр.

Мені сподобався її аналіз того що відбувається, і чому буксує відновлення.
Політики в цьому не знайшов.

Может, ошибаюсь. Слушал на высокой скорости. Попробую ещё раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:45

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:..........
Є повітряні теплові насоси, кондиціонери це ті які працюють до -25..-30 градусів морозу. Мають SCOP 5,1 і відповідно 4,5 СOP, на один кіловат електроенергії генерують 4,5кВт тепла, це при +7, при нулі, напевно повинні витягувати COP 3,5-4, при -25 вже буде майже одиниця. Але таких днів з температурами -10 та нижче у нас мало.

Так я только "за" тепловые насосы.
У меня стоит кондиционер, правда, насколько помню, до -15 градусов.
.
все це проблеми не вирішить. Чиясь особиста конструктивнісь до рішення питань на погоду не вплине. Будуть проблеми з центральним опаленням то люди в першу чергу почнуть вмикати електрообігрів. І будуть старатись вкрасти електрику. Тут замкнуте коло.

Так, может, красть нечего будет. :)
Но я больше имел ввиду не кондиционеры, а более эффективные грунтовые насосы. Это ещё дороже и доступно весьма обеспеченным людям. Или должны быть госпрограммы, т.е. опять же деньги в бюджете. И большие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Взимку на нас чекає гуманітарна катастрофа. Пару діверсій на АЕС і кордони зметуть.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это общие слова, без расчётов. Я тоже за всё хорошее против всего плохого.
Но когда-то (несколько лет назад) интересовался этими вопросами и оказалось, что для Харькова ни солнечная, ни ветровая энергия весьма не эффективны. Сегодня, правда, и цены, и подходы несколько изменились.
Тепловые насосы - да, очень хорошо. Но мы (страна) сегодня такое не потянем.
Отдельные, достаточно обеспеченные люди могут себе позволить.
Пока что население не убегает. А если зимой будет действительно так , как вещают пророки Армагеддона, то тикать будут массово, но не в сёла, а за границу.

Проектну документацію не виготовлю, але от приблизний приклад привів 200 млн - 7 МВт сонячна та вітрова генерація. Мегаполісам буде туго. Родичі в мене з Харкова з'їхали в село в стару хату, а колись у 2008 р були продали квартиру в райцентрі вінницької обл і на піку цін взяли з кредитом квартиру в Харкові, якраз до війни закрили кредит. Закордон навряд вже так щедро буде приймати, так що:
Попенко
Експерт рекомендує українцям, які мають можливість, вже зараз шукати альтернативні варіанти житла на зиму. Наприклад, можна переїхати в приватний сектор, де є можливість опалювати житло дровами або вугіллям. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e-mozhlivo
Все йде до енергетичної катастрофи: директор “Укргідроенерго” дав невтішний прогноз https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... ij-prognoz

Особисто ще планую довкладатись, було би спокійніше, то взагалі є резон серйозно вкладатись у власне енергозабезпечення і мати окупність.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:04

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Так я только "за" тепловые насосы.
У меня стоит кондиционер, правда, насколько помню, до -15 градусов.
.
все це проблеми не вирішить. Чиясь особиста конструктивнісь до рішення питань на погоду не вплине. Будуть проблеми з центральним опаленням то люди в першу чергу почнуть вмикати електрообігрів. І будуть старатись вкрасти електрику. Тут замкнуте коло.

Так, может, красть нечего будет. :)
Но я больше имел ввиду не кондиционеры, а более эффективные грунтовые насосы. Это ещё дороже и доступно весьма обеспеченным людям. Или должны быть госпрограммы, т.е. опять же деньги в бюджете. И большие.

Грунтовы насосы красиво выглядят на картинке, но не имеют особого смысла в быту (если только CO2 квоты считать): отапливаться в частном доме проще/дешевле дровами/углем, а в многоквартирном - вы уровень раскопки представляете - на 20, хотя бы, квартир? 🙄
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:12

  Banderlog написав:
  flysoulfly написав:Лига Наций в 1939 это подтвердила после варварских советских бомбардировок финляндских мирных городов )
))) потом союзники гуманно і цивілізовано бомбили японські і німецькі міста :lol:
абсолютно законно. Отвєтка.

В том же случае совок начал войну, а не "белофиннская военщина"
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:14

  _hunter написав:Грунтовы насосы красиво выглядят на картинке, но не имеют особого смысла в быту (если только CO2 квоты считать): отапливаться в частном доме проще/дешевле дровами/углем, а в многоквартирном - вы уровень раскопки представляете - на 20, хотя бы, квартир? 🙄


Дешевле ? Проще ?

Дрова нужно купить, порубить и иметь место для хранения дров

С углём ещё хуже - купить, иметь место и всё это сильно грязно

К тому же, процесс топки нужно контролировать в общем случае

Какой-то вы сильно теоретик
pesikot
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