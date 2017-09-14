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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:34
ЛАД написав:
Кстати, послушал по Вашей ссылке интервью Ланы Зеркаль. Тоже уважаю её. Но это интервью мне не понравилось. Она, в основном, говорила не о технических вопросах, а выступала как политик. хотя открещивалась от намерений заняться политикой, создать партию и пр.
Мені сподобався її аналіз того що відбувається, і чому буксує відновлення.
Політики в цьому не знайшов.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:36
Banderlog написав: vitaliiangel написав:
тогда надо создать комиссии которые будут ходить и проверять есть ли секс в таких браках. 3 свидетеля что секса нет и брак признаётся незаконным, а отсрочка по уходу тю-тю.
Опасні вєщі прєдлагаєте. Так в більшості зсу шлюб можно анулювати.
по скайпу тоже считается
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:39
ЛАД написав: _Mykola_ написав: ЛАД написав:
Тепловые насосы - да, очень хорошо. Но мы (страна) сегодня такое не потянем.
Отдельные, достаточно обеспеченные люди могут себе позволить.
Є повітряні теплові насоси, кондиціонери це ті які працюють до -25..-30 градусів морозу. Мають SCOP 5,1 і відповідно 4,5 СOP, на один кіловат електроенергії генерують 4,5кВт тепла, це при +7, при нулі, напевно повинні витягувати COP 3,5-4, при -25 вже буде майже одиниця. Але таких днів з температурами -10 та нижче у нас мало.
Так я только "за" тепловые насосы.
У меня стоит кондиционер, правда, насколько помню, до -15 градусов.
.
все це проблеми не вирішить. Чиясь особиста конструктивнісь до рішення питань на погоду не вплине. Будуть проблеми з центральним опаленням то люди в першу чергу почнуть вмикати електрообігрів. І будуть старатись вкрасти електрику. Тут замкнуте коло.
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Banderlog
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:41
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
Кстати, послушал по Вашей ссылке интервью Ланы Зеркаль. Тоже уважаю её. Но это интервью мне не понравилось. Она, в основном, говорила не о технических вопросах, а выступала как политик. хотя открещивалась от намерений заняться политикой, создать партию и пр.
Мені сподобався її аналіз того що відбувається, і чому буксує відновлення.
Політики в цьому не знайшов.
Может, ошибаюсь. Слушал на высокой скорости. Попробую ещё раз.
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ЛАД
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:45
Banderlog написав: ЛАД написав: _Mykola_ написав:
..........
Є повітряні теплові насоси, кондиціонери це ті які працюють до -25..-30 градусів морозу. Мають SCOP 5,1 і відповідно 4,5 СOP, на один кіловат електроенергії генерують 4,5кВт тепла, це при +7, при нулі, напевно повинні витягувати COP 3,5-4, при -25 вже буде майже одиниця. Але таких днів з температурами -10 та нижче у нас мало.
Так я только "за" тепловые насосы.
У меня стоит кондиционер, правда, насколько помню, до -15 градусов.
.
все це проблеми не вирішить. Чиясь особиста конструктивнісь до рішення питань на погоду не вплине. Будуть проблеми з центральним опаленням то люди в першу чергу почнуть вмикати електрообігрів. І будуть старатись вкрасти електрику. Тут замкнуте коло.
Так, может, красть нечего будет.
Но я больше имел ввиду не кондиционеры, а более эффективные грунтовые насосы. Это ещё дороже и доступно весьма обеспеченным людям. Или должны быть госпрограммы, т.е. опять же деньги в бюджете. И большие.
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ЛАД
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:47
Взимку на нас чекає гуманітарна катастрофа. Пару діверсій на АЕС і кордони зметуть.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:53
ЛАД написав:
Это общие слова, без расчётов. Я тоже за всё хорошее против всего плохого.
Но когда-то (несколько лет назад) интересовался этими вопросами и оказалось, что для Харькова ни солнечная, ни ветровая энергия весьма не эффективны. Сегодня, правда, и цены, и подходы несколько изменились.
Тепловые насосы - да, очень хорошо. Но мы (страна) сегодня такое не потянем.
Отдельные, достаточно обеспеченные люди могут себе позволить.
Пока что население не убегает. А если зимой будет действительно так , как вещают пророки Армагеддона, то тикать будут массово, но не в сёла, а за границу.
Проектну документацію не виготовлю, але от приблизний приклад привів 200 млн - 7 МВт сонячна та вітрова генерація. Мегаполісам буде туго. Родичі в мене з Харкова з'їхали в село в стару хату, а колись у 2008 р були продали квартиру в райцентрі вінницької обл і на піку цін взяли з кредитом квартиру в Харкові, якраз до війни закрили кредит. Закордон навряд вже так щедро буде приймати, так що:
Особисто ще планую довкладатись, було би спокійніше, то взагалі є резон серйозно вкладатись у власне енергозабезпечення і мати окупність.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:04
ЛАД написав: Banderlog написав: ЛАД написав:
Так я только "за" тепловые насосы.
У меня стоит кондиционер, правда, насколько помню, до -15 градусов.
.
все це проблеми не вирішить. Чиясь особиста конструктивнісь до рішення питань на погоду не вплине. Будуть проблеми з центральним опаленням то люди в першу чергу почнуть вмикати електрообігрів. І будуть старатись вкрасти електрику. Тут замкнуте коло.
Так, может, красть нечего будет.
Но я больше имел ввиду не кондиционеры, а более эффективные грунтовые насосы. Это ещё дороже и доступно весьма обеспеченным людям. Или должны быть госпрограммы, т.е. опять же деньги в бюджете. И большие.
Грунтовы насосы красиво выглядят на картинке, но не имеют особого смысла в быту (если только CO2 квоты считать): отапливаться в частном доме проще/дешевле дровами/углем, а в многоквартирном - вы уровень раскопки представляете - на 20, хотя бы, квартир? 🙄
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_hunter
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:12
Banderlog написав: flysoulfly написав:
Лига Наций в 1939 это подтвердила после варварских советских бомбардировок финляндских мирных городов )
))) потом союзники гуманно і цивілізовано бомбили японські і німецькі міста
абсолютно законно. Отвєтка.
В том же случае совок начал войну, а не "белофиннская военщина"
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:14
_hunter написав:
Грунтовы насосы красиво выглядят на картинке, но не имеют особого смысла в быту (если только CO2 квоты считать): отапливаться в частном доме проще/дешевле дровами/углем
, а в многоквартирном - вы уровень раскопки представляете - на 20, хотя бы, квартир? 🙄
Дешевле ? Проще ?
Дрова нужно купить, порубить и иметь место для хранения дров
С углём ещё хуже - купить, иметь место и всё это сильно грязно
К тому же, процесс топки нужно контролировать в общем случае
Какой-то вы сильно теоретик
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