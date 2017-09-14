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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:14
Ой+ написав:
.............
Проектну документацію не виготовлю, але от приблизний приклад привів 200 млн - 7 МВт сонячна та вітрова генерація. Мегаполісам буде туго.
Вы писали о 7МВт СЭС "за деньги на брукивку", но это макс. мощность, реальная будет существенно меньше. В разы. Особенно зимой, когда она больше всего нужна.
Родичі в мене з Харкова з'їхали в село в стару хату, а колись у 2008 р були продали квартиру в райцентрі вінницької обл і на піку цін взяли з кредитом квартиру в Харкові, якраз до війни закрили кредит. Закордон навряд вже так щедро буде приймати, так що:
Щедро не щедро, но примут, никуда не денутся.
Эту новость читал и уже писал - мы не в тайге и плотность населения у нас не 5 чел./кв.км, а раз в 10 больше. Дров не хватит.
Тогда уж лучше сразу в землянки. В сёлах всё население просто не поместится.
Но тогда практически любые условия на Западе будут лучше.
Особисто ще планую довкладатись, було би спокійніше, то взагалі є резон серйозно вкладатись у власне енергозабезпечення і мати окупність.
Лично себе Вы, может, условия обеспечите. Но тогда, на всякий случай, сразу ставьте пулемёт на крыше.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:19
_hunter написав:
.........
Грунтовы насосы красиво выглядят на картинке, но не имеют особого смысла в быту (если только CO2 квоты считать): отапливаться в частном доме проще/дешевле дровами/углем, а в многоквартирном - вы уровень раскопки представляете - на 20, хотя бы, квартир? 🙄
Сложности есть. Уровень раскопки представляю.
Но дров у нас не хватит при сегодняшнем населении. Угля не знаю, не скажу, возможно, без Донбасса тоже не хватит.
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ЛАД
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:20
Banderlog написав: flysoulfly написав:
Лига Наций в 1939 это подтвердила после варварских советских бомбардировок финляндских мирных городов )
))) потом союзники гуманно і цивілізовано бомбили японські і німецькі міста
Бомбили ... у відповідь ...
І це сильно допомогло СРСР
А у фінську СРСР бомбили фіннів, тому що СРСР напав на фіннів, а не фінни напали на СРСР
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pesikot
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:26
Banderlog написав: ЛАД написав:
Так, может, красть нечего будет.
Но я больше имел ввиду не кондиционеры, а более эффективные грунтовые насосы. Это ещё дороже и доступно весьма обеспеченным людям. Или должны быть госпрограммы, т.е. опять же деньги в бюджете. И большие.
Ефективні грунтові насоси на прифронтове місто мільйонник? Чи особистий ноїв ковчег? Якщо особисто, то будинок на заході з твердотопливним котлом) тепловий носос який термін окупності має? Років 7?( Цифру взяв з потолка, чесно кажучи лінь в жару прораховувати задачу з багатьма невідомими) головна ж задача не оказатись в підвалі в спальному мішку з буржуйкою? Доречі якщо потіснитись то топлива на буржуйку треба буде не так і багато. Людські тіла теж створюють обігрів
То ж я кажу - в землянку. Саме те.
"будинок на заході" ще треба десь взяти. На місто-мільйонник їх точно не вистачить.
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ЛАД
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:29
Banderlog написав: ЛАД написав:
Так, может, красть нечего будет.
Но я больше имел ввиду не кондиционеры, а более эффективные грунтовые насосы. Это ещё дороже и доступно весьма обеспеченным людям. Или должны быть госпрограммы, т.е. опять же деньги в бюджете. И большие.
Ефективні грунтові насоси на прифронтове місто мільйонник? Чи особистий ноїв ковчег? Якщо особисто, то будинок на заході з твердотопливним котлом) тепловий носос який термін окупності має? Років 7?( Цифру взяв з потолка, чесно кажучи лінь в жару прораховувати задачу з багатьма невідомими) головна ж задача не оказатись в підвалі в спальному мішку з буржуйкою? Доречі якщо потіснитись то топлива на буржуйку треба буде не так і багато. Людські тіла теж створюють обігрів
Грузини так жили у 90-ті, коли там війна була, армяни коли землетрус. Буржуйки в багатоповерхівках, усі в одній кімнаті. Щоправда, потім буде важко пояснити населенню, що воно щось там винне державі
Після такого заброньовані менти будут весіти на прикордонних стовпах, а погранці плавати в Тисі.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:34
ЛАД написав: _hunter написав:
.........
Грунтовы насосы красиво выглядят на картинке, но не имеют особого смысла в быту (если только CO2 квоты считать): отапливаться в частном доме проще/дешевле дровами/углем, а в многоквартирном - вы уровень раскопки представляете - на 20, хотя бы, квартир? 🙄
Сложности есть. Уровень раскопки представляю.
Но дров у нас не хватит при сегодняшнем населении. Угля не знаю, не скажу, возможно, без Донбасса тоже не хватит.
А тепловых насосов, внезапно, на всех хватит? 🙄 И топлива для генераторов хватит?..
Уровень раскопок точно представляете? На квартиру в 100 квадратов нужно 200 квадратов площадка. Или 3 шахты по 150 метров. Умножаем на сколько у рас в одном доме квартир?.. - 50?..
Тут начинать копать _нужно было_ с пару месяцев назад...
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:35
pesikot написав: Banderlog написав: flysoulfly написав:
Лига Наций в 1939 это подтвердила после варварских советских бомбардировок финляндских мирных городов )
))) потом союзники гуманно і цивілізовано бомбили японські і німецькі міста
Бомбили ... у відповідь ...
І це сильно допомогло СРСР
А у фінську СРСР бомбили фіннів, тому що СРСР напав на фіннів, а не фінни напали на СРСР
американці у відповідь? воно красіва теорія , тільки тоді нема ніяких мирних міст, і мирного населення. Тоді колективна відповідальність і геноцид. Чи може вмерти в газовій камері то гірше ніж од коврових бомбометань по місту?
Окрім того з "фінами і ссср" теж нюанс і передьоргування. Якби Ви писали ссср бомбив Фінляндію це має предмет розмови. А якщо бомбили фінів , то треба писати - совіти бомбили фінів. Або якщо не признаєте совіцький народ, то росіяни, українці, білоруси , казахи і т.д. бомбили фінів
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:40
d44 написав:
Грузини так жили у 90-ті, коли там війна була, армяни коли землетрус. Буржуйки в багатоповерхівках, усі в одній кімнаті. Щоправда, потім буде важко
грузія не на широті харкова. Ще закарпаття і одеса ,то з натяжкою може й так. А харків- так то воно так, тіки трошечки не так.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:47
Сибарит написав: vitaliiangel написав:
У Чернігові поліцейські ліквідували схему ухилення від мобілізації: організатор вербував жінок з інвалідністю для укладання фіктивних шлюбів.
До міграційної поліції Чернігівщини надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.
Поліцейські встановили, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю та запропонував їй 40 тисяч гривень винагороди за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним чоловіком, який прагне отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.
Внимание вопрос, какой закон нарушается военнообязанным жениться на женщине с инвалидностью? Почему такая дискриминация на обычной можно, а если инвалидность - нельзя? Какой закон запрещает оказывать материальную помощь инвалидам и малоимущим? Чем полиция занимается, пресекает действия, которые не запрещены ни одним законом? В какой ещё стране мира такие мудрости.
Так ведь повязали не военнообязанных, которые женились, а посредника. К него, как минимум, неуплата налогов и незаконное предпринимательство.
Раскрутить на военные статьи будет сложно, если сам не будет болтать лишнего.
Провину посередника треба довести, якщо себе винним не вбачає, навіть умовного терміну не буде, достатньо відхреститися від отримання винагороди. Бажано не говорити та посвідчувати незрозумілих дій ,які слідчий забажає в обвинувальному акті викласти.
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