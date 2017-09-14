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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:48
Banderlog написав:
американці у відповідь? воно красіва теорія , тільки тоді нема ніяких мирних міст, і мирного населення. Тоді колективна відповідальність і геноцид. Чи може вмерти в газовій камері то гірше ніж од коврових бомбометань по місту?
Окрім того з "фінами і ссср" теж нюанс і передьоргування. Якби Ви писали ссср бомбив Фінляндію це має предмет розмови. А якщо бомбили фінів , то треба писати - совіти бомбили фінів. Або якщо не признаєте совіцький народ, то росіяни, українці, білоруси , казахи і т.д. бомбили фінів
Щось ви таке написали, що зовсім незрозуміле
Американці японців ? Не у відповідь ?
Щось нове в історії. Це де Перл-Хорбору не було
Амеріканці німців ? Не у відповідь ?
Так тут вистачить такого єпізоду, що американська мафія допомогла викрити цілу мережу шпіонів нацистів в портах США
А про фінів і СРСР, який-сь від вас набір звуків, якщо чесно
Ви хотіли доколупатись до моїх слів та формулювань, але по суті вам зауважити нічого.
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pesikot
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:53
знов за рибу гроші
🗣росія готова до переговорів із Україною на базі «Стамбулу» і з урахуванням нових реалій, — путін
Також дід заявив, що мобілізація на росії не планується, бо немає потреби.
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Xenon
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:55
Xenon написав:
❗️В України знову закінчуються ракети для систем ППО, — WP з посиланням на українських чиновників
Головні тези:
- багато об'єктів електроенергетики ставали мішенню неодноразово.
- Енергоблок ДТЕК, який був відремонтований лише кілька тижнів тому, знову постраждав на вихідних. Тепер його просто немає.
- Заплановані відключення триватимуть з перервами протягом літа.
- Ми дуже близькі до найгіршого сценарію – коли буде зрив базових потреб, таких як вода та тепло.
в ЗСУ нагодують, вдягнуть, зігріють, і любов до Батьківщини. Правда Успіх?
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flyman
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:00
ЛАД написав:
Когда-то писал, что устойчивость цивилизации тем ниже, чем она выше технически развита.
Кортес і пара тисяч найманйців заперечує
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:02
Bobua написав:
Дмитро Наталуха
$100 000 на місяць
$1 200 000 на рік
І це тільки один випадок, про який стало публічно відомо
А скільки таких випадків, про які ми ще не знаємо?
Коли минулого тижня я сказав в ефірі у Roman Kravets на Українська правда, що у нас тіньовий ринок бронювання за різними розрахунками варіюється від $700 000 000 до $2 000 000 000 на рік - я отримав багато скептичних коментарів щодо адекватності таких цифр.
Приклад однієї лише Сисоєнко, яка в рік могла заробляти більше мільйона доларів США на тіньовому бронюванні, сподіваюсь, переконає навіть найбільш впертих скептиків.
Треба нарешті усвідомити, що економічному бронюванню протистоять не якісь міфічні військові, які начебто бояться що воно зірве їм мобілізацію.
Навпаки, більшість військових як раз чудово розуміють і логіку цього інструменту і важливість економіки у війні і у фінансуванні війська.
Економічному бронюванню протистоїть як раз повноцінний корупційний картель, який заробляє десятки, якщо не сотні мільйонів доларів на місяць на тіньовому бронюванні.
І якого економічне бронювання залишить без роботи.
Ось з чим і з ким ми маємо справу.
Ось що стоїть на кону.
Саме тому ми боремось за право бізнесу самому, без участі держави, бронювати певний % критичних працівників з числа військовозобовʼязаних у штаті.
Це про прозорість, передбачуваність і ефективність.
Процес триває, очікуйте на новини вже незабаром.
Ми пересилимо
1 годину тому · Публічно · в Mobile uploads
Вже можна говорити про “бізнес на крові”? 😠
Чи ще “не на часі”? 😒
Сисоєнко - це ж треба, прям як в Гоголя, що не призвище, то характер.
Цмуделеко або Цмудельман це тоді хто?
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:05
pesikot написав:
Вчора був зупинений представниками ТЦК. Двоє
Були ввічливі
Одразу показали документи - військовий квиток з якимось папірцем представника ТЦК
Показав їм свій військовий квиток, показав ще один папірець.
Нагадали, що потрібно оновити дані або будуть штрафи. Сказав їм, що обов"язково оновлю дані
Побажали гарного дня
турбопатріоти не спішать обновляться ... "а как дьішал",
"ще один папірець" - це що
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