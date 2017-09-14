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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:48
Banderlog написав:
американці у відповідь? воно красіва теорія , тільки тоді нема ніяких мирних міст, і мирного населення. Тоді колективна відповідальність і геноцид. Чи може вмерти в газовій камері то гірше ніж од коврових бомбометань по місту?
Окрім того з "фінами і ссср" теж нюанс і передьоргування. Якби Ви писали ссср бомбив Фінляндію це має предмет розмови. А якщо бомбили фінів , то треба писати - совіти бомбили фінів. Або якщо не признаєте совіцький народ, то росіяни, українці, білоруси , казахи і т.д. бомбили фінів
Щось ви таке написали, що зовсім незрозуміле
Американці японців ? Не у відповідь ?
Щось нове в історії. Це де Перл-Хорбору не було
Амеріканці німців ? Не у відповідь ?
Так тут вистачить такого єпізоду, що американська мафія допомогла викрити цілу мережу шпіонів нацистів в портах США
А про фінів і СРСР, який-сь від вас набір звуків, якщо чесно
Ви хотіли доколупатись до моїх слів та формулювань, але по суті вам зауважити нічого.
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pesikot
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:53
знов за рибу гроші
🗣росія готова до переговорів із Україною на базі «Стамбулу» і з урахуванням нових реалій, — путін
Також дід заявив, що мобілізація на росії не планується, бо немає потреби.
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Xenon
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:55
Xenon написав:
❗️В України знову закінчуються ракети для систем ППО, — WP з посиланням на українських чиновників
Головні тези:
- багато об'єктів електроенергетики ставали мішенню неодноразово.
- Енергоблок ДТЕК, який був відремонтований лише кілька тижнів тому, знову постраждав на вихідних. Тепер його просто немає.
- Заплановані відключення триватимуть з перервами протягом літа.
- Ми дуже близькі до найгіршого сценарію – коли буде зрив базових потреб, таких як вода та тепло.
в ЗСУ нагодують, вдягнуть, зігріють, і любов до Батьківщини. Правда Успіх?
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:00
ЛАД написав:
Когда-то писал, что устойчивость цивилизации тем ниже, чем она выше технически развита.
Кортес і пара тисяч найманйців заперечує
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:02
Bobua написав:
Дмитро Наталуха
$100 000 на місяць
$1 200 000 на рік
І це тільки один випадок, про який стало публічно відомо
А скільки таких випадків, про які ми ще не знаємо?
Коли минулого тижня я сказав в ефірі у Roman Kravets на Українська правда, що у нас тіньовий ринок бронювання за різними розрахунками варіюється від $700 000 000 до $2 000 000 000 на рік - я отримав багато скептичних коментарів щодо адекватності таких цифр.
Приклад однієї лише Сисоєнко, яка в рік могла заробляти більше мільйона доларів США на тіньовому бронюванні, сподіваюсь, переконає навіть найбільш впертих скептиків.
Треба нарешті усвідомити, що економічному бронюванню протистоять не якісь міфічні військові, які начебто бояться що воно зірве їм мобілізацію.
Навпаки, більшість військових як раз чудово розуміють і логіку цього інструменту і важливість економіки у війні і у фінансуванні війська.
Економічному бронюванню протистоїть як раз повноцінний корупційний картель, який заробляє десятки, якщо не сотні мільйонів доларів на місяць на тіньовому бронюванні.
І якого економічне бронювання залишить без роботи.
Ось з чим і з ким ми маємо справу.
Ось що стоїть на кону.
Саме тому ми боремось за право бізнесу самому, без участі держави, бронювати певний % критичних працівників з числа військовозобовʼязаних у штаті.
Це про прозорість, передбачуваність і ефективність.
Процес триває, очікуйте на новини вже незабаром.
Ми пересилимо
1 годину тому · Публічно · в Mobile uploads
Вже можна говорити про “бізнес на крові”? 😠
Чи ще “не на часі”? 😒
Сисоєнко - це ж треба, прям як в Гоголя, що не призвище, то характер.
Цмуделеко або Цмудельман це тоді хто?
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:05
pesikot написав:
Вчора був зупинений представниками ТЦК. Двоє
Були ввічливі
Одразу показали документи - військовий квиток з якимось папірцем представника ТЦК
Показав їм свій військовий квиток, показав ще один папірець.
Нагадали, що потрібно оновити дані або будуть штрафи. Сказав їм, що обов"язково оновлю дані
Побажали гарного дня
турбопатріоти не спішать обновляться ... "а как дьішал",
"ще один папірець" - це що
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:10
ЛАД написав:
Можно вместо общих слов уточнить, что такое "розділена генерація" и какие нужны "антикризові рішення", что автор подразумевает под "об'єктами малої генерації"?
Можна
1 Беремо дах стандартної 5-поверхової хрущовки на 100 квартир
2 Встановлюємо на ньому 500м2 фотопанелей+1000кг літієвих акамуляторів ємністю в 200 квт*годин, генерація яких
на 100% закриє потреби хрущовки у травні-вересні
на 40% закриє потреби в березень,квітень , жовтень,листопад
на 10% закриє потреби в грудні,січні,лютому.
Термін окупності-менше 10 років
3 при вирішенні питання обліку і оплати за енергію в різні години - акамулятор в 200 квт*год , який потрібен для того щоб згенеровану вдень енергію дати можливість витратити й вночі, при наявності сторонньої генерації(наприклад атомної) можна використовувати як згладжуючі піки джерела генерації ( типу ГАЕС , вночі відбирають дешеву, в пік віддають дорогу) термін окупності такого варіанту генерації залежить від різниці вартості пікової і нічної...якщо вона буде хоча б 5 грн..то окупиться за 1200 циклів ( і далі ще 5000циклів буде давати прибуток, бо стандартне обмеження в 2000 циклів це не вичерпання ресурсу, це падіння ємності на 10-15%)
ПС
як бачите, ви відстали від технологічного прогресу.
Скажу більше-10 років тому ( і це можна перевірити на цих сторінках) я описував непотрібність і НЕефективність зеленої генерації і використання теплових насосів...і з того часу змінилась всього одна, маленька бздюлька...це вартість цього обладнання.
Воно впало в ціні більше ніж 5 разів за останні 10 років...Очікувати падіння ще в 5 разів за наступних 10 років-не варто...але й при сьоггоднішній ціні ці системи з деякими доробками(як-то акамуляторні системи накопичення зайвої енергії з можливістю віддачі в мережу при припиненні генерації , або при недостатній генерації)- є такими що вбивають навть атомну енергетику.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:12
Xenon написав:
знов за рибу гроші
🗣росія готова до переговорів із Україною на базі «Стамбулу» і з урахуванням нових реалій, — путін
Також дід заявив, що мобілізація на росії не планується, бо немає потреби.
А що тут дивного ... я про це писав
Що Путін хоче все, що "записали" собі і "стамбул", де української армії майже немає
Але ж це не про перемовини, а про капітуляцію
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:14
d44 написав:
Грузини так жили у 90-ті, коли там війна була, армяни коли землетрус. Буржуйки в багатоповерхівках, усі в одній кімнаті. Щоправда, потім буде важко пояснити населенню, що воно щось там винне державі Після такого заброньовані менти будут весіти на прикордонних стовпах, а погранці плавати в Тисі.
зачем далеко бегать, а в 19веке и ранее как жили? Война это регресс который мы видим практически везде. Чтобы победить надо перестать регрессировать. К нашему счастью регресс и на рф. Особенно в плане самооценки. путен каждый раз выдумывает новую причину сво, а 2я армия мира не может взять Волчанск на самой границе. Всё это снижает самооценку русского которому 20 лет лгали про армию и флот. А сейчас лгут про защиту Донбасса.
К нашему сожалению, мы регрессируем быстрее. Закрываем границы, бусифицируем, гоняемся за женихами женщин инвалидов. Какое дно пробьём следующее? уже обсуждаются буржуйки в квартирах. Можно про керасиновую лампу вспомнить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 07 чер, 2024 19:22, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:19
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
В реале можновладці выполняют запросы общества. Иногда с отставанием, иногда с опережением.
У нас, по-моему, само общество ещё не знает, чего оно хочет, да и вообще не сформировалось.
Не погоджусь
Суспільство- сформувалось
Як мінімум 70+% - за Євровектор і Демократію + нехай педерація розвалиться
Ще 20% - їм по барабану вони за того хто дасть на пляшку...
Найгірше це ті 10% до яких належите ви...ви тягнете назад по спіралі розвитку.
"за Євровектор і Демократію + нехай педерація розвалиться" это ещё не сформированное общество.
Вас я никуда не тяну, бесполезно.
Да и вообще, никого не тяну.Тут большинство даже во время войны в армию не хочет.
Не вірно поставлена задача-ніколи не приведе до вирішення проблеми....
Мобресурс-10 млн
З них наявний в Україні - 6 млн
З них на наступний рік потрібно 0,3 млн....
Питання
Навіть якщо приплюсувати 1 млн ЗСУ до 0,3 млн яких очікує ЗСУ-це більшість до тих хто залишився 5,7 мінімум млн? мобзобовязаних,
То як
Ви своїми невірно акцентованими емоційними вкидами ВИРІШУЄТЕ проблему(чи хоча б напряавляєте русло обговорення в необхідному напрямку) чи тягнете в педерацію ?
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