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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:22
vitaliiangel написав: d44 написав:
Грузини так жили у 90-ті, коли там війна була, армяни коли землетрус. Буржуйки в багатоповерхівках, усі в одній кімнаті. Щоправда, потім буде важко пояснити населенню, що воно щось там винне державі Після такого заброньовані менти будут весіти на прикордонних стовпах, а погранці плавати в Тисі.
зачем далеко бегать, а в 19веке и ранее как жили? Война это регресс который мы видим практически везде. Чтобы победить надо перестать регрессировать. К нашему счастью регресс и на рф. Особенно в плане самооценки. путен каждый раз выдумывает новую причину сво, а 2я армия мира не может взять Волчанск на самой границе. Всё это снижает самооценку русского которому 20 лет лгали про армию и флот. А сейчас лгут про защиту Донбасса.
К нашему сожалению, мы регрессируем быстрее. Закрываем границы, бусифицируем, гоняемся за женихами женщин инвалидов. Какое дно пробьём следующее?
Странно, меня не бусифицировали ... к чему бы это ...
Может тебе стоит выйти в реальную жизнь, а не сидеть по ТГ-каналам
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:25
pesikot написав:
А про фінів і СРСР, який-сь від вас набір звуків, якщо чесно
Ви хотіли доколупатись до моїх слів та формулювань, але по суті вам зауважити нічого.
Давайте ще раз.
"Мирні міста" або є ,або нема. Не може бути одного разу вбивство цивільних злочином , а інший нормою. Якщо є колективна відповідальність німців то чому не може бути колективної відповідальності євреїв? Або українців?
Тепер про фінів . Ссср бомбило фінів. Якщо б фіни мали таку гіпотетичну можливість, їм можно було б у відповідь бомбити українські міста? Або у відповідь за бомбардіровку мирних фінських міст ,можно було замутити з німцями на пару голодомор у якомусь великому російському місті? А українському?
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:26
budivelnik написав: ЛАД написав:
Можно вместо общих слов уточнить, что такое "розділена генерація" и какие нужны "антикризові рішення", что автор подразумевает под "об'єктами малої генерації"?
Можна
1 Беремо дах стандартної 5-поверхової хрущовки на 100 квартир
2 Встановлюємо на ньому 500м2 фотопанелей+1000кг літієвих акамуляторів ємністю в 200 квт*годин, генерація яких
на 100% закриє потреби хрущовки у травні-вересні
на 40% закриє потреби в березень,квітень , жовтень,листопад
на 10% закриє потреби в грудні,січні,лютому.
Термін окупності-менше 10 років
.....
Можно несколько дополнительных вопросов?
1. Какую мощность выдадут 500 м2 фотопанелей?
2. Сколько стоит всё это оборудование (с монтажем)?
3. На какие климатические условия ваш расчёт?
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:28
vitaliiangel написав:
регресс и на рф. Особенно в плане самооценки.
путен каждый раз выдумывает новую причину сво, а 2я армия мира не может взять Волчанск на самой границе. Всё это снижает самооценку русского которому 20 лет лгали про армию и флот. А сейчас лгут про защиту Донбасса.
та ладно - у рассеянских антидот за столетия выработался: им ВСЬО пох.
"самооценка"
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:31
Banderlog написав:
pesikot написав:
А про фінів і СРСР, який-сь від вас набір звуків, якщо чесно
Ви хотіли доколупатись до моїх слів та формулювань, але по суті вам зауважити нічого.
Давайте ще раз.
"Мирні міста" або є ,або нема. Не може бути одного разу вбивство цивільних злочином , а інший нормою. Якщо є колективна відповідальність німців то чому не може бути колективної відповідальності євреїв? Або українців?
Тепер про фінів . Ссср бомбило фінів. Якщо б фіни мали таку гіпотетичну можливість, їм можно було б у відповідь бомбити українські міста? Або у відповідь за бомбардіровку мирних фінських міст ,можно було замутити з німцями на пару голодомор у якомусь великому російському місті? А українському?
Ідіть спати, вам вже досить
Бо ви виправдовуете бомбордування СРСР Фінляндії
І критикуєте бомбардування США Японії та Німечинні
У вас якесь нездорове виправдання СРСР та повна зневага до США
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 07 чер, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:32
ЛАД написав:
Не буду спорить, возможно, мини-ТЭЦ пригодились бы.
Но хоть кто-то их "экспертов" это просчитал, хоть примерно?
Не знаком с вопросом.
Но
1. Где их размещать даже в относительно крупном городе?
2. На какое топливо рассчитывать?
3. Хватит ли этого топлива?
4. Сколько это будет стоить? Хоть примерно. Хватит ли у нас средств?
Уже писал, в Харькове вроде, собираются монтировать мини-ТЭЦ, когенерационные установки, ещё что-то аналогичное. Конкретных планов не видел. Не очень себе представляю, как это будет.
Зразу скажу шо не експерт у питанні, але бачив такі міні-ТЕЦ на власні очі(не в нас, але ще до війни були плани).
Розмір будівлі як невеликий теплопункт, працює на побутовому смітті. Саме цікаве, шо ніякого чорного диму не валить і поруч нічим не тхне, якось турбіна, фільтри. Ще цікаво, шо працює в автоматичному режимі, тільки машина приїзжа і тупо сміття у бункер висипає.
Ще бачив у передмісті Копенгагена невеличке місто гаряча вода та опалення від каналізаційних витоків Копенгагена, такий собі тепловий насос від Danfoss.
Тому було-б бажання, тому-що те що в нас тупо десь шось засмічує, вже давно навчились з цього гівна зробити канхвєтку.
Плюс ніхто не відміняв міні-ГЕС, у т.ч. як накопичувач енергії, по цьому питанню я чув вже є якісь проекти.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:34
Banderlog написав:
pesikot написав:
А про фінів і СРСР, який-сь від вас набір звуків, якщо чесно
Ви хотіли доколупатись до моїх слів та формулювань, але по суті вам зауважити нічого.
Давайте ще раз.
"Мирні міста" або є ,або нема. Не може бути одного разу вбивство цивільних злочином , а інший нормою. Якщо є колективна відповідальність німців то чому не може бути колективної відповідальності євреїв? Або українців?
Тепер про фінів . Ссср бомбило фінів. Якщо б фіни мали таку гіпотетичну можливість, їм можно було б у відповідь бомбити українські міста? Або у відповідь за бомбардіровку мирних фінських міст ,можно було замутити з німцями на пару голодомор у якомусь великому російському місті? А українському?
коли у них можливість реально була - у 1941-1943 - фіни навіть Ленінград, що бачили у бінокль, не бомбили зовсім.
І Голодомор в Ленінграді замутило радянске керівництво: місто планували залишити, як Київ, і більшість продовольчих запасів була знищена у жовтні-листопаді 1941 НКВС (списали потім на міфічні німецькі бомбардування).
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:38
vitaliiangel написав:
[
.........
зачем далеко бегать, а в 19веке и ранее как жили? Война это регресс который мы видим практически везде. Чтобы победить надо перестать регрессировать.
............
В 19 веке большинство населения жило в деревне.
В 19 веке не было ни танков, ни самолётов, ни даже пулемётов.
Регрес не так сильно сказывался на состоянии армии и страны.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:39
Water написав:
Тому було-б бажання
Писав і чомусь потерли - в нас навіть закон, який забороняє відрізатися від центрального опалення та встановлювати індівідуальне, не відмінили.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:39
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Можно вместо общих слов уточнить, что такое "розділена генерація" и какие нужны "антикризові рішення", что автор подразумевает под "об'єктами малої генерації"?
Можна
1 Беремо дах стандартної 5-поверхової хрущовки на 100 квартир
2 Встановлюємо на ньому 500м2 фотопанелей+1000кг літієвих акамуляторів ємністю в 200 квт*годин, генерація яких
на 100% закриє потреби хрущовки у травні-вересні
на 40% закриє потреби в березень,квітень , жовтень,листопад
на 10% закриє потреби в грудні,січні,лютому.
Термін окупності-менше 10 років
.....
Можно несколько дополнительных вопросов?
1. Какую мощность выдадут 500 м2 фотопанелей?
2. Сколько стоит всё это оборудование (с монтажем)?
3. На какие климатические условия ваш расчёт?
1 Від 10Квт*3 години зимою до 100 квт*6 годин літом
2 СЕС на теоретичних 100 квт коштує від 2 млн грн , 200квт*год акамуляторів від 1 млн грн
3 Не для Криму.
Для Харкова підійде.
Тепер про вартість і так далі...
Так це дорого , але треба відходити від того що населенню поставлялась дотована енергія.
Як тільки населення перейде на комерційний тариф ( а в Європі вартість електроенергії населенню вище від вартості для промисловості-легше поставити 1 споживачу в місяць 100 000Квт год ніж 100 споживачів - 15 000 - так відразу ціни стануть адекватними
Для порівняння
Вартість 1Квт генерації атомної станції становить від 100 000 грн...правда нюанс , атомна генерує цей кіловат 24 години..але потребує палива і могильника, тому коректно сонячних 2-3квт поткжності генерації порівнювати з 1 атомним...
Якщо 2квт - виграє СЕС
якщо 3 квт-виграє атомна.
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