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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85448545854685478548>
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:22

  vitaliiangel написав:
  d44 написав:Грузини так жили у 90-ті, коли там війна була, армяни коли землетрус. Буржуйки в багатоповерхівках, усі в одній кімнаті. Щоправда, потім буде важко пояснити населенню, що воно щось там винне державі Після такого заброньовані менти будут весіти на прикордонних стовпах, а погранці плавати в Тисі.
зачем далеко бегать, а в 19веке и ранее как жили? Война это регресс который мы видим практически везде. Чтобы победить надо перестать регрессировать. К нашему счастью регресс и на рф. Особенно в плане самооценки. путен каждый раз выдумывает новую причину сво, а 2я армия мира не может взять Волчанск на самой границе. Всё это снижает самооценку русского которому 20 лет лгали про армию и флот. А сейчас лгут про защиту Донбасса.

К нашему сожалению, мы регрессируем быстрее. Закрываем границы, бусифицируем, гоняемся за женихами женщин инвалидов. Какое дно пробьём следующее?

Странно, меня не бусифицировали ... к чему бы это ...

Может тебе стоит выйти в реальную жизнь, а не сидеть по ТГ-каналам
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:25

  pesikot написав:
А про фінів і СРСР, який-сь від вас набір звуків, якщо чесно
Ви хотіли доколупатись до моїх слів та формулювань, але по суті вам зауважити нічого.

Давайте ще раз.
"Мирні міста" або є ,або нема. Не може бути одного разу вбивство цивільних злочином , а інший нормою. Якщо є колективна відповідальність німців то чому не може бути колективної відповідальності євреїв? Або українців?
Тепер про фінів . Ссср бомбило фінів. Якщо б фіни мали таку гіпотетичну можливість, їм можно було б у відповідь бомбити українські міста? Або у відповідь за бомбардіровку мирних фінських міст ,можно було замутити з німцями на пару голодомор у якомусь великому російському місті? А українському?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:26

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Можно вместо общих слов уточнить, что такое "розділена генерація" и какие нужны "антикризові рішення", что автор подразумевает под "об'єктами малої генерації"?
Можна
1 Беремо дах стандартної 5-поверхової хрущовки на 100 квартир
2 Встановлюємо на ньому 500м2 фотопанелей+1000кг літієвих акамуляторів ємністю в 200 квт*годин, генерація яких
на 100% закриє потреби хрущовки у травні-вересні
на 40% закриє потреби в березень,квітень , жовтень,листопад
на 10% закриє потреби в грудні,січні,лютому.
Термін окупності-менше 10 років
.....

Можно несколько дополнительных вопросов?
1. Какую мощность выдадут 500 м2 фотопанелей?
2. Сколько стоит всё это оборудование (с монтажем)?
3. На какие климатические условия ваш расчёт?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:28

  vitaliiangel написав: регресс и на рф. Особенно в плане самооценки. путен каждый раз выдумывает новую причину сво, а 2я армия мира не может взять Волчанск на самой границе. Всё это снижает самооценку русского которому 20 лет лгали про армию и флот. А сейчас лгут про защиту Донбасса.
та ладно - у рассеянских антидот за столетия выработался: им ВСЬО пох.
"самооценка" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:31

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
А про фінів і СРСР, який-сь від вас набір звуків, якщо чесно
Ви хотіли доколупатись до моїх слів та формулювань, але по суті вам зауважити нічого.

Давайте ще раз.
"Мирні міста" або є ,або нема. Не може бути одного разу вбивство цивільних злочином , а інший нормою. Якщо є колективна відповідальність німців то чому не може бути колективної відповідальності євреїв? Або українців?
Тепер про фінів . Ссср бомбило фінів. Якщо б фіни мали таку гіпотетичну можливість, їм можно було б у відповідь бомбити українські міста? Або у відповідь за бомбардіровку мирних фінських міст ,можно було замутити з німцями на пару голодомор у якомусь великому російському місті? А українському?

Ідіть спати, вам вже досить

Бо ви виправдовуете бомбордування СРСР Фінляндії
І критикуєте бомбардування США Японії та Німечинні

У вас якесь нездорове виправдання СРСР та повна зневага до США
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 07 чер, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:32

  ЛАД написав:Не буду спорить, возможно, мини-ТЭЦ пригодились бы.
Но хоть кто-то их "экспертов" это просчитал, хоть примерно?
Не знаком с вопросом.
Но
1. Где их размещать даже в относительно крупном городе?
2. На какое топливо рассчитывать?
3. Хватит ли этого топлива?
4. Сколько это будет стоить? Хоть примерно. Хватит ли у нас средств?
Уже писал, в Харькове вроде, собираются монтировать мини-ТЭЦ, когенерационные установки, ещё что-то аналогичное. Конкретных планов не видел. Не очень себе представляю, как это будет.

Зразу скажу шо не експерт у питанні, але бачив такі міні-ТЕЦ на власні очі(не в нас, але ще до війни були плани).
Розмір будівлі як невеликий теплопункт, працює на побутовому смітті. Саме цікаве, шо ніякого чорного диму не валить і поруч нічим не тхне, якось турбіна, фільтри. Ще цікаво, шо працює в автоматичному режимі, тільки машина приїзжа і тупо сміття у бункер висипає.
Ще бачив у передмісті Копенгагена невеличке місто гаряча вода та опалення від каналізаційних витоків Копенгагена, такий собі тепловий насос від Danfoss.
Тому було-б бажання, тому-що те що в нас тупо десь шось засмічує, вже давно навчились з цього гівна зробити канхвєтку.
Плюс ніхто не відміняв міні-ГЕС, у т.ч. як накопичувач енергії, по цьому питанню я чув вже є якісь проекти.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:34

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
А про фінів і СРСР, який-сь від вас набір звуків, якщо чесно
Ви хотіли доколупатись до моїх слів та формулювань, але по суті вам зауважити нічого.

Давайте ще раз.
"Мирні міста" або є ,або нема. Не може бути одного разу вбивство цивільних злочином , а інший нормою. Якщо є колективна відповідальність німців то чому не може бути колективної відповідальності євреїв? Або українців?
Тепер про фінів . Ссср бомбило фінів. Якщо б фіни мали таку гіпотетичну можливість, їм можно було б у відповідь бомбити українські міста? Або у відповідь за бомбардіровку мирних фінських міст ,можно було замутити з німцями на пару голодомор у якомусь великому російському місті? А українському?
коли у них можливість реально була - у 1941-1943 - фіни навіть Ленінград, що бачили у бінокль, не бомбили зовсім.
І Голодомор в Ленінграді замутило радянске керівництво: місто планували залишити, як Київ, і більшість продовольчих запасів була знищена у жовтні-листопаді 1941 НКВС (списали потім на міфічні німецькі бомбардування).
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 07 чер, 2024 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:38

  vitaliiangel написав:[
.........
зачем далеко бегать, а в 19веке и ранее как жили? Война это регресс который мы видим практически везде. Чтобы победить надо перестать регрессировать.
............

В 19 веке большинство населения жило в деревне.
В 19 веке не было ни танков, ни самолётов, ни даже пулемётов.
Регрес не так сильно сказывался на состоянии армии и страны.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Тому було-б бажання
Писав і чомусь потерли - в нас навіть закон, який забороняє відрізатися від центрального опалення та встановлювати індівідуальне, не відмінили.
Востаннє редагувалось d44 в П'ят 07 чер, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:39

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Можно вместо общих слов уточнить, что такое "розділена генерація" и какие нужны "антикризові рішення", что автор подразумевает под "об'єктами малої генерації"?
Можна
1 Беремо дах стандартної 5-поверхової хрущовки на 100 квартир
2 Встановлюємо на ньому 500м2 фотопанелей+1000кг літієвих акамуляторів ємністю в 200 квт*годин, генерація яких
на 100% закриє потреби хрущовки у травні-вересні
на 40% закриє потреби в березень,квітень , жовтень,листопад
на 10% закриє потреби в грудні,січні,лютому.
Термін окупності-менше 10 років
.....

Можно несколько дополнительных вопросов?
1. Какую мощность выдадут 500 м2 фотопанелей?
2. Сколько стоит всё это оборудование (с монтажем)?
3. На какие климатические условия ваш расчёт?
1 Від 10Квт*3 години зимою до 100 квт*6 годин літом
2 СЕС на теоретичних 100 квт коштує від 2 млн грн , 200квт*год акамуляторів від 1 млн грн
3 Не для Криму.
Для Харкова підійде.

Тепер про вартість і так далі...
Так це дорого , але треба відходити від того що населенню поставлялась дотована енергія.
Як тільки населення перейде на комерційний тариф ( а в Європі вартість електроенергії населенню вище від вартості для промисловості-легше поставити 1 споживачу в місяць 100 000Квт год ніж 100 споживачів - 15 000 - так відразу ціни стануть адекватними
Для порівняння
Вартість 1Квт генерації атомної станції становить від 100 000 грн...правда нюанс , атомна генерує цей кіловат 24 години..але потребує палива і могильника, тому коректно сонячних 2-3квт поткжності генерації порівнювати з 1 атомним...
Якщо 2квт - виграє СЕС
якщо 3 квт-виграє атомна.
budivelnik
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