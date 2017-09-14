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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8545854685478548>
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:40

  vitaliiangel написав:
К нашему сожалению, мы регрессируем быстрее. Закрываем границы, бусифицируем, гоняемся за женихами женщин инвалидов.

Ви чого так завелись?
Любите одноногих жінок? :lol: шукаєте підходящу нєвєсту?
странно, що щось не чутно недавніхголосів за гендерну рівнісь. Треба дати право і на чоловіках женитись. :lol:
Тут вибір б кратно збільшився, ціни б впали. Плюс моментальний ріст цивілізованості українського суспільства, толерантність...
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:43

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:...........
"за Євровектор і Демократію + нехай педерація розвалиться" это ещё не сформированное общество.
Вас я никуда не тяну, бесполезно.
Да и вообще, никого не тяну.
Тут большинство даже во время войны в армию не хочет.
Не вірно поставлена задача-ніколи не приведе до вирішення проблеми....
..................
Ви своїми невірно акцентованими емоційними вкидами ВИРІШУЄТЕ проблему(чи хоча б напряавляєте русло обговорення в необхідному напрямку) чи тягнете в педерацію ?

Какие мои "емоційні вкиди" препятствуют мобилизации?
Желательно с цитатами.
Ваши "вкиди", по-моему, препятствуют больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:51

  d44 написав:
  Water написав:Тому було-б бажання
Писав і чомусь потерли - в нас навіть закон, який забороняє відрізатися від центрального опалення та встановлювати індівідуальне, не відмінили.

І шо? Я особисто займався до війни питанням відключити будинок від ЦО, та перевести на індивідуальне. Проект був успішно реалізований, по термінам зайняло біля 2-х років. Це не так просто, але в моєму випадку будинок був не дуже великий.
Ще потрібно будинок утеплить, увесь, разом з дахом.
Востаннє редагувалось Water в П'ят 07 чер, 2024 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:52

  Xenon написав:ЛАД

В Киеве установят 6 мини-ТЭЦ


Киевский городской совет согласовал установление 6 мини-ТЭЦ в столице, которые будут размещены как на правом, так и на левом берегу города. Об этом сообщил заместитель городского председателя - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире Киев24.

https://biz.ligazakon.net/ru/news/22800 ... -mini-tets

"Нема місця" (ЛАД)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Странно, меня не бусифицировали ... к чему бы это ...
А сенс бусифікувати? Я показую тимчасове посвідчення з відстрочкою і теж відпускають. Бусифікують тільки тих, кого потенційно можна мобілізувати
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:55

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
К нашему сожалению, мы регрессируем быстрее. Закрываем границы, бусифицируем, гоняемся за женихами женщин инвалидов.

Ви чого так завелись?
Любите одноногих жінок? :lol: шукаєте підходящу нєвєсту?
странно, що щось не чутно недавніхголосів за гендерну рівнісь. Треба дати право і на чоловіках женитись. :lol:
Тут вибір б кратно збільшився, ціни б впали. Плюс моментальний ріст цивілізованості українського суспільства, толерантність...

точно. это решило бы все наши проблемы :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:56

  Mimohod написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:............
Не знаю наскільки СЕС ефективні з точки зору зими, а от кілька десятків міні ТЕЦ не завадили б кожній громаді

Не буду спорить, возможно, мини-ТЭЦ пригодились бы.
Но хоть кто-то их "экспертов" это просчитал, хоть примерно?
Не знаком с вопросом.
Но
1. Где их размещать даже в относительно крупном городе?
2. На какое топливо рассчитывать?
3. Хватит ли этого топлива?
4. Сколько это будет стоить? Хоть примерно. Хватит ли у нас средств?
Уже писал, в Харькове вроде, собираются монтировать мини-ТЭЦ, когенерационные установки, ещё что-то аналогичное. Конкретных планов не видел. Не очень себе представляю, как это будет.

У нас единая энэргосистема и установка в отдельно взятом районе СЭС/ВЭС/XYЭС не решает проблемы отсутствия света. Пока не будет достаточно мощьности все будем с отключнеиями. А бруковка уже вот, и сердце греет и кошелек.

ще років 20+ тому на підприємстві, на якому працював йшла мова поставити свою "турбіну" десь так на МГВт, думаю за той час давно роздуплилися, хто заважає тепер?
СЕС якось з кількома кіловатами теж підключають... та й взагалі, біткойн показав, що таке децентралізована система, ще й крипто-валюту має децентралізовану, але то таке, треба щоб працювало все за вказівкою від керманича, а не "само по собі"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:56

  pesikot написав:Странно, меня не бусифицировали ... к чему бы это ...
твои 130 кг интеллекта бусиковать нужен целый взвод. Еще и с таким талантом вонять как ты умеешь
  pesikot написав:Может тебе стоит выйти в реальную жизнь, а не сидеть по ТГ-каналам
то что я никуда не выхожу - старая песня хотаба. Придумай что-то новое.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 07 чер, 2024 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:57

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:тогда надо создать комиссии которые будут ходить и проверять есть ли секс в таких браках. 3 свидетеля что секса нет и брак признаётся незаконным, а отсрочка по уходу тю-тю.

Опасні вєщі прєдлагаєте. Так в більшості зсу шлюб можно анулювати. :lol:

по скайпу тоже считается

в Дії в дебілофоні
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Висадка в Нормандії: найбільший десант в історії і відновлення Західного фронту // Історія без міфів

pesikot
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