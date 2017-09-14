vitaliiangel написав: К нашему сожалению, мы регрессируем быстрее. Закрываем границы, бусифицируем, гоняемся за женихами женщин инвалидов.
Ви чого так завелись? Любите одноногих жінок? шукаєте підходящу нєвєсту? странно, що щось не чутно недавніхголосів за гендерну рівнісь. Треба дати право і на чоловіках женитись. Тут вибір б кратно збільшився, ціни б впали. Плюс моментальний ріст цивілізованості українського суспільства, толерантність...
ЛАД написав:........... "за Євровектор і Демократію + нехай педерація розвалиться" это ещё не сформированное общество. Вас я никуда не тяну, бесполезно. Да и вообще, никого не тяну. Тут большинство даже во время войны в армию не хочет.
Не вірно поставлена задача-ніколи не приведе до вирішення проблеми.... .................. Ви своїми невірно акцентованими емоційними вкидами ВИРІШУЄТЕ проблему(чи хоча б напряавляєте русло обговорення в необхідному напрямку) чи тягнете в педерацію ?
Писав і чомусь потерли - в нас навіть закон, який забороняє відрізатися від центрального опалення та встановлювати індівідуальне, не відмінили.
І шо? Я особисто займався до війни питанням відключити будинок від ЦО, та перевести на індивідуальне. Проект був успішно реалізований, по термінам зайняло біля 2-х років. Це не так просто, але в моєму випадку будинок був не дуже великий. Ще потрібно будинок утеплить, увесь, разом з дахом.
Востаннє редагувалось Water в П'ят 07 чер, 2024 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Киевский городской совет согласовал установление 6 мини-ТЭЦ в столице, которые будут размещены как на правом, так и на левом берегу города. Об этом сообщил заместитель городского председателя - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире Киев24.
vitaliiangel написав: К нашему сожалению, мы регрессируем быстрее. Закрываем границы, бусифицируем, гоняемся за женихами женщин инвалидов.
Ви чого так завелись? Любите одноногих жінок? шукаєте підходящу нєвєсту? странно, що щось не чутно недавніхголосів за гендерну рівнісь. Треба дати право і на чоловіках женитись. Тут вибір б кратно збільшився, ціни б впали. Плюс моментальний ріст цивілізованості українського суспільства, толерантність...
Дюрі-бачі написав:............ Не знаю наскільки СЕС ефективні з точки зору зими, а от кілька десятків міні ТЕЦ не завадили б кожній громаді
Не буду спорить, возможно, мини-ТЭЦ пригодились бы. Но хоть кто-то их "экспертов" это просчитал, хоть примерно? Не знаком с вопросом. Но 1. Где их размещать даже в относительно крупном городе? 2. На какое топливо рассчитывать? 3. Хватит ли этого топлива? 4. Сколько это будет стоить? Хоть примерно. Хватит ли у нас средств? Уже писал, в Харькове вроде, собираются монтировать мини-ТЭЦ, когенерационные установки, ещё что-то аналогичное. Конкретных планов не видел. Не очень себе представляю, как это будет.
У нас единая энэргосистема и установка в отдельно взятом районе СЭС/ВЭС/XYЭС не решает проблемы отсутствия света. Пока не будет достаточно мощьности все будем с отключнеиями. А бруковка уже вот, и сердце греет и кошелек.
ще років 20+ тому на підприємстві, на якому працював йшла мова поставити свою "турбіну" десь так на МГВт, думаю за той час давно роздуплилися, хто заважає тепер? СЕС якось з кількома кіловатами теж підключають... та й взагалі, біткойн показав, що таке децентралізована система, ще й крипто-валюту має децентралізовану, але то таке, треба щоб працювало все за вказівкою від керманича, а не "само по собі"